Viele Spieler wollen ein neues MMORPG wie WoW, doch genau das ist laut Experten der falsche Weg

Ein neues Themenpark-MMORPG wie WoW, mit Inhalten für alle Spielertypen, das dürfte ganz oben auf der Wunschliste vieler Genre-Fans stehen. Laut den Experten ist das im Jahr 2026 jedoch der genau falsche Weg, um ein modernes Online-Rollenspiel erfolgreich umzusetzen.

Wenn man auf die bei uns im Westen erfolgreichsten und beliebtesten Online-Rollenspiele der vergangenen Dekaden blickt, dann dürften ganz oben in der Liste vor allem die großen, namhaften Themenpark-MMORPGs wie World of Warcraft, Final Fantasy XIV, The Elder Scrolls Online, Guild Wars 2 oder Star Wars: The Old Republic auftauchen.

Das ist wenig überraschend. Mit ihren riesigen Welten voller klar strukturierter PvE- und PvP-Attraktionen (daher die Themenpark-Bezeichnung) sprechen sie eine möglichst breite Zielgruppe an. Egal ob ihr Quests, Dungeons, Raids, Schlachtfelder, Arenen, Crafting oder optionale Nebenaktivitäten wie Housing oder Minispiele mögt, für fast jeden ist etwas dabei.

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Nach dem enormen Erfolg von WoW schossen solche Themenpark-MMORPGs über einige Jahre hinweg wie Pilze aus dem Boden. Doch ist das lange her. Seit 2015 ist nur noch ein Vertreter dieser MMO-Gattung aus dem Westen gekommen, und der wurde erst auf der Zielgeraden in einen Themenpark verwandelt: New World.

Dabei haben die enorm erfolgreichen Steam-Starts von New World und Lost Ark (ein isometrisches Themenpark-MMORPG aus Korea) unterstrichen, dass die westliche Community auch jetzt noch richtig Bock auf so eine Art Online-Rollenspiel hätte.

Das Problem: Die Leute, die heutzutage an MMOs arbeiten, halten nicht viel von reinen Themenpark-MMORPGs. Das lässt sich aus den Antworten herauslesen, die wir von 6 MMO-Legenden für unser Grindfest 2026 erhalten haben.

Einen der MMO-Talks vom Grindfest 2026 könnt euch im Folgenden geben – schaut auch so sehr gern regelmäßig auf dem Kanal von GameStar Talk vorbei, für viele weitere spannende Diskussionen rund um das beste Hobby der Welt:

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Themenpark-MMORPGs haben ein Problem, das sich nicht lösen lässt

Was ist das große Problem von Themenpark-MMORPGs? Diese Art der Online-Rollenspiele definiert sich dadurch, dass es viele handgebaute „Einweg“-Inhalte gibt wie die Level-Phase, Story-Quests, Dungeons und Raids.

Sie glänzen im besten Fall durch ihre hohe Produktionsqualität und können durchaus eine hohe Wiederspielbarkeit besitzen (durch das Leveln von Twinks oder den wiederholten Besuch eines Raids, um sich bestmöglich auszurüsten). Es ist aber auch sehr zeitaufwendig und teuer, solche „Einweg“-Inhalte zu produzieren.

Die Experten sind sich einig: Spieler werden diese Art Inhalte immer schneller durchspielen als man sie entwickeln kann. Wer sich auf dieses Rennen einlässt, verliert zwangsläufig oder akzeptiert lange Phasen ohne neue Inhalte, in denen sich Spieler anderswo ihren Spaß holen.

Es ist aus der Sicht der MMO-Veteranen daher keine gute Idee, heutzutage auf so einen Themenpark zu setzen.

Was ist die vielversprechendere Option? Laut den Experten ist es am erfolgsversprechendsten, wenn man den Spielern ein Fundament aus Systemen an die Hand gibt, aus denen sich inherent über einen langen Zeitraum hinweg immer neue Erfahrungen ergeben können. Benjamin Zuckerer, einer der Geschäftsführer von CipSoft (Tibia), beschreibt das uns gegenüber zum Beispiel so:

Nachhaltige MMORPGs leben deshalb nicht primär von Content, sondern von Systemen. Eine funktionierende Wirtschaft, Konflikte zwischen Spielern, Territorien, soziale Beziehungen, Rivalitäten oder Kooperationen können über Jahre hinweg neue Erlebnisse erzeugen, ohne dass Entwickler jede einzelne Situation bauen müssen.

Ein Beispiel, das sich förmlich aufdrängt, ist PvP – weil Spieler in kompetitiven Herausforderungen durch ihre potenziell unvorhersehbaren Aktionen ständig neue Spielerfahrungen schaffen.

Auch der ehemalige WoW-Lead-Designer Greg Street empfiehlt den Fokus auf Systeme statt auf Inhalte:

Der bessere Ansatz ist ein systemischerer Weg, bei dem die Spielregeln von selbst so ineinandergreifen, dass sie den Spielern Inhalte liefern, ohne dass jede einzelne Möglichkeit vom Entwicklungsteam im Vorfeld festgelegt und darum herum designt werden muss.

Neben dem PvP bietet er noch zwei weitere Beispiele, die als Fundament für ein MMORPG taugen können: Physikbasierte Simulation und die Varianz des Roguelike-Genres, bei dem jeder Run durch den Zufallsfaktor etwas anders abläuft. Auf diesen Zufallsfaktor geht Cryptic-Chef Jack Emmert in seiner Antwort ein:

In meinem eigenen MMO habe ich den Neverwinter-Dungeon weit über 100 Mal durchgespielt, um das komplette Ausrüstungsset für meinen Kämpfer zu bekommen! Natürlich muss der Inhalt Spaß machen, damit es dem Spieler nichts ausmacht, ihn immer wieder zu spielen. Für mich bedeutete das immer, Elemente in den Inhalt einzubauen, die interessante neue Wendungen schaffen. Kleine Zufallselemente – das könnte der Angriffszyklus des Bosses sein – das könnten die Adds sein – das könnten Umgebungselemente sein.

6 erfahrene MMO-Entwickler haben uns beim Grindfest 2026 spannende Einblicke gewährt: Benjamin Zuckerer (CipSoft – Tibia, Persist Online), Greg Street (ehemals WoW, LoL-MMORPG und Project Ghost), Jack Emmert (Cryptic – Star Trek Online, Neverwinter, Champions Online), Moritz Bokelmann (Sandbox Interactive – Albion Online), Raph Koster (ehemals Ultima Online, Star Wars Galaxies – jetzt: Stars Reach) und Rich Lambert (Studio Game Director bei Zenimax Online – Elder Scrolls Online).

Ein kommendes MMO, das indes sehr stark auf physikbasierte Simulationen setzt, ist Stars Reach. Dort können Spieler sämtliche Planeten terraformen und mit Werkzeugen sogar das Alter von Stoffen sowie Lebensformen manipulieren. Chef Entwickler Raph Koster (Ultima Online, Star Wars Galaxies) beschreibt uns die Philosophie dahinter:

Wenn man sein Spiel so gestaltet, dass es auf Regeln statt auf handgefertigten Inhalten und Einmallösungen basiert, erhält man ein simulationsbasiertes Design, auf das man handgefertigte Elemente aufsetzen kann. Regeln können miteinander interagieren und so emergentes Verhalten erzeugen – also Dinge, die nicht vorhersehbar waren. Das macht alles im Spiel tiefer und konsistenter.

Moritz Bokelmann, der kreative Chef von Albion Online, erklärt, dass man sich genau deshalb für einen Sandbox- und gegen einen Themenpark-Ansatz entschieden hat:

Wir waren ein wirklich, wirklich kleines Team, als wir angefangen haben – und im Vergleich sind wir auch heute immer noch ein kleines Team. Wir mussten also immer clever agieren und Systeme entwickeln, die es Spielern erlauben, ihren eigenen Content zu finden – oder ihr eigener Content zu sein. Um das Ganze für Themepark-MMOs hinzubekommen, musst du als Entwickler sehr clever wiederholt spielbaren Content entwickeln, akzeptieren, dass du nie, nie, nie mit dem Content-Hunger von Spielern mithalten und ihn stillen kannst – und genauso akzeptieren, dass in den unvermeidbaren eher trägeren Zeiten Spieler auch andere Spiele spielen.

Stars Reach möchte durch sein stark simuliertes Universum ein Fundament für tausende Stunden Spielzeit bieten:

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Sandbox oder Themenpark? Nix davon – ein Spielplatz!

Es klingt also so, als würden alle von uns befragten Experten heutzutage dazu tendieren, ein Sandbox-MMORPG zu entwickeln, das den Spielern möglichst viele Freiheiten verspricht. Tatsächlich bewerten viele der Veteranen aber auch diesen Extremfall als schwierig. Greg Street erklärt, dass ein Mittelweg die optimale Lösung sein könnte:

Ich denke, das richtige Modell liegt nicht in den Extremen von Themepark oder Sandbox, sondern ist eher wie ein Spielplatz (Playground): Es gibt eine gewisse Struktur und Richtung, in die die Spieler gehen können, aber eben auch viel Freiheit. In einem Themepark erlebt jeder die Attraktionen auf die exakt gleiche Weise – man steht in der Schlange, steigt in den Wagen, sieht die animatronischen Piraten genau dasselbe tun usw. In einer Sandbox bekommt jeder eine leere Leinwand und soll selbst etwas erschaffen: „Hier ist Sand! Mach was daraus!“ Aber ein Spielplatz gibt einem eine gewisse Struktur, aber nicht zu viel. Man muss das Klettergerüst nicht auf eine bestimmte Art und Weise erklimmen. Man kann die Rutsche hinunterrutschen, oder die Rutsche hinaufklettern, oder so tun, als sei die Rutsche ein Drache. (Andere Klettergerüste oder Rutschen haben darunter vielleicht sogar einen echten Sandkasten).

Rich Lambert, der kreative Chef der Zenimax Game Studios, unterstützt diesen Mittelweg. Seiner Ansicht nach ist es essenziell, eine Balance zwischen hochwertig geschriebenen Geschichten und systemischem, emergentem Verhalten zu finden. Ohne die großen, von Hand designten Inhalte geht es aus seiner Sicht nicht. Man darf sich aber auch nicht nur auf diese „Einweg-Inhalte“ verlassen.

Wie seht ihr das:Bevorzugt ihr Themenpark- oder Sandbox-MMORPGs? Oder doch lieber einen Spielplatz? Verratet es uns gern in den Kommentaren! Was die erfahrenen MMO-Entwickler im Zuge des Grindfests 2026 noch zu sagen hatten, erfahrt ihr hier: 6 MMO-Legenden verraten, warum es heute so schwer ist, ein erfolgreiches MMORPG zu machen