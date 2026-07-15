Warum sterben MMORPGs? Die Entwickler von WoW, ESO und Ultima Online verraten ihr größtes Problem

Heutzutage haben es MMORPGs richtig schwer und sterben leider oft schneller, als es uns lieb ist. Dazu und noch mehr hat MeinMMMO sechs Entwicklergrößen des Genres Fragen gestellt.

Wie geht es MMORPGs gerade aktuell? Im Moment geht es den MMORPGs der Welt nicht in allen Fällen gut. Zuletzt entließ Microsoft Entwickler bei The Elder Scrolls Online. Der Kickstarter-Hoffnungsträger Ashes of Creation ging Anfang 2026 auf Steam live und crashte bereits wenige Wochen später. Mitte 2025 kündigte Amazon Games zudem das Ende für New World an.

Im Rahmen des Grindfest 2026 haben wir sechs MMORPG-Entwicklern dazu Fragen gestellt. Es haben geantwortet:

Greg Street, ein ehemaliger WoW-Lead-Designer

Raph Koster, der Kopf hinter Ultima Online

Rich Lambert, der Chef von Elder Scrolls Online

Benjamin Zuckerer, der Managing Director von Tibia

Moritz Bokelmann, der Game Director von Albion Online

Jack Emmert, der Chef von Neverwinter, Star Trek Online und Champions Online

Im Video auf dem MeinMMO-YouTube-Kanal kommen die sechs zur Sprache und erklären, was ihre größten Hürden sind:

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Das Grindfest 2026 – Das war der Event

Das Grindfest 2026 war die große MeinMMO-MMORPG-Themenwoche, die vom 29. Juni bis 5. Juli hier auf MeinMMO lief. Im Rahmen der Woche veröffentlichten wir über 30 Interviews, Anekdoten, Analysen, Previews und Retrospektiven rund um unsere Lieblingsgames.

Die vollständige Übersicht mit allen neuen Inhalten findet ihr hier:

Mehr zum Thema Das Grindfest 2026 ist beendet! Hier findet ihr alle Artikel der großen MMORPG-Themenwoche von MeinMMO von Karsten Scholz

Neben all den Artikeln gab es aber auch zwei Streams in Zusammenarbeit mit GameStar Talk, die ihr jetzt auch als VODs auf YouTube findet. Mit dabei waren unser MMORPG-Experte Karsten Scholz, MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski, Redakteurin Sophia Weiß und die YouTuber Entenburg sowie Geschichtsfenster.

Und natürlich gab es auch auf unserem YouTube-Kanal MeinMMO ein passendes Video: Ist die goldene Ära der MMORPGs endgültig vorbei?

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Die Gespräche mit den Ikonen des Genres sind natürlich nur ein Teil des Grindfests gewesen. Wir haben haufenweise Vorstellungen, Analysen und Anekdoten aus unseren Lieblingsspielen für euch. Wenn ihr alles nachholen wollt, was wir im Rahmen des Grindfest 2026 und auch im Vorjahr 2025 so alles veröffentlicht haben, könnt ihr das auf unserer Themenseite dazu lesen. Folgt einfach dem Link zu den MeinMMO Themenwochen.