Dragon Ball: Die 5 stärksten Menschen im Power-Ranking

Die Menschen sind im Vergleich zu anderen Völkern aus Dragon Ball nicht so stark. MeinMMO verrät euch, wer die Stärksten unter den Menschen sind. Dabei haben wir dieses Mal einen besonderen Platz 1 gekürt.

Der Artikel erschien bereits im Dezember 2025. Wir haben ihn auf Aktualität geprüft.

In Dragon Ball gibt es unterschiedliche Völker, die ihre individuellen Eigenheiten besitzen. Die Saiyajins sind dafür bekannt, ein kriegerisches Volk zu sein. Kein Wunder, dass die Saiyajins Son-Goku und Vegeta es immer wieder schaffen, die Menschheit vor dem Untergang zu beschützen. Doch wie sieht es eigentlich auf menschlicher Seite aus?

Wie wurden die Menschen ausgewählt? MeinMMO hat die aufgelisteten Charaktere aus diesem Power-Ranking nach den folgenden Kriterien beurteilt:

Sie gehören keinem anderen Volk oder einer Spezies an. C18 und Tenshinhan sind damit beispielsweise raus, weil sie ein Cyborg oder der Nachfahre einer außerirdischen Spezies sind.

Sie haben in Kämpfen bereits zeigen können, welche Kampftechniken sie besitzen und wie stark sie sind.

Sie tauchten irgendwann im Anime auf, also in Dragon Ball, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT oder Dragon Ball Super. Die Filme haben wir dabei nicht berücksichtigt, weshalb Olibu hier nicht auftaucht.

Aus all diesen Kriterien haben wir den ultimativen Champion der Menschheit gekürt. Dabei konnten wir einen ganz „speziellen“ ersten Platz vergeben. Aber lest am besten selbst.

Platz 5: Videl

Videl lebt fürs Kämpfen, bevor sie Son-Gohan heiratet.

Erster Auftritt: Episode 200 (Dragon Ball Z)

Episode 200 (Dragon Ball Z) Spezielle Technik: Videl Rush

Videl ist die Tochter von der Legende Mr. Satan. Sie hat sich schon von klein auf dem Kampfsport verschrieben. Sie gewann bereits im jungen Alter die Junior-Version des Großen Kampfsportturniers. Son-Gohan bringt ihr dank einer Erpressung bei, wie sie ihr Ki kontrollieren und dadurch fliegen sowie Energieattacken einsetzen kann.

Im Kampf gegen Spopovich konnte sie zeigen, dass sie eine äußerst fähige Kämpferin ist. Leider hatte sie es mit einem übernatürlichen Gegner zu tun, weshalb ihr irgendwann die Kräfte ausgingen. Zudem gab sie den Kampfsport auf, als sie Son-Gohan heiratete und Pan bekam.

Platz 4: Yamchu

Yamchu ist nach seiner Martial-Arts-Karriere ein Baseball-Profi.

Erster Auftritt: Episode 5 (Dragon Ball)

Episode 5 (Dragon Ball) Spezielle Technik: Wolfstechnik

Obwohl Yamchu ganz lächerlich gegen einen Pflanzenmann starb und seine Todespose zum Meme wurde, zählt er zu den stärksten Menschen auf der Erde. Er ist einer von Son-Gokus langjährigsten Freunden und trainiert so hart, dass er sogar Techniken wie die Kamehameha beherrscht.

Leider schafft es Yamchu nie über das Viertelfinale des großen Kampfsportturniers hinaus. Mit der Zeit erkennt er, dass er mit seinen Freunden nicht mithalten kann und hängt den Kampfanzug an den Nagel. Stattdessen widmet er sich einer Karriere im Baseball.