Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (Februar 2026)

GuideService
2 Min. Alexander Mehrwald 3 Kommentare Lesezeichen
Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (Februar 2026)

Für Where Winds Meet gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier bei MeinMMO.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die für Where Winds Meet aktiv sind und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Die Codes gelten sowohl für die PC-Versionen als auch für die Version auf PS5 und die iOS- und Android-Versionen.

Letzte Aktualisierung: Am 02. Februar 2026 haben wir unseren Artikel zuletzt aktualisiert. Wir haben einen neuen Code hinzugefügt.
Where Winds Meet zeigt im neuen Gameplay-Trailer die Aktivitäten in der Open World und … Hunde, die Mahjong spielen?
Weitere Videos
Mehr Videos für dich
Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt Spieler loben das neue Update von Where Winds Meet, liefert allen die perfekte Ausrüstung Where Winds Meet: Patch 1.1 bringt nächste Region, Zugang zu Spionage-Sekte und Mobile Release – Alles zu den Patch Notes 2025 muss als eines der besten Jahre für Rollenspiele in die Geschichte eingehen Der neue Rollenspiel-Hit aus China hat ein unverbrauchtes Setting, aber was ist Wuxia eigentlich? Where Winds Meet: Alle Sekten in der Übersicht – Welche „Klasse“ passt zu euch? 16 neue Spiele aus 2025, die ihr in den verbleibenden Monaten auf dem Schirm haben solltet Turtle Burst II Pro im Test: Erfahrt in 3 Minuten, ob sich die Maus für euch lohnt Ein neues Samurai-Soulslike für Steam lockt 40.000 Spieler in die Demo, und selbst das Tutorial scheint tödlich Markipliers Film Iron Lung bricht eine der wichtigsten Film-Regeln und macht damit alles richtig Ich habe ein Ritter-Spiel auf Steam mehr als 50 Stunden gespielt und das nur in der kurzen Demo Neue Konkurrenz für Diablo lässt euch die Spielwelt komplett zerstören, bekommt bald eine kostenlose Demo auf Steam

Alle gültigen Codes für Where Winds Meet im Februar 2026

Welche Codes kann man zurzeit einlösen? Derzeit gibt es folgende Codes, die ihr einlösen und Belohnungen einheimsen könnt:

  • DEVLOG2601: 40x Echo Jade, 20.000 Münzen (NEU)
  • tf33hxjmjc – 10x Echo Jade, 20.000 Münzen, 1x Disziplin-Tipps Foliant, 1x Schwingender Jade
  • YYSLSTIB – 10x Echo Jade, 1.000 Münzen
  • WWMDEVTALK – 20x Echo Jade, 20.000 Münzen
  • WWM251115 –  10x Echo Jade, 5.000 Münzen, Namensplakette

Neben den Codes gab es vor Kurzem per Post 10 x Resonating Melody als Entschädigung. Diese könnt ihr ganz ohne neuen Code einfach im Postfach im Spiel abholen.

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat übrigens mit dem GameStar-Talk-Team zu Where Winds Meet gesprochen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt

An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Link zum YouTube Inhalt

Codes einlösen und Probleme mit Codes

Wie löse ich die Codes ein? Wollt ihr einen gültigen Code eingeben, könnt ihr das über das Menü im Spiel selbst tun. Folgt dazu diesem Pfad:

  • Einstellung / Settings → Anderes / Other → Einlösecode / Exchange Code

Warum kann es sein, dass mein Code nicht funktioniert? Meistens sind die Codes, bei denen eine Fehlermeldung erscheint, einfach abgelaufen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Codes nur für gewisse Regionen freigegeben sind und deshalb in eurem Land nicht funktionieren.

Kontrolliert aber sicherheitshalber einmal, ob ihr auch keinen Tippfehler in eurem Code habt. Am besten kopiert ihr den Code direkt hier aus der Liste und fügt ihn dann im Spiel ein, um Fehler in der Zeichenfolge zu vermeiden.

Wollt ihr ihn dennoch selbst eintippen, achtet vor allem darauf, ob ein O ein O ist oder vielleicht doch eher eine 0. Gleiches gilt für Abfolgen, in denen 1 und I vorkommen.

Abgelaufene Codes

Folgende Codes waren einmal verfügbar, können aber nicht mehr eingelöst werden:

  • WWMGO1115
  • WWMGO1114
  • WWMGLyoutube
  • WWMGLtiktok
Mehr zum Thema
1
Where Winds Meet hat in 2026 schon 6 wichtige Neuerungen erhalten und die Entwickler erklären, was in Zukunft kommt
von Cedric Holmeier
2
Where Winds Meet führt euch heute endlich in neue Region
von Karsten Scholz
3
Spieler loben das neue Update von Where Winds Meet, liefert allen die perfekte Ausrüstung
von Cedric Holmeier

Where Winds Meet beherbergt eine riesige Bandbreite an unterschiedlichsten Inhalten. Deshalb ist es gar nicht so einfach zu erklären, um was für eine Art Spiel es sich dabei eigentlich handelt. MeinMMO-Redakteur Karsten fasst euch deshalb in aller Kürze einmal zusammen, was ihr von Where Winds Meet erwarten könnt: Where Winds Meet: Was ist das eigentlich für ein Spiel? Wir erklären euch das neue Open-World-RPG in 2 Minuten

Deine Meinung? Diskutiere mit uns!
20
Gefällt mir!
3
Kommentieren
Where Winds Meet Twitch Drops

Where Winds Meet: Alle Twitch Drops, die ihr derzeit erhalten könnt

Where Winds Meet zeigt neue Roadmap für den Januar 2026, kündigt endlich neue Quests an

Where Winds Meet: Alle Guides, Tipps und Builds in der Übersicht

Where Winds Meet: Alle Infos zu Release, Mobile und Gameplay

Kommentar-Regeln von MeinMMO
Bitte lies unsere Kommentar-Regeln, bevor Du einen Kommentar verfasst.
Abonnieren
Benachrichtige mich bei
3 Kommentare
Neueste
Älteste Meisten Abstimmungen
Inline Feedback
Alle Kommentare anzeigen
Franzl
#1251797

Danke. Ab youtube sind alle abgelaufen.

0
aschuerlein
#1251798

Hi! Danke für den Hinweis 🙂 Wird sofort aktualisiert.

0
JaniBree
#1250500

Hallo und danke für die Codes. Dieser Code scheint aber nicht mehr gültig zu sein WWMGO1115 es kommt immer die Meldung das dieser bereits verbraucht ist. Die anderen funktionieren einwandfrei und können eingelöst werden.

0
Passwort vergessen

Bitte gib Deinen Benutzernamen oder Deine Email-Adresse ein. Du erhälst einen Link, um ein neues Passwort per Email zu erstellen.

3
0
Sag uns Deine Meinungx