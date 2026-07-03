Ist Pokémon GO ein MMORPG? Nach tausenden Stunden Taschenmonsterjagd fällt meine Antwort anders aus als ihr denkt

Passend zur großen Grindfest-Themenwoche auf MeinMMO hat sich unser Autor Paul Kutzner die Frage gestellt: Ist Pokémon GO eigentlich ein MMORPG?

Es gibt viele Inhalte in Pokémon GO, in die ihr unzählige Stunden versenken könnt. Egal, ob ihr immer stärkere Monster für Raids oder die Kampfligen haben wollt oder auf der Suche nach wunderschönen, besonderen Pokémon seid.

Auch ich habe bereits eine kaum noch einschätzbare Zeit in Pokémon GO verbracht. Schließlich habe ich damit auch direkt zum Start im Jahr 2016 angefangen. Eine Zeit, an die ich immer noch tolle, aber auch schmerzhafte Erinnerungen habe. Dabei hat sich mir vor kurzem die Frage gestellt – ist Pokémon GO eigentlich ein MMORPG? Und die Antwort darauf ist nicht ganz so einfach.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



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Leichte Frage, schwere Antwort

Viele Spieler, doch keine richtige Gemeinschaft: Während sich viele Aspekte im Spiel auch oder ausschließlich alleine bewältigen lassen, wie beispielsweise das Fangen von Monstern im regulären Spiel, bei Events wie dem Community Day oder natürlich auch die Teilnahme an der Kampfliga, gibt es doch auch viele Stellen im Spiel, an denen ihr alleine Probleme bekommt.

Es gibt zwar Raids und Dyna-Bosse, die ihr alleine bewältigen könnt, doch finden sich genauso besonders starke Exemplare, an denen ihr euch solo die Zähne ausbeißt. Und auch wenn ihr euch hierfür mit anderen Spielern zusammenschließt, so fehlt mir persönlich hier doch eine wichtige Sache, die in MMORPGs absoluter Standard sind: Gilden.

Ihr könnt euch persönlich oder mithilfe von Campfire für Raids absprechen und organisieren. Doch das richtige Gemeinschaftsgefühl einer Gilde kommt hierbei nicht auf.

Ein Charakter, doch keine Entwicklung: Ein weiterer wichtiger Punkt zur Klärung der Frage ist für mich der Charakter im Spiel. Ihr könnt das Aussehen anpassen, ihn einkleiden und natürlich auch neue Level erreichen. Doch das Erreichen neuer Level fühlt sich nicht so belohnend an, wie es in MMORPGs der Fall ist.

Weder gibt es hier neue Punkte, die man in Fähigkeiten verteilen kann, noch hat es irgendwelche Auswirkungen auf das Gameplay selbst.

Viel zu tun, doch keine Quests: Auch wenn ihr in Pokémon GO sehr viele Tätigkeiten habt, denen ihr nachgehen könnt, und es ständig Events gibt, so fehlt doch eine klassische Eigenschaft von MMORPGs für mich: Quests. Natürlich gibt es mit Spezialforschungen und befristeten Forschungen eine Art Quests, doch diese fühlen sich für mich anders an.

Während ihr für befristete Forschungen grundsätzlich nur, wie der Name schon vermuten lässt, eine begrenzte Zeit habt, um sie zu absolvieren, erhaltet ihr Spezialforschungen nur sehr selten und teilweise auch nur hinter Paywalls. Kein Vergleich zu einem klassischen MMORPG, bei dem ihr hunderte Quests von interessanten Questgebern erledigen könnt.

Ein Tauschsystem, doch keine Berufe: Ebenfalls ist das Berufe-System für mich ein elementarer Teil von MMORPGs. Die Herstellung von Items und Ausrüstungsgegenständen, die die eigenen Charaktere stärker machen oder mit anderen Spielern gehandelt werden können, fehlt in Pokémon GO komplett.

Natürlich könnt ihr hier Pokémon tauschen. Doch das reicht mir nicht aus, um das Spiel als MMORPG zu betiteln.

Kein MMORPG, doch ein MMO: Durch die genannten Gründe tue ich mich schwer damit, Pokémon GO als MMORPG zu bezeichnen. Doch durch die persistente Spielwelt, die Millionen an Mitspielern und die Möglichkeit, gemeinsam verschiedene Aktivitäten im Spiel zu erledigen, kann ich zumindest eine Sache tun: Pokémon GO zumindest als MMO bezeichnen.

Seht ihr das anders? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Während auf MeinMMO das Grindfest läuft, gibt es auch in der Welt von Pokémon GO einige Inhalte, die euch erwarten. Wenn ihr wissen wollt, welche das sind, dann schaut gerne in unserer Übersicht mit allen Events im Juli 2026 in Pokémon GO.