Laut der Psychologie haben Erwachsene, die in ihrer Kindheit Krillin bevorzugten, obwohl er der schwächste Charakter in Dragon Ball ist, nun einen Vorteil

Krillin ist einer der Charaktere aus Dragon Ball, über die man sich häufig lustig macht. Er gilt als einer der schwächsten Kämpfer der Z-Truppe. Wenn ihr euch als Kind mit ihm identifizieren konntet, habt ihr dafür jetzt im Erwachsenenalter einen Vorteil.

Was für einen Vorteil haben Erwachsene? Krillin konnte nie im oberen Feld der Z-Truppe mitspielen. Er war leider nur ein Mensch und kein Saiyajin oder von einem anderen Volk, weshalb er seine Kraft nicht so exponentiell steigern konnte wie seine Kollegen. Son-Goku und Vegeta hatten es beispielsweise immer leichter als Krillin.

Krillin war sich immer seiner Schwäche bewusst, kämpfte aber trotzdem mit den übermächtigen Super-Saiyajins und fand mit C18 sogar das große Glück.

Kinder, die sich in Krillin hineinversetzen konnten, sollen so schon früh eine gesunde Form der Selbstakzeptanz gelernt haben. Sie sollen verinnerlicht haben, dass man nicht der Stärkste, Reichste oder Beste sein muss, um seinen Beitrag zu leisten.

Im Erwachsenenalter bedeutet das, dass man viel besser mit Problemen wie dem Impostor-Syndrom, Neid oder psychischem Druck umgehen kann. Danke also an Krillin dafür! Doch auch mit Piccolo als Lieblingscharakter fahrt ihr keinen verkehrten Weg, denn hier habt ihr eine andere Lektion gelernt.

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Erwachsene vergleichen sich häufig untereinander

Welche Theorie steckt dahinter? Nach der psychologischen Theorie von Leon Festinger (zu lesen auf humanscience.org) aus dem Jahr 1954 würden sich Menschen ständig mit anderen vergleichen. So sollen sie ihren eigenen sozialen Status besser einordnen können.

Das Bild wird heutzutage vor allem durch das Internet und Social Media verzerrt, da sich dort unrealistische Standards gebildet haben. Wer immer danach streben würde, wie Son-Goku der Beste zu sein, hätte angesichts der unerreichbaren Maßstäbe oft mit Frust und Demotivation zu kämpfen.

Hattet ihr Krillin als Lieblingscharakter? Oder doch einen anderen Kämpfer? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!



Letztens haben wir euch nämlich eine Studie vorgestellt, dass es von Vorteil ist, Vegeta als liebsten Kämpfer zu haben. Denn dank ihm können wir ebenfalls eine wertvolle Lektion fürs Leben lernen: Laut Psychologie sind alle, die mit Vegeta als Lieblings-Charakter aus Dragon Ball aufgewachsen sind, jetzt besser dran als Fans von Goku