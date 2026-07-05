ArcheAge Chronicles verrät, wie viel MMORPG drinsteckt – ein Solo-Game für 20 Spieler 

Schon im Vorfeld war klar, dass ArcheAge Chronicles eher ein PvE-MMORPG sein wird. Die Entwickler haben jetzt die Frage beantwortet, wie viel MMORPG denn wirklich zu erwarten ist.

Ist es wirklich ein MMORPG? Wie die Entwickler in einem Q&A auf dem eigenen Discord-Server beantworten, würde es sich tatsächlich eher um ein Online-Action-Rollenspiel als ein traditionelles MMORPG handeln. Das Ziel sei es, eine Online-Welt zu erschaffen, die sowohl alleine als auch mit anderen ein Erlebnis sei.

Das Team erzählt zudem über die eigene Vision:

Unsere Vision ist es, die Grenze zwischen Einzelspieler- und Mehrspieler-Gameplay zu verwischen. Wir möchten, dass die Spieler das Spiel im Einzelspielermodus genießen können, ohne sich unter Druck gesetzt oder gestört zu fühlen, und gleichzeitig jederzeit in einzigartige MMO-Erlebnisse wie Raids für 20 Spieler, Gruppeninhalte und Bosse in der offenen Welt eintauchen können, wann immer sie möchten.

Schon im Spieltest hätte es sich bei Spielern bemerkbar gemacht, dass der Titel eher ein Einzelspieler- oder Koop-Rollenspiel ist. Das sei laut Entwicklern Absicht gewesen, denn der Test hätte erst einmal die Einzelspieler-freundliche Variante enthalten sollen. Die MMO-Erfahrung wäre nicht komplett abgebildet worden.

Aber das ist wohl gar nicht das Ziel der Entwickler, denn das Spiel soll komplett alleine in einer Welt genießbar sein, in der sich die Präsenz von anderen nicht unnatürlich anfühlt.

Video starten ArcheAge Chronicles: Blick hinter die Kulissen – das ist die Vision des neuen MMORPGs Autoplay

Der Fokus liegt auf PvE

Was war dazu bereits bekannt? Die Entwickler machten kein Geheimnis draus, dass der Titel eher ein PvE-MMORPG werden soll, der auch Singleplayer glücklich machen soll. Laut einer Analyse gäbe es 60 % PvE- und 40 % PvP-Inhalte.

Gerade der Anfang des Games soll sich eher wie ein Rollenspiel anfühlen für Einzelspieler. So seien Crafting, Lifeskills und Housing bereits früh im Spiel zugänglich. Erst zum Endgame sollen Gilden, Weltenbosse und die Raids folgen.

ArcheAge Chronicles ist eines der vielversprechendsten MMORPGs, die in den kommenden Jahren erscheinen werden. Doch es gibt noch einige andere Games aus dem Genre, auf die sich Fans freuen können. In einem Ranking verrät euch MeinMMO, auf welche Spiele sich die Community am meisten freut: Die besten MMORPGs der Zukunft: Die MeinMMO-Community hat gewählt