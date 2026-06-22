Laut Psychologie sind alle, die mit Vegeta als Lieblings-Charakter aus Dragon Ball aufgewachsen sind, jetzt besser dran als Fans von Goku

Sind wir mal ehrlich: Vegeta ist einfach eine coolere Socke als Son-Goku in Dragon Ball. Und all diejenigen, die den Anti-Helden über den strahlenden Helden gestellt haben, stehen heute besser da, wie eine psychologische Studie belegt.

Was ist das für eine Studie? In einer Studie auf Science Direct von Dr. Mariska Kleemans und weiteren Wissenschaftlern wurde im Jahr 2017 festgestellt, warum sich Menschen oft mehr von moralisch grauen Charakteren angezogen fühlen als von strahlenden Helden.

Demnach sei unser Gehirn nicht primär von der reinen Moral gefesselt, sondern von der Charakterentwicklung. Wir würden es lieben, die unvorhersehbare emotionale Achterbahnfahrt und das innere Wachstum einer Figur zu verfolgen.

Ein weiteres Konzept auf Psychology Today der Psychologen Geoff Kaufman und Lisa Libby beschreibt zudem, dass Menschen auf eine Erfahrungsübernahme ausgelegt seien. Man würde die Figur nicht nur von außen betrachten, sondern mental komplett in sie hineinschlüpfen.

Man übernehme dadurch dessen Denkweise, Gefühle und Erfahrungen so sehr, dass es das eigene reale Verhalten, die Einstellung und die eigene moralische Ausrichtung positiv verändern könne.

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Vegeta fördert die eigene Einstellung und Moral

Was bedeutet das für Dragon Ball? Übertragen wir das Ganze mal auf Dragon Ball. Das würde bedeuten, dass Erwachsene, die mit Vegeta als Lieblingscharakter aufgewachsen sind, psychologisch wertvollere Lektionen fürs Leben gelernt haben als diejenigen, die Goku bevorzugen.

Goku ist der klassische Held, der als herzensguter Charakter anfängt und auch genauso bis zum Ende bleibt. Seine Welt ist in Schwarz und Weiß unterteilt und er bietet kaum moralische Grauzonen.

Vegeta dagegen startet als arroganter und grausamer Schurke, der die Erde zerstören will. Erst über Hunderte von Episoden hinweg wandelt er sich zum liebenden Familienvater. Das ist eine gigantische Charakterentwicklung, die psychologisch fesselnd ist.

Durch diesen ständigen Kampf mit sich selbst und die Lektion, dass Menschen fehlerhaft sein können, aber trotzdem die Fähigkeit zur Besserung haben, finden sich Erwachsene wohl besser in der echten Welt zurecht. So zumindest glaubt es die Studie.

Wer war euer Held? War es Son-Goku, Vegeta oder doch jemand anderes? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.

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