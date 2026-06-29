Nach harter Kritik an Dawntrail: FFXIV-Chef Yoshi-P verspricht riskante „Evolution“ für das MMORPG

Mit der Erweiterung „Dawntrail“ erhielt Final Fantasy XIV erstmals wieder heftigere Kritik. Produzent Naoki Yoshida verrät uns im Interview zur Grindfest-Themenwoche 2026, wie man mit Evercold die Spieler wieder begeistern möchte – und damit ein großes Risiko eingeht.

Was war das Problem mit Dawntrail? Nach dem Release von Dawntrail erhielt Final Fantasy XIV viel Kritik für seine Geschichte. Viele Spieler störten sich daran, dass ihr eigener Charakter eher eine Nebenrolle einnimmt und die Handlung vor allem der neuen Hauptfigur Wuk Lamat folgt. Zudem wurden das langsame Erzähltempo und fehlende Höhepunkte bemängelt. Ebenso kamen einige Questdesigns und die zunehmende Homogenisierung der Klassen (Jobs) nicht sonderlich gut an.

Vergleiche zur eher mäßig erfolgreichen Erweiterung Stormblood wurden schnell gezogen, da auch dort die Spielerfigur überwiegend unterstützend agierte. Nach den von vielen gelobten Erweiterungen Shadowbringers und Endwalker waren die Erwartungen zudem besonders hoch, weshalb der ruhigere Einstieg von Dawntrail für Enttäuschung sorgte.

Das Grindfest vom 29. Juni bis 5. Juli 2026

In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.



Hier geht’s zum Programm zur großen MMORPG-Themenwoche 2026 von MeinMMO In dieser Woche erwarten euch jeden Tag spannende Artikel rund um das Thema MMORPG. Mit dabei: nostalgische Rückblicke, spannende Analysen namhafter Branchen-Veteranen, Ausblicke auf kommende Online-Rollenspiele und launige Streams.Hier geht’s

Was ändert sich jetzt? Mit „Evercold“ erscheint im Januar 2027 nun die nächste Erweiterung zu Final Fantasy XIV und bietet die Gelegenheit für einen Neubeginn und die Rückbesinnung auf alte Stärken. Director und Producer Naoki Yoshida verrät uns daher im Interview, wie Evercold die Spieler wieder in seinen Bann ziehen will – und dass das Unterfangen ein Risiko mit sich bringt. Zusätzlich hat uns natürlich auch interessiert, welchen Herausforderungen sich das Team nach über einem Jahrzehnt Entwicklung stellen muss.

Video starten Der erste Trailer für Final Fantasy XIV Evercold schickt den Krieger des Lichts in eisige Gefilde Autoplay

Evercold als Beginn einer Reihe umfangreicher Evolutionen – „8.0 ist nur der Anfang“

MeinMMO: Nach der gewaltigen Kraftanstrengung, die A Realm Reborn war, hatten wir jahrelang das Gefühl, dass FFXIV mit jedem Update und jeder Erweiterung besser, beliebter und erfolgreicher wurde – wobei die Höhepunkte dieser Entwicklung in Shadowbringers und Endwalker lagen. Mit Dawntrail hat diese Aufwärtsdynamik jedoch an Fahrt verloren. Unser Eindruck ist, dass es zum ersten Mal breite und anhaltende Kritik am Spiel gab. Mit Evercold bietet sich bald die Gelegenheit für einen Neuanfang und eine Rückkehr zu altem Glanz. Was hält die nächste Erweiterung bereit, um die Begeisterung der Community wirklich neu zu entfachen?

Naoki Yoshida: Zunächst einmal vielen Dank für eure anhaltende Unterstützung und die Gelegenheit, dieses E-Mail-Interview zu führen!

Nachdem wir mit Version 1.0 einen schweren Rückschlag erlitten hatten, wurden wir durch die Unterstützung all der Krieger des Lichts angespornt. Das hat uns das Comeback mit A Realm Reborn ermöglicht und uns so weit auf unserer langen Reise gebracht. Ich glaube, dass Shadowbringers und Endwalker als Abschluss der ersten Saga wirklich eine enorme Begeisterung ausgelöst haben, da sie den ersten großen Höhepunkt des Spiels darstellten.

Andererseits hat unser langjähriges Engagement, Geschichten und Inhalte zu liefern, dazu geführt, dass wir sowohl viele unveränderbare Elemente als auch veraltete Systeme mit uns herumschleppen. Ich hatte das Gefühl, dass wir uns zu Beginn dieser neuen Saga unbedingt die Zeit nehmen müssen, um sorgfältig abzuwägen, ob wir diese Aspekte in Zukunft ändern oder so belassen sollen, wie sie sind.

Mehr zum Thema Mehr zum Thema Final Fantasy XIV hat gerade seine beste Erweiterung kostenlos gemacht und ihr solltet jetzt damit starten von Sophia Weiss

Aus diesem Grund haben wir in Dawntrail – als Ausgangspunkt für die nächste Saga der Spielgeschichte – einen Moment zum Durchatmen geschaffen, während wir gleichzeitig ausgelotet haben, was sich ändern muss und was auf unserem weiteren Weg gleich bleiben sollte. Was die „Dynamik“ betrifft: Auch wenn wir uns selbst nicht verändert haben, ist uns durchaus bewusst, dass es mehr gemischtes Feedback und Diskussionen als je zuvor gab, und wir haben uns zum Ziel gesetzt, so viel von diesem Feedback wie möglich auszuwerten.

Auch ich persönlich war hin- und hergerissen, ob wir an unserer derzeitigen Stabilität festhalten oder ein Risiko eingehen sollten, um nach Höherem zu streben. Allerdings hatte ich oft die Gelegenheit, die Leidenschaft all unserer Spieler, der Krieger des Lichts, aufs Neue schätzen zu lernen. Das hat mich zu dem Entschluss gebracht, dass wir jeden Aspekt des Spiels – von der Geschichte über die Systeme bis hin zu den Kämpfen – „weiterentwickeln“ müssen, um ein noch spaßigeres und fesselnderes Spielerlebnis zu bieten.

Evercold bringt nordische Einflüsse in die Welt von Final Fantasy XIV.

Das bringt Evercold auf den Punkt, und 8.0 ist nur der Anfang. Wir planen weitere „Evolutionen“ für die nächsten Jahre. Wie bereits erwähnt, gehören dazu Verbesserungen des alltäglichen Lebens im Spiel als MMORPG, große Updates am Spieldesign, die Einführung eines neuen, weiterentwickelten Modus für alle bestehenden Jobs sowie kontinuierliche Verbesserungen bei der Charakteranpassung. Ich kann zwar hier nicht alles aufzählen, aber ich kann sagen, dass wir darauf abzielen, unsere Spieler auf jede erdenkliche Weise zu belohnen.

Natürlich gibt es Risiken und wahrscheinlich auch Bedenken, die mit dem Gedanken einhergehen, dass „Evolution Veränderung bedeutet“, und auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir Fehler machen, ist höher. Aber genau wie „den ersten Schritt mit Hoffnung und Mut zu tun, um voranzukommen“ ein zentrales Thema des Hauptszenarios von FFXIV ist, habe ich die Absicht, gemeinsam mit all unseren Spielern weiter voranzuschreiten!

Mit Evercold zieht auch im Rahmen der neuen Allianz-Raids eine besonders spannende Zusammenarbeit ein:

Video starten Final Fantasy XIV kündigt Crossover mit Neon Genesis Evangelion an

Der Umfang ist die mit größte Herausforderung geworden

MeinMMO: Final Fantasy XIV gilt weithin als Paradebeispiel für das größte Comeback in der Spielegeschichte. Heute zeichnet sich das Spiel vor allem durch seine tiefgründige, handlungsgetriebene Reise aus, die fast schon an ein Einzelspieler-RPG erinnert. Was ist die größte narrative Herausforderung bei der Planung einer fortlaufenden Geschichte, die sich über ein Jahrzehnt erstreckt, sodass Neulinge nicht überfordert werden und Veteranen dennoch emotional eingebunden bleiben?

Naoki Yoshida: Zunächst einmal vielen Dank für dieses hohe Lob. Ich fühle mich wirklich geehrt. Was wir heute haben, war jedoch nur durch all unsere Krieger des Lichts möglich. Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um noch einmal meine Dankbarkeit auszudrücken. Vielen Dank!

Die größte Sorge bei der Ausarbeitung einer Abenteuergeschichte, die sich über einen so langen Zeitraum erstreckt, ist die Länge der Geschichte an sich. Es mag offensichtlich klingen, aber wenn Spieler das Bedürfnis verspüren, „die aktuelle Story aufholen“ zu müssen, können die Hunderte von Spielstunden zugleich der größte Reiz und die größte Hürde des Spiels sein.

Um ein Beispiel zu nennen: Nehmen wir an, es gibt eine weltweit gefeierte Fernsehserie, die sich derzeit in der siebten Staffel befindet. Da gibt es jemanden, der sie in den sozialen Medien im Trend gesehen hat und dachte: „Das würde ich gerne irgendwann mal schauen…“ Die ganzen Diskussionen auf Social Media drehen sich jedoch unweigerlich um die neueste Staffel, was ihn zu dem Gedanken führt: „Oh, ich muss also mindestens sechs Staffeln schauen, bevor ich an diesen Punkt gelange…“ Das führt unweigerlich dazu, dass man den „Wert des Seherlebnisses“ gegen die „benötigte Zeit“ abwägt. Hinzu kommt, dass die Menschen heutzutage über immer weniger Freizeit verfügen.

Natürlich können Spieler die „Story Skip“-Funktion nutzen, um direkt mit der neuesten Erweiterung zu beginnen, aber auf der anderen Seite bedeutet dies, dass sie Teile der Erzählung verpassen, wodurch es unmöglich wird, die aktuelle Geschichte in vollen Zügen zu genießen.

Wir sind fest entschlossen, unsere Bemühungen fortzusetzen, den Umfang der kostenlos spielbaren Inhalte so weit wie möglich zu vergrößern, das Tempo beim Leveln anzupassen, die Zugänglichkeit früherer Story-Inhalte weiter zu verbessern oder Systeme zur Automatisierung von Quests zu implementieren. Alternativ bietet das heutige FFXIV ein System namens „Neues Spiel+“, das es Spielern ermöglicht, frühere Quests des Hauptszenarios zu einem späteren Zeitpunkt zu erleben.

Auch die Charakterübersicht wird in Evercold grundlegend überarbeitet.

Daher hat man drei Möglichkeiten: die Geschichte von Anfang an erleben, mit der neuesten Geschichte beginnen oder mit der neuesten Geschichte starten und das System nutzen, um die vorherige Story später nachzuholen. Ich denke, die Idee, diese Entscheidung den Spielern zu überlassen, die ein neues Abenteuer beginnen, passt sehr gut zu unserer heutigen Welt.

In diesem Sinne dürfte es für uns wohl eine nicht enden wollende Herausforderung sein, herauszufinden, „wie wir den Spielern helfen können, die Story zu genießen“ – nicht nur durch die Geschichte selbst, sondern auch durch die Spielsysteme…

Wo wir gerade davon sprechen: Als Randnotiz, ich habe darüber nachgedacht, ein Zusammenfassungsvideo zu erstellen, das Zwischensequenzen, Charaktererzählungen und Spielmaterial verwendet, um die Geschichte bis zum neuesten Kapitel zu verknüpfen. Aber ich zögere, weil die Regie dafür ein unglaublich schwieriges Unterfangen wäre. Zudem würde sich dieses Video allein wahrscheinlich in einen gewaltigen Film mit einer Laufzeit von gut 10 Stunden verwandeln! (lacht)

Wie sieht es bei euch aus? Was muss Evercold liefern oder ändern, damit es euch wieder so richtig packt? Oder gehört ihr zu jenen, die auch an Dawntrail Spaß hatten? Schreibt es uns in die Kommentare!



In einer Umfrage hatten wir euch gefragt, was euch bei MMORPGs besonders wichtig ist, und MeinMMO-Redakteur und MMORPG-Experte Karsten ist der Meinung, ihr solltet alle FF14 spielen, wenn ihr genug Sitzfleisch mitbringt: Ich kenne das perfekte MMORPG für euch, doch müsst ihr euch den Spaß erst verdienen