Final Fantasy XIV: Alle Erweiterungen im Power Ranking – Welche ist die beste?

Mit Dawntrail erschien am 2. Juli 2024 die mittlerweile sechste Erweiterung des beliebten MMORPGs Final Fantasy XIV. Doch welche der Erweiterungen ist eigentlich die beste? Diese Frage beantwortet MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein mit seinem Power Ranking.

In Final Fantasy XIV lassen sich gut und gerne mehrere 100 Stunden versenken (oder auch mehrere 1.000). Gerade nach Endwalker, dem bombastischen Finale der Saga um Hydaelyn und Zodiark, die sich über die vielen Jahre hinweg aufgebaut hatte, kam ich nicht umhin, einen fast wehmütigen Blick zurückzuwerfen.

So viel hat unser Krieger des Lichts (und der Dunkelheit) bereits erlebt. So viele Schlachten und Konflikte bestritten. Völker, Städte und sogar Welten gerettet. Sich bösen Mächten gestellt. Und dabei ist er immer wieder über sich hinausgewachsen.

Im Zuge der Abenteuer boten sich den Spielern eine Vielzahl cooler Inhalte und Kämpfe, in denen man schnell die Zeit aus den Augen verlieren konnte. Manche Erweiterungen waren dabei in ihrer Gesamtheit stärker und zogen mich tiefer in ihren Bann als andere – aus verschiedenen Gründen.

Wer schreibt hier? MeinMMO-Redakteur Alexander Schürlein fühlt sich bereits seit vielen Jahren in Eorzea heimisch. Am liebsten zieht er als Dunkelritter um die Häuser. Über die Jahre hinweg kommt er dabei auf eine Spielzeit von mehreren 1.000 Stunden.

Im Folgenden stelle ich euch also mein persönliches Power Ranking vor, mit allen Erweiterungen und den Hintergründen, warum sie mir besonders am Herzen liegen. Oder eben auch, warum sie mich vielleicht nicht so packen konnten. Schreibt gern in die Kommentare, ob ihr meine Meinung am Ende teilt oder, ob euer Ranking ganz anders aussehen würde.

ACHTUNG: Das Ranking enthält zum Teil Story-Spoiler. Solltet ihr also mit einer Geschichte nicht ganz durch sein, überspringt den entsprechenden Ranking-Teil, sofern ihr nicht gespoilert werden wollt.

Platz 6 – A Realm Reborn

Auch wenn mein erster Kontakt mit Final Fantasy XIV durch A Realm Reborn zustande kam, muss ich im Nachhinein sagen, dass das Grundspiel nicht unbedingt den spannendsten Einstieg bietet. Die Hauptquest-Reihe war an manchen Stellen etwas langatmig, nervenzehrend und einfach zu lang. Ja, sie hatte ihre wirklich coolen Höhepunkte, aber davon irgendwie zu wenige, flankiert von öden Phasen.

Zwar wurden mittlerweile rund 13 % der Quests aus ARR entfernt und das Grundspiel damit um einiges gekürzt, trotzdem fühlt es sich auch heute noch irgendwie … lang an. Das wird nur dadurch verbessert, dass man mittlerweile auch recht schnell in allen Gebieten des Grundspiels fliegen kann.

Cool waren damals aber definitiv die Prüfungen mit den Primae, die man schon aus etlichen anderen FF-Teilen kannte. Auch liebte ich die Raidreihe „Die verschlungenen Schatten von Bahamut“ sehr. Die Art der Zusammenarbeit mit anderen Spielern war damals einfach anders.

Heute findet man leider kaum Leute, um die Raids noch erleben zu können. Man muss sich entweder über den Party Finder oder auf anderem Wege Mitspieler organisieren. Oder man geht allein auf höherem Level ohne eine Stufenanpassung rein und schaut sich das Ganze an. Man kann aber auch einfach seine Freunde dazu zwi- … äh … überreden.

Platz 5 – Stormblood

Ähnlich wie mit ARR ging es mir auch mit Stormblood. Ich WOLLTE es mögen. Ehrlich. Aber sobald man herausgefunden hatte, wer Ida wirklich war (und nach dem wirklich traurigen und dramatischen Tod von Papalymo) konnte mich die Geschichte rund um Ala Mhigo irgendwie nicht packen.

Und auch in Kugane gefiel mir das Grundgerüst und die Prämisse eigentlich gut, aber es fehlte mir etwas die Tiefe. Vielleicht lag es auch daran, dass man selbst weniger Protagonist und mehr Unterstützer in einem Krieg war. Oder es war das ganze Kriegssetting, dem irgendwie etwas Liebe fehlte.

Auch die Gebiete von Stormblood konnten mich nicht so richtig überzeugen. Es fehlte mir der Wow-Effekt, den ich sonst in den anderen Erweiterungen hatte. Auch die Höhepunkte in der Story nahmen mich nicht so sehr mit, wie in den anderen Addons.

Sehr spaßig fand ich damals allerdings Eureka. Das System mit den verschiedenen Gebieten und Elementen machte einfach Laune und schenkte mir und meinen Freunden viele lustige Abende. Auch die Raidreihe rund um Alpha und Omega machte sowohl auf normaler als auch auf hoher Schwierigkeit Spaß und brachte unsere Gruppe nicht selten zum Schwitzen. Über die Allianz-Raids reden wir einfach nicht. Ich kann immer noch kein Mathe.

Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Plätzen 4 und 3 des Power-Rankings zu den Erweiterungen von Final Fantasy XIV.