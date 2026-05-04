Entwickler von Where Winds Meet veröffentlichen aus Versehen 30 Codes für kostenlose Items, sagen: Unser Pech

Die Entwickler von Where Winds Meet haben aus Versehen 30 Codes veröffentlicht, und ihr könnt damit richtig viele Items abstauben.

Was sind das für Codes? Die Entwickler von Where Winds Meet haben wohl aus Versehen 30 Codes veröffentlicht, die kostenlose Items geben. Nachdem die Entwickler dies entdeckt haben, deaktivierten sie die Codes.

Weil einige Spieler aber schnell genug waren und sich die kostenlosen Items bereits geschnappt hatten, haben die Entwickler sich dazu entschieden, die Codes wieder zu aktivieren und allen die gratis Belohnungen zu ermöglichen.

Ganz nach dem Motto: „Unser Fehler, euer Vorteil“ können alle 30 Codes jetzt bis zum 31. Mai 2026 eingelöst werden.

Hier könnt ihr einen aktuellen Trailer zu Where Winds Meet und seiner Erweiterung sehen:

Video starten Where Winds Meet kündigt seine erste große Erweiterung an, zeigt drei neue Gebiete im Trailer Autoplay

Alle 30 Codes in der Übersicht

Wie lauten die Codes? Die Codes folgen alle demselben Schema, so setzen sie sich aus WWMQC und dann einer Zahl zwischen 1 und 30 zusammen. Hier habt ihr alle Codes zum Kopieren:

WWMQC1

WWMQC2

WWMQC3

WWMQC4

WWMQC5

WWMQC6

WWMQC7

WWMQC8

WWMQC9

WWMQC10

WWMQC11

WWMQC12

WWMQC13

WWMQC14

WWMQC15

WWMQC16

WWMQC17

WWMQC18

WWMQC19

WWMQC20

WWMQC21

WWMQC22

WWMQC23

WWMQC24

WWMQC25

WWMQC26

WWMQC27

WWMQC28

WWMQC29

WWMQC30

Wie löse ich die Codes ein? Möchtet ihr einen gültigen Code eingeben, könnt ihr das über das Menü im Spiel selbst tun. Folgt dazu diesem Pfad:

Einstellung / Settings → Anderes / Other → Einlösecode / Exchange Code

Was bringen die Codes? Die Entwickler haben hinter den 30 Codes ordentliche Belohnungen versteckt. So erhaltet ihr, wenn ihr alle Codes eingelöst habt, 300 Jade, 600.000 Münzen, 60 „Inner Way“-Truhen und 60 oszillierende Jade-Steine.

Dass die Entwickler die Codes wieder aktiviert haben und die Items einfach gratis an die Spieler herausgeben, obwohl sie die Codes ursprünglich gar nicht veröffentlichen wollten, kommt bei der Community gut an. Auch die gratis Items sorgen entsprechend für Freude. Wenn ihr noch mehr kostenlose Items wollt, dann haben wir hier noch einige zusätzliche Codes für euch: Where Winds Meet: Alle aktuellen Codes und wie ihr sie einlöst (Mai 2026)