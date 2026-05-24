Der 27. Mai rückt in greifbare Nähe und damit der Tag, an dem ihr euch den Doppel-Null-Status endlich selbst verdienen dürft. Mit 007 First Light erwartet euch weit mehr als nur ein gewöhnliches Action-Adventure.

Die Entwickler von IO Interactive haben mit 007 First Light ein Spiel erschaffen, das die spezielle Atmosphäre der Bond-Kinofilme optimal mit dem Gameplay eines rasanten Action-Adventures verbindet.

Der Gameplay-Loop von 007 First Light ist dabei so dynamisch und elegant wie das Auftreten des berühmten Spezialagenten. Es geht nicht darum, blindlings durch Level zu ballern, ebenso wenig huscht und schleicht ihr nur reibungslos durch die Schauplätze.

Ein interaktiver Bond-Film, wie er sein soll!

Vielmehr erlebt ihr die perfekte Agenten-Atmosphäre: Ihr infiltriert schwer bewachte Komplexe mit einer Mischung aus Charme, Köpfchen und einer ganzen Palette an genialen MI6-Gadgets. Ihr bewegt euch lautlos im Schatten, hackt Sicherheitssysteme und sammelt unbemerkt lebenswichtige Informationen für die Story.

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Doch wir alle wissen: Keine James-Bond-Mission läuft perfekt nach Plan. Stellt euch nur vor, 007 geht einfach rein, schleicht zwei Stunden durch Gänge und geht unbemerkt wieder raus. Das will doch niemand sehen!

Wenn also irgendwann zwangsläufig eure Deckung auffliegt, verwandelt sich die smarte Infiltration nahtlos in ein adrenalin geladenes Feuerwerk voller Action, Schießereien, wildem Nahkampf und den obligatorischen Verfolgungsjagden mit hochgezüchteten PS-Boliden!

Wie das alles im Detail abläuft, erfahrt ihr in den folgenden Absätzen.

Der vermeintlich perfekte Plan: Smarte Infiltration mit MI6-Gadgets

In 007 First Light spielt ihr nicht den unbesiegbaren Super-Bond, den man aus den Filmen zu kennen glaubt. Vielmehr verkörpert ihr einen jungen, hungrigen Agenten, der sich seinen Doppel-Null-Status erst noch hart verdienen muss.

Das bedeutet fürs Spiel: Vor der Eskalation kommt die Observation. Ihr infiltriert elitäre High-Society-Casinos, hochmoderne Forschungseinrichtungen oder pompöse Luxusyachten. In dieser ersten Phase einer Mission ist euer scharfer Verstand eure stärkste Waffe. Dicht gefolgt von den abgedrehten Spielzeugen, die euch die Technikabteilung (Stichwort Q) des MI6 mit auf den Weg gibt.

Erst schleichen, dann ballern. Solange es geht, versucht Bond seine Mission subtil und verdeckt zu erledigen.

Mit innovativen Gadgets, darunter eure treue Agenten-Superuhr – knackt ihr lautlos komplexe Sicherheitssysteme, scannt die Umgebung durch Wände hindurch nach Schwachstellen oder lenkt ahnungslose Patrouillen geschickt ab.

Das Spiel gibt euch hier, trotz der klar definierten Level, die Freiheit, euren eigenen Rhythmus zu finden. Ihr belauscht Gespräche, um an wichtige Passwörter zu kommen und manipuliert die Umgebung zu eurem Vorteil. So erzeugt 007 First Light genau die nervenaufreibende Spannung, für die Bond-Filme seit jeher berühmt sind.

Kein Plan überlebt Feindkontakt: kompromisslose Action mit Fäusten, Waffen und Autos!

Doch selbst der beste, am Reißbrett entworfene Plan geht irgendwann schief. Das macht ja auch einen Teil des Spaßes aus. Und genau in diesem Moment zeigt 007 First Light, was für ein brachiales Action-Fest im Spiel steckt! Denn wenn die Situation eskaliert, gilt es mit schnellem, entschlossenem Handeln doch noch die Mission zu retten.

Das Gunplay in den Schießereien ist wuchtig, präzise und belohnt schnelles Reaktionsvermögen. Wenn ihr aus der Deckung heraus agiert, spürt ihr regelrecht die Macht eures Arsenals. Das geht von der klassischen, schallgedämpften Agenten-Pistole bis hin zu schweren automatischen Waffen, die ihr euren Gegnern im Eifer des Gefechts abnehmt.

Kein Bond-Spektakel ohne Action! Irgendwann fliegt euch alles um die Ohren und ihr müsst euch den Weg zum Ziel freikämpfen!

Das Kampfsystem geht aber weit über reine Schusswechsel hinaus. Wenn euch die Handlanger des Feindes zu nahe kommen, greift ein extrem flüssiges und hartes Nahkampfsystem.

Ihr teilt kinoreife Kinnhaken aus, nutzt eure Umgebung für spektakuläre Finisher und entwaffnet Feinde mit der souveränen Eleganz, die einen echten Bond auszeichnet.

Der Übergang vom leisen Schleichen zur totalen Eskalation passiert komplett organisch und ohne störende Ladezeiten, sodass der Spielfluss nie unterbrochen wird und sich alles wie aus einem Guss anfühlt.

PS-Monster und Adrenalin: Die filmreifen Verfolgungsjagden

Moment mal, wir haben smarte Infiltration, wilde Schießereien und brachiale Nahkämpfe. Aber was ist mit Autos? Die gehören doch zu Bond wie trockene, geschüttelte Martinis! Ein Bond-Erlebnis ohne röhrende PS-Monster und halsbrecherische Fahrten durch enge Gassen wäre einfach unvollständig!

Nahtlos geht die Action von der Schießerei zur wilden Autorennfahrt durch enge Gassen und beschauliche Städtchen weiter. So muss das sein in einem echten Bond-Spiel!

Doch keine Sorge, auch hier haben die Entwickler ihre Hausaufgaben gemacht. Wenn die Basis infiltriert, die fiesen Handlanger alle erledigt und die geheimen Daten gesichert sind, müsst ihr nur noch entkommen.

Hier wirft 007 First Light dann erst recht den wortwörtlichen Turbo an. Ihr schwingt euch hinter das Steuer von hochgezüchteten, lizenzierten Sportwagen und liefert euch die halsbrecherischen Verfolgungsjagden, auf die ihr insgeheim schon die ganze Zeit hinfiebert.

Technik der Spitzenklasse: Ein Fest für PC- und Konsolen-Fans

Damit all das auch optisch der epischen BondStory in nichts nachsteht, läuft 007 First Light auf der mächtigen, hauseigenen Glacier Engine von IO Interactive. Egal, ob ihr am PC mit voll aufgedrehten Settings spielt oder die brachiale Power der PS5 und Xbox Series X|S nutzt: ihr bekommt ein technisch ausgereiftes Meisterwerk serviert:

Fotorealistische Umgebungen: Jedes Level strotzt nur so vor Details. Von den spiegelnden Marmorböden bis hin zu den dynamischen Wettereffekten wirkt die Welt lebendig und greifbar.

Jedes Level strotzt nur so vor Details. Von den spiegelnden Marmorböden bis hin zu den dynamischen Wettereffekten wirkt die Welt lebendig und greifbar. Cineastische Beleuchtung: Dank modernster Render-Techniken und feiner Lichtstimmungen sehen Explosionen, Mündungsfeuer und das Neonlicht der Großstadt atemberaubend echt aus.

Dank modernster Render-Techniken und feiner Lichtstimmungen sehen Explosionen, Mündungsfeuer und das Neonlicht der Großstadt atemberaubend echt aus. Flüssige Performance: Auch wenn der Bildschirm vor lauter Action, Partikeleffekten und Zerstörung explodiert, bleibt die Framerate stabil.

Ihr seht also, 007 First Light wird ein echter Kracher, der genial aussieht und ein Action-Spektakel liefert, das euch quasi einen neuen Bond-Film bringt, in dem ihr die Hauptrolle spielt. Lasst euch dieses Spiel auf keinen Fall entgehen!