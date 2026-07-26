Vom Bösewicht zum Helden: Das sind die prägendsten Momente in Vegetas Leben 

Im Laufe von Dragon Ball hat Vegeta eine der krassesten Wandlungen durchgemacht. Er wurde vom Bösewicht zum liebenden Familienvater. Wir zeigen euch die emotionalen Schlüsselmomente, die Vegetas Wesen gewandelt haben.

Bei seinem ersten Auftritt war Vegeta ein skrupelloser Bösewicht. Ihm war das Leben von Menschen oder anderen Lebewesen komplett egal. Sein primäres Ziel war es, Unsterblichkeit zu erlangen, was er mit Hilfe der Dragon Balls erreichen wollte.

Dadurch wollte er stark genug werden, um den Tyrannen Freezer zu stürzen. Denn dieser Bösewicht hatte wiederum Vegetas Heimatplaneten zerstört. Das Ziel war dabei, selbst zum unangefochtenen Herrscher des Universums zu werden.

Dafür schreckte Vegeta vor nichts zurück. Er ermordete sogar seinen eigenen Partner Nappa oder schlachtete ganze Dörfer auf Namek ab. Doch es gab mehrere Momente, durch die er sich von Bösewicht zu einem sympathischen Helden gewandelt hat.

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Emotionaler Zusammenbruch auf Namek

Folge im Anime: Dragon Ball Z, 86

Dragon Ball Z, 86 Saga: Freezer

Was ist passiert? Vegeta steht endlich dem Tyrannen Freezer gegenüber. Doch trotz all seines Trainings ist der Prinz der Saiyajins absolut chancenlos. Als Son-Goku auf dem Schlachtfeld eintrifft, liegt Vegeta bereits im Sterben.

Vegeta beginnt hemmungslos zu weinen. Er erzählt Goku die Wahrheit über seine grausame Vergangenheit und dass er von Freezer als Soldat ausgenutzt wurde. In seinen letzten Atemzügen fleht er Goku an, Freezer stellvertretend für die ermordeten Saiyajins zu töten.

Wieso ist dieser Moment so wichtig? Es ist der erste Moment im gesamten Anime, in dem Vegeta echte Verzweiflung und Verletzlichkeit zeigt.

Es wird klar, wie sehr der Saiyajin unter der Herrschaft von Freezer gelitten hat und dass seine Grausamkeit eigentlich nur ein Resultat jahrelanger Misshandlung und Unterdrückung durch den Schurken war.