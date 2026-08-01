ArcheAge Chronicles präsentiert neue Klassen, sehen 0815 aus, doch die Spezialisierungen reißen es raus

Lange war es ruhig um ArcheAge Chronicles. Jetzt haben die Entwickler gleich zwei Klassen enthüllt und Gameplay gezeigt, das sich sehen lässt.

Was ist das für ein MMORPG? ArcheAge Chronicles will sich vom Vorgänger abheben und tendiert eher zur modernen MMORPG-Lite-Richtung. Das haben die Entwickler zuletzt nochmal bestätigt.

Wo das MMORPG glänzen soll, sind Inhalte im PvE für kleine Gruppen und im Singleplayer. Crafting, Housing und Lifeskills sollen ebenso zum Paket gehören.

Auch wenn der Fokus eher auf Gruppenfinder und Aktivitäten liegt, soll es auch Raids mit bis zu 20 Spielern geben. Die Vision der Entwickler sei es, „die Grenze zwischen Einzelspieler- und Mehrspieler-Gameplay zu verwischen“.

Hier könnt ihr einen Trailer sehen:

Video starten ArcheAge Chronicles: Blick hinter die Kulissen – das ist die Vision des neuen MMORPGs Autoplay

Neue Klassen, aber jeder kennt sie

Was sind das für Klassen? ArcheAge Chronicles bietet echte MMORPG-Klassen. Vor 2 Monaten zeigten die Entwickler rohes Gameplay-Material aus einem Kampf und ernteten damit gemischte Gefühle. Von Top bis Flop war alles bei den Kommentaren dabei.

Jetzt haben die Entwickler dezidiert zwei Klassen vorgestellt. Der Krieger ist die 0815-Klasse, die es in jedem MMORPG gibt, und bekommt in AcheAge Chronicles entweder ein Langschwert oder ein Großschwert sowie Berserker-Skills und Kampfschreie. Die Beschreibung der Entwickler deutet auf zwei Specs hin, wobei das Greatsword der Tank sein könnte, während der andere Spec eher auf Offensiv-Tank hindeutet.

Der sieht im Gameplay auf X.com dabei etwas aus wie Kliff aus Crimson Desert, wobei die MMA-Angriffe fehlen. Hier könnt ihr das selbst sehen:

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Was kann die zweite Klasse? Die zweite Klasse ist der Bogenschütze. Auch nicht außergewöhnlicher als der Krieger darf dieser zumindest statt eines Bogens auch eine Axt tragen. Im Nahkampf-Modus deutet die Beschreibung der Entwickler eine Spezialisierung auf Blitz-Skills an, während man im Fernkampf Gegner markiert und dann wohl jagen (und vermutlich extra Schaden anrichten) kann.

Die Spezialisierungen sind das, was die beiden Klassen so spannend macht. Aus den kurzen Beschreibungen lässt sich bereits vieles ziehen. So scheint es eine Art Holy-Trinity im Spiel zu geben, und auch ein Kampfsystem, das auf Elementen basiert, lässt sich durch den Blitz-Spec samt Axt des Jägers herauslesen.

Ob dies sich allerdings so bewahrheitet, lässt sich aktuell noch nicht sagen.

Wann erscheint ArcheAge Chronicles? Das ist die große Preisfrage! Nach den letzten bekannten Informationen steht der Release bei Kakao Games im vierten Quartal 2026 in den Büchern. Dabei wurden mit einigen Tests zuletzt auch Fortschritte erzielt.

Und mit dem Versprechen, auf Pay2Win zu verzichten, und dem Bekenntnis zu Buy2Play und Skins steht immerhin schon ein wichtiger Aspekt fest. Ganz so sicher ist der Release allerdings noch nicht. Es war in den vergangenen Monaten ruhig um den Titel, sodass eine erneute Verschiebung uns genauso wenig überraschen würde, wie ein konkretes Release-Datum.

Freut ihr euch auf ArcheAge Chronicles, oder ist das MMORPG nichts für euch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare! Mehr zu ArcheAge Chronicles und seinem Bekenntnis zur fairen Monetarisierung, erfahrt ihr in diesem Artikel: ArcheAge Chronicles verurteilt Pay2Win des Vorgängers, verspricht: Einmal zahlen, immer spielen