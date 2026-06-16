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Glückspilz räumt bei Oma auf, findet besonderes Bild von Disney, soll über 2.000 Dollar wert sein

Sophia Weiss Sophia Weiss Lesezeit 2 Minuten
Reddit Disney Animationszelle Titelbild

Auf Reddit hat ein Nutzer einen Fund aus dem Haus seiner Oma gepostet. Diese hat angeblich ziemlich gehamstert und hat dabei über Jahrzehnte ein ganz besonderes Bild von Disney gehortet.

Was für ein Bild ist das? Der Reddit-Nutzer TNT_dog postete ein Foto einer bemalten Folie im AnimationCels-Subreddit. Darauf zu sehen ist die Hündin Susi aus dem Zeichentrickfilm Susie und Strolchi von 1955. Die Cocker-Spaniel-Dame lässt sich von der Hand ihres Herrchens Jim streicheln.

Besonders wird das Bild aber durch den goldenen Aufkleber auf der Rückseite: Dieser verifiziert das Bild als originale Celluloid-Zeichnung, die zur Produktion von Susi und Strolchi benutzt wurde. Es handelt sich hierbei also um ein echtes Stück Filmgeschichte.

Auf Reddit debattieren die Kommentatoren entsprechend heftig untereinander: Sollte TNT_dog die Animationszelle verkaufen oder nicht?

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Auch der Disney-Klassiker Das Dschungelbuch ist noch mit Animationszellen entstanden

Omas Disney-Schatz – Behalten oder Veräußern?

Sollte man das Bild behalten oder verkaufen? Darüber scheiden sich auf Reddit aktuell die Geister. Unter dem Post meldete sich WWAgallery_com, anscheinend der Account der Wonderful World of Animation-Galerie. Diese ordnen die Zelle noch einmal genauer ein: Konkret sei dies wirklich ein Original und es würde, bei ihnen in der Galerie, für 1.200 bis 2.500 US-Dollar verkauft werden können. Zudem sei dies ein besonders schönes und großes Bild von Susi.

Viele Stimmen, wie die von Comfortable_Job4970, Pikapetey oder auch Affectionate-Yam7459, sind aber der Meinung, TNT_dog sollte das Bild unbedingt behalten und schlicht adäquat hochwertig einrahmen lassen. Dies sei ein Erbstück von Oma und noch dazu eines, was man für sich behalten und nicht verkaufen sollte. graffiksguru meint sogar, das Bild sollte unbedingt für mindestens 2.500 Dollar versichert werden.

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Wie steht ihr dazu: Würdet ihr einen solchen seltenen Fund verkaufen? Oder würdet ihr das Bild passend rahmen lassen und dann bei euch aufhängen? Schreibt es uns doch einmal in die Kommentare. An anderer Stelle kämpft Disney übrigens gerade mit ihren Zielgruppen: Gen Z hat keinen Bock auf Star Wars und rasiert gerade Hollywood mit Low-Budget-Horror

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