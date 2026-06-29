Das Grindfest 2026 ist gestartet! Hier findet ihr das Programm der großen MMORPG-Themenwoche von MeinMMO

Die Woche vom 29. Juni bis 5. Juli steht auf MeinMMO mal wieder ganz im Zeichen des Grindfests. Während unserer großen MMORPG-Themenwoche 2026 erwarten euch nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.

Das Genre der MMORPGs gehört seit der Gründung im Jahr 2013 fest zur DNA von MeinMMO, und das soll auch in Zukunft so bleiben. Wie schon in den vergangenen beiden Jahren haben die Genre-Begeisterten aus der Redaktion für euch auch 2026 eine große, buntgemischte Grindfest-Themenwoche zum besten Genre der Welt vorbereitet.

Was ist das Grindfest?

Mit dem Grindfest möchten wir unsere und eure Begeisterung für das MMORPG-Genre feiern. Wie? Mit nostalgischen Anekdoten, fundierten Analysen, spannenden Interviews und launigen Streaming-Abenden, die vom 29. Juni bis 5. Juli auf MeinMMO live gehen. Mit am Start: namhafte Branchen-Veteranen, die das Genre der MMORPGs seit Dekaden prägen. Das umfangreiche Programm fürs Grindfest findet ihr im Folgenden.

Das war einer der spannenden Talks vom Grindfest 2025:

Video starten Die Geschichte der MMORPGs: MeinMMO, GameStar und Onkel Barlow sprechen über 60 Jahre Online-Welten Autoplay

Worauf ihr euch freuen dürft – das Programm vom Grindfest 2026

Was wir im Detail für die MMORPG-Themenwoche planen, verrät euch das nachfolgende Programm (Beachtet, dass sich einzelne Programmpunkte kurzfristig verschieben können oder es Ergänzungen geben kann – wir aktualisieren die Übersicht aber täglich und ergänzen die jeweiligen Links, sobald ein Artikel live ist).

Montag – 29. Juni 2026:

Live: Yoshi-P spricht mit uns über Evercold und die Zukunft von Final Fantasy XIV

Yoshi-P spricht mit uns über Evercold und die Zukunft von Final Fantasy XIV 12:00 Uhr: Weil Sophia eitel ist, braucht sie zum Zocken von MMORPGs eine ganz besondere Maus

Weil Sophia eitel ist, braucht sie zum Zocken von MMORPGs eine ganz besondere Maus 17:00 Uhr: Raph Koster (Star Wars Galaxies, Ultima Online) hat uns Stars Reach gezeigt und mit einer Stärke des MMORPGs besonders beeindruckt

Raph Koster (Star Wars Galaxies, Ultima Online) hat uns Stars Reach gezeigt und mit einer Stärke des MMORPGs besonders beeindruckt 20:00 Uhr: Das liebste MMORPG von Benedict ist hier so schwierig zu spielen, er braucht dafür 2 VPNs und 4 neue Mail-Adressen

Dienstag – 30. Juni 2026:

7:00 Uhr: Nach dem Playtest auf Steam sprechen die Entwickler von Scars of Honor mit uns über Lektionen, den Early Access und die Finanzierung des MMORPGs

Nach dem Playtest auf Steam sprechen die Entwickler von Scars of Honor mit uns über Lektionen, den Early Access und die Finanzierung des MMORPGs 12:00 Uhr: Einen Film von Spielberg hat Niko schon 3 Mal gesehen, weil er zeigt, wie sich ein MMORPG anfühlen muss

Einen Film von Spielberg hat Niko schon 3 Mal gesehen, weil er zeigt, wie sich ein MMORPG anfühlen muss 17:00 Uhr: Ein MMORPG hatte es geschafft, dass Jasmin vom Frühaufsteher zur Nachteule wurde

Ein MMORPG hatte es geschafft, dass Jasmin vom Frühaufsteher zur Nachteule wurde 20:00 Uhr: Die Geschichte der MMORPGs von den 60er-Jahren bis 2026

Mittwoch – 1. Juli 2026:

7:00 Uhr: 10 MMORPGs, von denen sich kommende Online-Rollenspiele überlebenswichtige Lektionen abschauen sollten

10 MMORPGs, von denen sich kommende Online-Rollenspiele überlebenswichtige Lektionen abschauen sollten 12:00 Uhr: Wir haben Persist Online angespielt, das neue MMORPG der Tibia-Macher aus Regensburg – und uns von einem Entwickler allerlei Fragen beantworten lassen

Wir haben Persist Online angespielt, das neue MMORPG der Tibia-Macher aus Regensburg – und uns von einem Entwickler allerlei Fragen beantworten lassen 17:00 Uhr: Weil Nicole eine Alternative zu New World braucht, hörte sie auf die Empfehlung einer Kollegin – und kommt nicht mehr los

Weil Nicole eine Alternative zu New World braucht, hörte sie auf die Empfehlung einer Kollegin – und kommt nicht mehr los Ab 18:00 Uhr: Start des ersten Streams auf dem Twitch-Kanal von GameStar (MMO-Fails, WoW vs. GTA, Quiz)

Start des ersten Streams auf dem Twitch-Kanal von GameStar (MMO-Fails, WoW vs. GTA, Quiz) 20:00 Uhr: Ein MMO hat Gaming so verändert, dass seine Nachmacher gnadenlos scheitern

Donnerstag – 2. Juli 2026:

7:00 Uhr: Fast 8 Jahre nach Release ist Fallout 76 ein viel besseres Spiel – Der Chef spricht mit uns über die größten Änderungen

Fast 8 Jahre nach Release ist Fallout 76 ein viel besseres Spiel – Der Chef spricht mit uns über die größten Änderungen Ab 10:00 Uhr: Start des zweiten Streams auf dem Twitch-Kanal von GameStar (Zukunft der MMOs, Tierlist, Faszination LARP)

Start des zweiten Streams auf dem Twitch-Kanal von GameStar (Zukunft der MMOs, Tierlist, Faszination LARP) 12:00 Uhr: Die besten MMORPGs für das Steam Deck

Die besten MMORPGs für das Steam Deck 17:00 Uhr: Die Zukunft der MMORPGs in der Tier List: Welche Online-Rollenspiele können das Genre retten?

Die Zukunft der MMORPGs in der Tier List: Welche Online-Rollenspiele können das Genre retten? 20:00 Uhr: WoW hat Paul eine jahrelange Freundschaft beschert und das nur, weil er unbedingt Leinenstoff haben wollte

Freitag – 3. Juli 2026:

7:00 Uhr: Die Macher von Soulframe verraten uns, wie das Fantasy-Warframe ein neues MMO-Genre prägen soll

Die Macher von Soulframe verraten uns, wie das Fantasy-Warframe ein neues MMO-Genre prägen soll 12:00 Uhr: 8 kommende Asia-MMORPGs im Check: Welches lohnt sich für euch und um welches solltet ihr einen Bogen machen?

8 kommende Asia-MMORPGs im Check: Welches lohnt sich für euch und um welches solltet ihr einen Bogen machen? 17:00 Uhr: Ist Pokémon GO ein MMORPG? Nach tausenden Stunden Taschenmonsterjagd fällt die Antwort von Paul anders aus als ihr denkt

Ist Pokémon GO ein MMORPG? Nach tausenden Stunden Taschenmonsterjagd fällt die Antwort von Paul anders aus als ihr denkt 20:00 Uhr: Wenn ihr euch fragt, warum ihr dauernd Pickel an den Ohren habt, könnten eure Kopfhörer Schuld sein

Samstag – 4. Juli 2026:

7:00 Uhr: Während fast alle Crowdfunding-MMOs der letzten Jahre scheiterten, zeigt ein Studio aus Berlin, wie man es richtig macht – uns verraten sie ihr Erfolgsrezept

Während fast alle Crowdfunding-MMOs der letzten Jahre scheiterten, zeigt ein Studio aus Berlin, wie man es richtig macht – uns verraten sie ihr Erfolgsrezept 12:00 Uhr: Die besten MMORPGs der Zukunft: Die MeinMMO-Community hat gewählt

Die besten MMORPGs der Zukunft: Die MeinMMO-Community hat gewählt 17:00 Uhr: MMORPGs haben Johanna nie gepackt, doch das könnte sich durch einen Trend bald ändern, den unser Experte mal so richtig doof findet

MMORPGs haben Johanna nie gepackt, doch das könnte sich durch einen Trend bald ändern, den unser Experte mal so richtig doof findet 20:00 Uhr: New World hätte unseren Shooter-Experten Dariusz tausende Stunden fesseln können, aber dafür hätte es seine Identität verraten müssen

Sonntag – 5. Juli 2026:

7:00 Uhr: 6 MMO-Legenden verraten uns, warum es heute so schwer ist, ein erfolgreiches Online-Rollenspiel zu machen

6 MMO-Legenden verraten uns, warum es heute so schwer ist, ein erfolgreiches Online-Rollenspiel zu machen 12:00 Uhr: „Das MMO-Genre finanziert sich aus Hoffnung und Träumen“ – Der YouTuber Phönix Bote sprach mit uns über das Ende von Ashes of Creation und seinen Neustart

„Das MMO-Genre finanziert sich aus Hoffnung und Träumen“ – Der YouTuber Phönix Bote sprach mit uns über das Ende von Ashes of Creation und seinen Neustart 17:00 Uhr: Wie Alex durch einen furchtbaren Raid in Final Fantasy XIV Freunde fürs Leben fand

Wie Alex durch einen furchtbaren Raid in Final Fantasy XIV Freunde fürs Leben fand 20:00 Uhr: Dariusz besitzt einen Gaming-PC für 2.000 Euro, aber dank eines Gadgets für 10 Euro hat er endlich Spaß an Warframe

Kommt vorbei, es lohnt sich!

Es lohnt sich in der kommenden Woche also noch mehr als sonst, regelmäßig bei MeinMMO vorbeizuschauen. Und das nicht nur für MMORPG-Fans! Viele unserer Artikel richten sich auch an Games-Begeisterte, die einfach nur mehr über die etwa 45 Jahre umfassende Geschichte eines der spannendsten Spiele-Genres, die es überhaupt gibt, erfahren möchten.

Übrigens gab’s auf MeinMMO auch in den vergangenen Tagen und Wochen zig unterhaltsame Anekdoten, persönliche Einschätzungen oder informative News aus dem Genre der MMORPGs. Hier eine kleine Auswahl:

Jetzt ist die MeinMMO-Community gefragt: Wie wichtig ist euch das Genre der MMORPGs eigentlich? Spielt ihr derzeit ein Online-Rollenspiel aktiv? In welchem habt ihr die meiste Spielzeit versenkt? Auf welches kommende MMORPG freut ihr euch am meisten? Oder sind eure MMORPG-Zeiten lange vorbei und ihr zockt mittlerweile vor allem andere Genres? Verratet es uns in den Kommentaren!