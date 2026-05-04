„Spaß? In einem Update?” – Spieler von ARC Raiders verliebt sich in das neue Jetpack, macht einen auf Mary Poppins

Ein neues Item aus dem letzten Update für ARC Raiders sorgte zunächst für Enttäuschung. Dabei kann es in den richtigen Umständen nicht nur nützlich sein, sondern auch für eine Menge Spaß sorgen.

Von welchem Item ist die Rede? Es handelt sich um den Powered Descender (auf Deutsch der „motorisierte Abseiler”), der in dem Update „Riven Tides” in ARC Raiders erschien. Er funktioniert wie eine Art Jetpack, nur dass er – zur Enttäuschung vieler Spieler – einen Raider nicht die Schwerkraft trotzen lässt, sondern lediglich die Sturzgeschwindigkeit abbremst. Zumindest war das die bisherige Annahme.

Auf Reddit teilt der Spieler FaZ_ZeR einen Clip mit verschiedenen Aufnahmen, in dem der Powered Descender seinen Raider inmitten eines Hurricanes mit schneller Geschwindigkeit und solider Höhe durch die Luft trägt.

Video starten ARC Raiders zeigt seine neue Map zu Riven Tides im Detail – Das erwartet euch Autoplay

„Ich bin Mary Poppins, Leute!”

Was kann der Powered Descender im Hurricane? Wenn man den Powered Descender während eines Hurricane-Events nutzt, trägt das Item Raider viel weiter als beim reinen Runterfallen. Mit einem gut getimten Sprung hebt man sogar tatsächlich etwas ab, wodurch sich der Abseiler dann doch noch ein wenig zu einem Jetpack entwickelt.

Auf diese Weise kann man das Terrain nicht nur schneller überqueren, man kommt auch an Stellen, die man mit einem normalen Sprung nicht so leicht erreichen würde.

Hier seht ihr den Clip des Powered Descenders in einem Hurricane:

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Was sagt die Spielerschaft zu diesem Einsatz? Die Community von ARC Raiders merkt an, dass das Item auch im Gebrauch mit Seilrutschen und Karabinerhaken die Geschwindigkeit übernehmen kann, wenn man im richtigen Moment loslässt und dann den Abseiler nutzt. Dieser Einsatz macht den Spielern so viel Spaß, dass sie beinahe befürchten, dass die Macher des Spiels es ihnen wieder wegnehmen könnten: „Shhhh! Embark hört zu” (ghost60606 auf Reddit).

Der Kommentar mit den meisten Upvotes (physicsking auf Reddit) erinnert an Yondu aus Guardians of the Galaxy (oder den Walt-Disney-Klassiker von 1964), wie er selbst ein solches Erlebnis des Schwebens erleben durfte: „Ich bin Mary Poppins, Leute!”

Um den Powered Descender selbst einsetzen zu können, muss man ihn zunächst zusammenbauen. Dafür benötigt ihr nicht nur einen Energiestab und einen Turbinenkompressor, sondern auch den nötigen Bauplan. Mehr dazu erfahrt ihr hier auf MeinMMO: ARC Raiders: Powered Descender & White Flag – So findet ihr die Blueprints