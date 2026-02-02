Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (Februar 2026)

Für Where Winds Meet gibt es Codes, die ihr eingeben könnt, um zusätzliche Gegenstände zu erhalten. Alle aktiven Codes und wie ihr sie einlöst, findet ihr hier bei MeinMMO.

Hier findet ihr alle aktuellen Codes, die für Where Winds Meet aktiv sind und wie ihr sie einlösen könnt. Durch sie könnt ihr kostenlose Belohnungen erhalten, einfach, indem ihr sie im Spiel eingebt.

Wir aktualisieren den Beitrag stetig, wenn es neue Codes gibt. Es lohnt sich also, öfter mal vorbeizuschauen. Die Codes gelten sowohl für die PC-Versionen als auch für die Version auf PS5 und die iOS- und Android-Versionen.

Letzte Aktualisierung: Am 02. Februar 2026 haben wir unseren Artikel zuletzt aktualisiert. Wir haben einen neuen Code hinzugefügt.

Alle gültigen Codes für Where Winds Meet im Februar 2026

Welche Codes kann man zurzeit einlösen? Derzeit gibt es folgende Codes, die ihr einlösen und Belohnungen einheimsen könnt:

DEVLOG2601 : 40x Echo Jade, 20.000 Münzen (NEU)

: 40x Echo Jade, 20.000 Münzen tf33hxjmjc – 10x Echo Jade, 20.000 Münzen, 1x Disziplin-Tipps Foliant, 1x Schwingender Jade

– 10x Echo Jade, 20.000 Münzen, 1x Disziplin-Tipps Foliant, 1x Schwingender Jade YYSLSTIB – 10x Echo Jade, 1.000 Münzen

– 10x Echo Jade, 1.000 Münzen WWMDEVTALK – 20x Echo Jade, 20.000 Münzen

– 20x Echo Jade, 20.000 Münzen WWM251115 – 10x Echo Jade, 5.000 Münzen, Namensplakette

Neben den Codes gab es vor Kurzem per Post 10 x Resonating Melody als Entschädigung. Diese könnt ihr ganz ohne neuen Code einfach im Postfach im Spiel abholen.

MeinMMO-Redakteur Karsten Scholz hat übrigens mit dem GameStar-Talk-Team zu Where Winds Meet gesprochen:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Codes einlösen und Probleme mit Codes

Wie löse ich die Codes ein? Wollt ihr einen gültigen Code eingeben, könnt ihr das über das Menü im Spiel selbst tun. Folgt dazu diesem Pfad:

Einstellung / Settings → Anderes / Other → Einlösecode / Exchange Code

Warum kann es sein, dass mein Code nicht funktioniert? Meistens sind die Codes, bei denen eine Fehlermeldung erscheint, einfach abgelaufen. Es kann aber auch sein, dass bestimmte Codes nur für gewisse Regionen freigegeben sind und deshalb in eurem Land nicht funktionieren.

Kontrolliert aber sicherheitshalber einmal, ob ihr auch keinen Tippfehler in eurem Code habt. Am besten kopiert ihr den Code direkt hier aus der Liste und fügt ihn dann im Spiel ein, um Fehler in der Zeichenfolge zu vermeiden.

Wollt ihr ihn dennoch selbst eintippen, achtet vor allem darauf, ob ein O ein O ist oder vielleicht doch eher eine 0. Gleiches gilt für Abfolgen, in denen 1 und I vorkommen.

Abgelaufene Codes

Folgende Codes waren einmal verfügbar, können aber nicht mehr eingelöst werden:

WWMGO1115

WWMGO1114

WWMGLyoutube

WWMGLtiktok

Where Winds Meet beherbergt eine riesige Bandbreite an unterschiedlichsten Inhalten. Deshalb ist es gar nicht so einfach zu erklären, um was für eine Art Spiel es sich dabei eigentlich handelt. MeinMMO-Redakteur Karsten fasst euch deshalb in aller Kürze einmal zusammen, was ihr von Where Winds Meet erwarten könnt: Where Winds Meet: Was ist das eigentlich für ein Spiel? Wir erklären euch das neue Open-World-RPG in 2 Minuten