Wir suchen: Freier Video Creator (m/w/d) für den MeinMMO-YouTube-Kanal

Du lebst für MMOs und kannst schon jetzt Videos schneiden? Dann suchen wir genau dich! Wir bauen den YouTube-Kanal von MeinMMO weiter aus und suchen freie Video Creatoren, die uns aus dem Home-Office unterstützen.

Worum geht es?

Bei uns dreht sich alles um MMOs und MMORPGs, von den großen Klassikern bis zu den heißesten Neuerscheinungen, für eine riesige und leidenschaftliche Community. Auf YouTube wollen wir genau diese Themen in starke Videos verwandeln: schnelle News genauso wie tiefere Formate, die ein Thema richtig aufrollen.

Dafür suchen wir Leute, die nicht nur wissen, was in der MMO-Welt gerade passiert, sondern das auch in Videos packen können, die unsere Zuschauer fesseln.

Was wir suchen

Bereich 1 – Wöchentliche MMO-News

Einmal pro Woche schneidest du aus einem fertig vorbereiteten Skript unsere MMO-News für YouTube. Das Skript bekommst du am Freitag, das fertige Video lieferst du bis Montag morgen

Du übernimmst Schnitt und die passende Materialsuche (Footage, B-Roll, Screenshots)

Außerdem sprichst du die News selbst ein

Bereich 2 – Vollwertige Videos aus Artikeln

Aus längeren Artikeln machst du vollwertige YouTube-Videos im Stil unserer bestehenden Formate

Du schreibst das Skript und prüfst die Fakten auf Aktualität

Du übernimmst Schnitt und Materialsuche

Außerdem sprichst du das Video selbst ein

Du musst nicht beide Bereiche abdecken. Sag uns einfach in deiner Bewerbung, was zu dir passt – Bereich 1, Bereich 2 oder beides.

Was du mitbringen solltest

Videoschnitt ist für dich kein Neuland, sondern dein Handwerk

Du interessierst dich auch privat für MMOs und MMORPGs und weißt, was die Szene gerade bewegt

Du hast ein Gespür für Pacing, Spannung und das, was auf YouTube funktioniert

Du findest eigenständig das passende Material und arbeitest sauber und zuverlässig

Du arbeitest selbstständig und hältst Deadlines ein Für Bereich 1: die Bereitschaft, am Wochenende zu arbeiten

Du beherrschst Deutsch sicher in Wort und Schrift

Das ist ein Plus, aber kein Muss

Du kannst Headlines und Thumbnails gestalten, die zum Klicken einladen

Du kennst dich mit YouTube-Titeln, -Beschreibungen und den Grundlagen von YouTube-SEO aus

Du hast bereits eigene Videos veröffentlicht – auf einem eigenen Kanal, für andere Marken oder in eigenen Projekten

Darauf darfst du dich freuen

Zugang zu einer erfolgreichen Gaming-Redaktion und einem wachsenden YouTube-Kanal

Enge Zusammenarbeit mit einem eingespielten Social-Video- & YouTube-Team

Flexibles Arbeiten, gemütlich aus dem Home-Office

Viel Abwechslung, da jedes Thema und jedes Video etwas Neues mitbringt

Anbindung an das Webedia-Netzwerk, zu dem unter anderem GameStar, GamePro, MeinMMO, Moviepilot und Filmstarts gehören

Bringe deine eigenen MMORPG-Themen ein

Klingt das nach dir?

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du für den MeinMMO YouTube-Kanal arbeiten möchtest, dann schick uns deine Bewerbung mit:

Wer du bist: ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf

ein kurzes Anschreiben mit Lebenslauf Für welchen Bereich du dich bewirbst: MMO-News, Videos aus Artikeln oder beides

MMO-News, Videos aus Artikeln oder beides Wann du verfügbar bist: wie oft und wie regelmäßig du für uns arbeiten kannst – und ob du am Wochenende Zeit hast

wie oft und wie regelmäßig du für uns arbeiten kannst – und ob du am Wochenende Zeit hast Deine Arbeitsproben: ein Link zu deinem Showreel oder zu Videos, die du selbst geschnitten hast (Pflicht). Wenn du auch Thumbnails gestaltest, zeig uns gern ein paar Beispiele.

ein Link zu deinem Showreel oder zu Videos, die du selbst geschnitten hast (Pflicht). Wenn du auch Thumbnails gestaltest, zeig uns gern ein paar Beispiele. Optional: Links zu deinem eigenen Kanal oder deinen Social-Media-Profilen

Schick deine Bewerbung an [email protected].