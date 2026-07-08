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Haaland ist einer der beliebtesten Fußballer und wird mit Boo aus Dragonball verglichen: „Ich bin da keiner anderen Meinung“

Jasmin Beverungen Jasmin Beverungen Lesezeit 2 Minuten
Haaland Boo Titel title

Der norwegische Profi-Fußballer Erling Haaland entwickelt sich gerade zu einem der beliebtesten Fußballer der WM 2026. Das macht sich auch in seinem Humor für die eigenen Memes aus Dragon Ball bemerkbar.

Dragon Ball
Dragon Ball

Was für ein Meme kursiert gerade? Erling Haaland hat einen speziellen Look durch seine stark ausgeprägte Augenbrauenpartie, seinen muskulösen Nacken und einen markanten, zerstörerischen Spielstil. In den sozialen Medien haben viele Fans ihn mit einem Bösewicht aus Dragon Ball Z, Kid Boo, verglichen.

Dragon Ball Z Haaland Boo
Links: Der Profi-Fußballer Haaland, Rechts: Majin Boo, zu sehen auf Instagram.

Deshalb gibt es gerade viele Bilder, auf denen der Fußballer und der rosafarbene Krieger miteinander verglichen werden. In einem Vergleichsbild macht Harland sogar dieselbe Pose wie Boo, indem er Daumen und Zeigefinger zu einem Kreis formt und somit ein Okay gibt.

Das Bild ist auf dem Instagram-Account von hidden.ny zu sehen und konnte über 350.000 Likes sammeln. Unter den über 1.600 Kommentaren verbirgt sich sogar Haaland selbst, der darin auf die vielen Vergleiche mit Majin Boo eingeht.

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Dragon Ball Z: Kampf der Götter – Deutscher Trailer zum Anime-Film

Haaland kommentiert Memes rund um Majin Boo

Was sagt Haaland selbst dazu? Haaland selbst scheint wohl den Vergleichen mit dem Bösewicht aus Dragon Ball Z etwas abgewinnen zu können. Er kommentiert nämlich folgendermaßen:

Ich meine, ich bin nicht anderer Meinung.

Er stimmt also den Vergleichen zwischen ihm und Boo zu. Darüber freuen sich zahlreiche Anime-Fans in den Kommentaren, die seinen Humor außerhalb des Spielfelds sehr schätzen. Einige versuchen sogar, ihn dazu zu animieren, in Zukunft weitere Posen des Bösewichtes zu übernehmen.

Ob er genauso zerstörerisch wie Majin Boo ist, wird sich noch im Laufe der WM zeigen. Norwegen hat nämlich eine Chance, die Weltmeisterschaft für sich zu gewinnen.

Übrigens: Haaland hat darum gebeten, sein Pokémon-Team zu bewerten. MeinMMO hat sich sein Team auf Instagram einmal genauer angeguckt und eine finale Wertung gegeben.

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Hätte sich der Schöpfer von Dragon Ball, Akira Toriyama, ursprünglich anders entschieden, wären die Vergleiche womöglich nie zustande gekommen. Denn eigentlich sollte Boo ein wenig anders aussehen. Es waren sogar Designs als Frosch in der engeren Auswahl: Dragon Ball: Original-Entwürfe von Majin Boo zeigen, wie der Bösewicht fast ausgesehen hätte

Quelle(n):
  1. Dexerto

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