Wir suchen: Freier Video Creator (m/w/d) für den MeinMMO-YouTube-Kanal

Du lebst für MMOs und kannst schon jetzt Videos schneiden? Dann suchen wir genau dich! Wir bauen den YouTube-Kanal von MeinMMO weiter aus und suchen freie Video Creatoren, die uns aus dem Home-Office unterstützen.
Worum geht es?
Bei uns dreht sich alles um MMOs und MMORPGs, von den großen Klassikern bis zu den heißesten Neuerscheinungen, für eine riesige und leidenschaftliche Community. Auf YouTube wollen wir genau diese Themen in starke Videos verwandeln: schnelle News genauso wie tiefere Formate, die ein Thema richtig aufrollen.
Dafür suchen wir Leute, die nicht nur wissen, was in der MMO-Welt gerade passiert, sondern das auch in Videos packen können, die unsere Zuschauer fesseln.
Was wir suchen
Bereich 1 – Wöchentliche MMO-News
- Einmal pro Woche schneidest du aus einem fertig vorbereiteten Skript unsere MMO-News für YouTube. Das Skript bekommst du am Freitag, das fertige Video lieferst du bis Montag morgen
- Du übernimmst Schnitt und die passende Materialsuche (Footage, B-Roll, Screenshots)
- Außerdem sprichst du die News selbst ein
Bereich 2 – Vollwertige Videos aus Artikeln
- Aus längeren Artikeln machst du vollwertige YouTube-Videos im Stil unserer bestehenden Formate
- Du schreibst das Skript und prüfst die Fakten auf Aktualität
- Du übernimmst Schnitt und Materialsuche
- Außerdem sprichst du das Video selbst ein
Du musst nicht beide Bereiche abdecken. Sag uns einfach in deiner Bewerbung, was zu dir passt – Bereich 1, Bereich 2 oder beides.
Was du mitbringen solltest
- Videoschnitt ist für dich kein Neuland, sondern dein Handwerk
- Du interessierst dich auch privat für MMOs und MMORPGs und weißt, was die Szene gerade bewegt
- Du hast ein Gespür für Pacing, Spannung und das, was auf YouTube funktioniert
- Du findest eigenständig das passende Material und arbeitest sauber und zuverlässig
- Du arbeitest selbstständig und hältst Deadlines ein
- Für Bereich 1: die Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten
- Du beherrschst Deutsch sicher in Wort und Schrift
Das ist ein Plus, aber kein Muss
- Du kannst Headlines und Thumbnails gestalten, die zum Klicken einladen
- Du kennst dich mit YouTube-Titeln, -Beschreibungen und den Grundlagen von YouTube-SEO aus
- Du hast bereits eigene Videos veröffentlicht – auf einem eigenen Kanal, für andere Marken oder in eigenen Projekten
Darauf darfst du dich freuen
- Zugang zu einer erfolgreichen Gaming-Redaktion und einem wachsenden YouTube-Kanal
- Enge Zusammenarbeit mit einem eingespielten Social-Video- & YouTube-Team
- Flexibles Arbeiten, gemütlich aus dem Home-Office
- Viel Abwechslung, da jedes Thema und jedes Video etwas Neues mitbringt
- Anbindung an das Webedia-Netzwerk, zu dem unter anderem GameStar, GamePro, MeinMMO, Moviepilot und Filmstarts gehören
- Bringe deine eigenen MMORPG-Themen ein
Klingt das nach dir?
Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du für den MeinMMO YouTube-Kanal arbeiten möchtest, dann schick uns deine Bewerbung mit:
- Wer du bist: ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf
- Für welchen Bereich du dich bewirbst: MMO-News, Videos aus Artikeln oder beides
- Wann du verfügbar bist: wie oft und wie regelmäßig du für uns arbeiten kannst – und ob du am Wochenende Zeit hast
- Deine Arbeitsproben: ein Link zu deinem Showreel oder zu Videos, die du selbst geschnitten hast (Pflicht). Wenn du auch Thumbnails gestaltest, zeig uns gern ein paar Beispiele.
- Optional: Links zu deinem eigenen Kanal oder deinen Social-Media-Profilen
Schick deine Bewerbung an [email protected].
Deine Meinung ist uns wichtig!
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