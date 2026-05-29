Steam-Hit von 2025 mit 30.000 täglichen Spielern freut sich über fette Erweiterung, macht euch zum Spion

Am 28. Mai 2026 ist „The Imperial Palace“ für Where Winds Meet erschienen. Die vollgepackte Erweiterung bringt unter anderem eine neue Region, in der ihr frische Story-Inhalte und Bosse findet.

Was muss ich zu „The Imperial Palace“ wissen? Die neue Erweiterung von Where Winds Meet ist gestern Abend, am 28. Mai 2026, erschienen und hat eine ganze Menge Neuerungen im Gepäck. Hier die Highlights:

die neue Region des namensgebenden Palasts

neue Story-Inhalte rund um die Lost Chapter, die euch zum Spion machen, der eine Verschwörung aufdecken soll

eine neue Herausforderung mit dem Namen Jianghu Legacy: Grand Nuo Ritual

die Kampagne Sealed Treasury

neue Weltbosse Gilded Lament und Cat Emperor

10-Spieler-Herausforderung Resounding Majesty

im Skyward Bond könnt ihr euch durch die ersten 5 Ebenen prügeln

neue Events, Aktivitäten, Belohnungen und mehr

Die vollständigen Patch Notes mit allen Neuerungen findet ihr auf wherewindsmeetgame.com. Der neue Release-Trailer zu „The Imperial Palace“ stimmt euch auf die neue Erweiterung ein:

Video starten Where Winds Meet: The Imperial Palace – Düsterer Trailer stimmt auf Release der Erweiterung ein Autoplay

Open-World-Hit aus China

Was muss ich zu Where Winds Meet wissen? Das Wuxia-Abenteuer von Everstone und NetEase war einer der großen Überraschungs-Hits aus dem vergangenen Jahr und konnte zahllose Spieler mit seiner fantastischen Welt, der Vielzahl an Features und dem ungewöhnlichen Mix aus Story-Inhalten für Koop-Gruppen sowie Solisten und optionalem MMO-Modus begeistern.

Zeitweise waren mehr als 250.000 Spieler gleichzeitig auf Steam online, das war vor 6 Monaten. Derzeit kommt das Open-World-RPG auf immer noch gute 31.000+ Spieler in der Primetime (Quelle: steamdb.info). Die Wertungen haben sich auf Steam bei einem Sehr positiv (86 Prozent) eingependelt.

Für mich war Where Winds Meet einer von gleich mehreren Gründen, warum 2025 als eines der besten Spielejahre aller Zeiten für Rollenspiel-Fans in die Gaming-Geschichte eingehen sollte. Habt ihr schon reingespielt und seht das ähnlich? Wenn nicht, probiert es unbedingt mal aus. Dank Free2Play-Modell kostet euch der Versuch nur etwas Zeit. Alles dazu lest ihr hier: 2025 muss als eines der besten Jahre für Rollenspiele in die Geschichte eingehen