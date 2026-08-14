Son-Goku ist zwar einer der stärksten Kämpfer des Universums, doch eine Sache lässt er in Dragon Ball Z lieber Vegeta machen 

Son-Goku gilt als einer der stärksten Krieger aus Dragon Ball Z, wenn nicht sogar als der stärkste. Doch er hat im Anime gar nicht mal so viele Gegner ins Jenseits geschickt.

Worin steht Son-Goku Vegeta nach? Obwohl Son-Goku als einer der stärksten Krieger gilt und auch der Protagonist des Animes ist, hat er letztendlich gar nicht mal so viele Gegner getötet. Vielmehr ist es sogar Vegeta, der einige seiner besiegten Feinde letztendlich ins Jenseits geschickt hat.

Son Goku kommt auf nur zwei Feinde, die er endgültig getötet hat:

Zum einen hat er Yakon, den Energiesauger auf Babidis Schiff, zum Platzen gebracht. Goku hat ihn mit so viel Super-Saiyajin-Energie überladen, dass sein Feind das nicht mehr aushielt.

Zum anderen hat er schlussendlich Kid Buu bezwungen, und zwar mit seiner Genkidama.

Alle anderen Feinde wurden von anderen Charakteren wie Piccolo, Vegeta oder Trunks erledigt. Sogar Cell wurde nicht von Goku bezwungen, sondern von seinem Sohn Son-Gohan.

In Dragon Ball und Dragon Ball Super sieht das wiederum anders aus. Dort hat Son-Goku wieder deutlich mehr Feinde umgebracht.

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Vegeta legt die Messlatte ordentlich hoch

Wie sieht es bei Vegeta aus? Vegeta ist in den Anfängen von Dragon Ball Z noch der Bösewicht und nicht der liebende Familienvater, der er am Ende des Animes ist. Deshalb kommt er auf viel mehr Gegner, die er bezwungen hat.

Teilweise hat er sogar Gegner getötet, die Goku verschont hat. So wurde sein Kollege Nappa vom Helden von Dragon Ball fertiggemacht, aber Vegeta war es schlussendlich, der seinen Partner in der Luft pulverisierte. Auch Rikoom, ein Mitglied des Ginyu-Sonderkommandos, zählt in diese Kategorie.

Auch nach seinem Beitritt bei der Z-Truppe blieb er ein grausamer Killer, wenn auch deutlich harmloser. So tötete er unter anderem den Androiden C-19 und Pui Pui, einen von Babidis Schergen.

Seid ihr eigentlich eher Team Goku oder Team Vegeta? Schreibt es uns in die Kommentare!

Laut Psychologen sollen Personen, die Vegeta früher als Liebling hatten, heute besser dran sein als Fans von Son-Goku. Denn Vegeta fördert die eigene Einstellung und Moral: Laut Psychologie sind alle, die mit Vegeta als Lieblings-Charakter aus Dragon Ball aufgewachsen sind, jetzt besser dran als Fans von Goku