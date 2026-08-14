Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung und dieser Kauf rettet mich seit Jahren vor der aktuellen Sommerhitze

MeinMMO-Redakteur Benedikt Schlotmann wohnt in einer Dachgeschosswohnung. Der beste Trick gegen die drückende Hitze ist keine Klimaanlage, sondern sogenannte Waben-Plissees. Denn diese halten die Hitze effektiv tagsüber draußen.

Der Artikel erschien ursprünglich im Juni 2026. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

Wenn es draußen heiß wird, dann merken wir das auch ziemlich schnell in der Wohnung. Denn durch die Sonne, die durch die Fenster scheint, heizen sich auch die Wohnräume auf. Besonders in einer Wohnung unterm Dach spürt man das besonders stark und den Sprung in die kalte Dusche sollte man lieber vermeiden.

Hat man kein Geld, keinen Platz für eine Klimaanlage oder fehlt schlichtweg die bauliche Genehmigung, eine in die Wohnung zu packen, muss man erfinderisch werden. Und die für mich effektivste Methode war die Investition in sogenannte Waben- oder Doppelplissees.

Ich nutze Plissees vom Hersteller Aluguard, mit denen habe ich über die Jahre hinweg gute Erfahrungen gemacht. Aber es funktioniert auch jede beliebige Marke, die ihr auf Amazon oder im Baumarkt kaufen könnt, solange es Waben- oder Doppelplissees sind. Hier kann man in der Regel zwischen Varianten mit oder ohne Bohren wählen.

Die Variante ohne Bohren wird dann von oben ans Fenster geklemmt und man spart sich Stress mit dem Vermieter, bevor man Löcher in Fensterrahmen und Co bohrt.

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Waben-Plissees isolieren den Raum effektiv gegen Hitze

Was ist genau der Vorteil davon? Waben- oder Doppelplissees bestehen aus zwei hintereinanderliegenden, miteinander verbundenen Stoffbahnen. Im Profil bilden sie eine wabenförmige Struktur mit Hohlkammern. Diese eingeschlossene Luftschicht wirkt wie ein natürliches Polster, das die Wärme der Sonne abfängt und isoliert. Das Innere meiner Plissees ist außerdem mit Aluminium beschichtet, damit die Sonne reflektiert wird.

Einfach ausgedrückt bedeutet das: Der Raum heizt sich dadurch deutlich langsamer auf, weil die Sonne zurückgeworfen wird. Umgekehrt funktioniert das übrigens genauso: Heizt ihr im Winter das Zimmer auf, müsst ihr weniger heizen, weil die Wärme im Zimmer bleibt und nicht so schnell durch das kalte Fenster verloren geht.

Und den Vorteil kann ich tatsächlich auch messen: Sind es im Sommer draußen 35 oder 36 Grad, sind es im Zimmer effektiv eher 25 bis 28 Grad. Das ist in meinen Augen eine deutliche Verbesserung. Für die Messung nutze ich ein Hygrometer vom Hersteller ThermoPro.

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Die Waben-Plissees hängen direkt am Fenster und halten dadurch die Sonnenstrahlen draußen. Damit die Katzen was sehen, muss eins immer etwas offen bleiben.

Welche Nachteile gibt es? Tagsüber ist es trotz hellem Sonnenschein im Zimmer stockdunkel, weil die Plissees das Zimmer fast komplett abdunkeln. Und die Katzen hassen es, dass sie nicht mehr nach draußen schauen können. Hinzu kommt: Nicht jede Größe passt an jedes Fenster und Maßanfertigungen können richtig teuer werden.

Ein weiterer Punkt, den man nicht vergessen sollte: Nach etlichen Stunden wird irgendwann die Luft im Zimmer stickig, da die Plissees nur die Sonne draußen halten, aber natürlich keine frische Luft hereinlassen. Sobald man lüftet und das Fenster öffnet, hat man dann trotzdem die Wärme im Zimmer.

In Südeuropa hängen sie in nahezu jedem Haushalt: Deckenventilatoren. Gerade bei der aktuellen Hitzewelle in Deutschland und großen Teilen Europas könnten sie ein unterschätztes Mittel gegen tropische Nächte sein. Mehr dazu lest ihr auf MeinMMO: Große Hitze in Deutschland: Die Lösung könnte etwas sein, das im Süden in fast jedem Haus hängt