Die neueste Erweiterung für Final Fantasy XIV ist frisch vom Stapel gelaufen und hat die Segel gen Tural gesetzt. Zum Start erhält das Addon auf Steam aber nur ausgeglichene Reviews. Viele Spieler sehen Parallelen zum schwachen Stormblood.

Was ist Dawntrail? Dawntrail ist die fünfte Erweiterung für das MMORPG Final Fantasy XIV. Nachdem die letzte Erweiterung Endwalker die vor über zehn Jahren mit der Ursprungsversion des Games gestartete Geschichte zu Ende brachte, soll jetzt ein neuer Story-Arc starten.

In Dawntrail verschlägt es den Krieger des Lichts und seine Freunde nach Tural, einem von Südamerika inspirierten neuen Kontinent. Dort sucht der aktuelle Herrscher einen Nachfolger. Eine Anwärterin rekrutiert euch, um sie bei ihrem Versuch, die Nachfolge anzutreten, zu unterstützen.

Auf Steam nur gemischtes Feedback – So sehen die Reviews aus

Wie sehen die Reviews auf Steam aus? Zum Zeitpunkt der News hat Dawntrail als eigenständiges Listing auf Steam ein Rating von Ausgeglichen . Das berechnet sich aus aktuell insgesamt 1.423 Rezensionen. Davon sind 913 positiv, aber auch 510 negativ.

Wie aussagekräftig sind die Reviews? Steam ist nur eine von mehreren Plattformen, über die Final Fantasy XIV gespielt werden kann. Allerdings ist es die einzige Möglichkeit, halbwegs verlässliche Spielerzahlen zu erhalten, da Square Enix keine offiziellen Spielerzahlen via ihres eigenen Launchers auf PC und Mac veröffentlicht und auch die Playstation- und Xbox-Zahlen nicht bekannt sind.

Zum Start des Early Access des Games sprangen die Spielerzahlen von etwa 15.000 im täglichen Durchschnitt auf über 91.000. Der All-Time-Peak wurde 2021 zum Release der vorherigen Erweiterung Endwalker erreicht und liegt bei 95.102 laut Steam Charts.

Die Reviews wurden also von unter 2 % der zum Peak der Erweiterung spielenden Gamer via ausschließlich Steam verfasst.

Nicht mehr der Protagonist, sondern ein übermächtiger Babysitter

Was kritisieren die Spieler? Viele kritisieren die Story der Erweiterung. Da diese nicht übersprungen werden kann, macht sie einen Großteil der Early-Game- und der Leveling-Erfahrung aus. Die Geister scheiden sich speziell beim neuen NPC Wuk Lamat.

Rezensent HuiMoin schreibt: Ob ihr diese Erweiterung mögt kommt ganz darauf an, ob ihr Wuk Lamat mögt oder nicht. Ihr seid nicht mehr der Protagonist, sondern ein übermächtiger Babysitter.

Andere wie Vivi Ornitier sind von den vielen Lauf-Quests genervt: […] Ich bin fast Level 93 und erledige stundenlang Lauf-Quests und weil nichts Spannendes passiert, schau ich auf meinem zweiten Bildschirm Videos.

Immer wieder werden Parallelen zur zweiten Erweiterung Stormblood gezogen, die ähnlich gemischtes Feedback von den Spielern erhielt. Aber auch in Stormblood war der Spielercharakter in einer eher unterstützenden Rolle, um dem Charakter Lyse bei der Befreiung ihrer Heimat Ala Mhigo zu helfen.

Unter einem reddit-Post schreibt JustiniZHere: […] Ich verstehe, dass diese Art des Storytellings [wie in Dawntrail] für manche gut funktioniert, aber für mich ist es ein totaler Fehlschlag. Das erinnert mich an all die Dinge, die ich an Stormblood gehasst habe, sie haben nichts gelernt.

Wuk Lamat, wie sie im CGI-Trailer vorkommt. Ihre fröhliche, extrovertierte und naive Art spaltet die Community.

Gibt es auch positives Feedback? In den 913 positiven Rezensionen gibt es entsprechend auch Lob für Dawntrail. Steam-User Cabbage schreibt zum Beispiel, dass die Story zwar wie in Stormblood eher schwach sei, dafür die Bossgegner und Kämpfe in positiverem Licht erscheinen würden.

In der Rezension von Nutzer Ark wird Geduld für die Story beschworen sowie Dungeons, Grafik, Musik und Balancing hoch gelobt. In einer anderen Rezension, von Steam-User HollyBlueAgate, wird auch explizit darauf hingewiesen, dass die langsame Story und der Fokus auf Wuk Lamat angekündigt waren und man damit rechnen musste. Auch hier werden die neuen Prüfungen und Dungeons gelobt.

Auf reddit zieht Greyven folgendes Fazit: Die Story lebt und stirbt damit, ob du Wuk Lamat magst, wegen ihrer extremen Präsenz in der Story. Du liebst sie? Tolle Erweiterung für dich. Du hasst sie? Schreckliche Erweiterung, weil sie ist dauerpräsent.

Auch auf X.com (ehem. Twitter) gibt es Feedback. Vieles davon tatsächlich positiv:

Dawntrail ist gut und ich mag Wuk Lamat schreibt @Zeiciq via X.com

schreibt @Zeiciq via X.com Ich komme aus meiner MSQ-Bubble und sehe Leute, wie sie sich darüber beschweren und bin schockiert, ehrlich gesagt. Dawntrail ist in seiner Erzählung und seinem Tempo brillant und schafft es auf wunderbare Weise, den Einsatz auf einer persönlichen Ebene neu zu bestimmen. […] schreibt @EmUnArum via X.com

schreibt @EmUnArum via X.com Alles in allem eine angenehme Fahrt – nichts fühlte sich für mich wie Füllmaterial an, wie bei früheren Erweiterungen, und das schätze ich sehr. […] schreibt @ArdenVT via X.com

Ist Dawntrail wirklich so schwierig? Eine Einschätzung

Ich habe Dawntrail bis zum Level 95 Dungeon gespielt. Tatsächlich trifft es Reddit-User Greyven mit seinem Kommentar auf den Punkt:

Die obligatorische Hauptstory von Dawntrail ist extrem Cutscene-lastig. Auch steht der eigene Charakter zum ersten Mal seit eben Stormblood nicht mehr komplett im Mittelpunkt. Hauptcharakter ist Wuk Lamat.

Eben aufgrund dessen machen die eigenen Gefühle ihr gegenüber viel in der Bewertung aus. Wer Wuk Lamat als Charakter mag, wird der Hauptstory ihre Schwächen eher verzeihen und sich auf die Abenteuer mit ihr freuen. Wer sie nicht leiden kann, wird mit den Quests unglaublich frustriert und genervt sein.

Nachdem wir Spieler in Final Fantasy XIV auch bisher immer der Schlüsselcharakter waren, ist der verschobene Fokus jetzt auch gewöhnungsbedürftig.

Die Kritik bezieht sich allerdings eben vorrangig auf die Story und Final Fantasy XIV ist mehr als das: Insgesamt gibt es auch viel Lob für die neuen Dungeons und Prüfungen sowie das Grafik-Update. Auch die Quality-of-Life-Änderungen kommen gut an.

Da die Story aber eben so omnipräsent ist, schlägt sich deren vielleicht nicht allen Erwartungen gerecht werdende Qualität insgesamt negativer auf das Feedback aus, als es tatsächlich ist.

Ich selbst habe mich in den Early Access geworfen und einen Bericht mit meinen bisherigen Erfahrungen verfasst. Auf die Story gehe ich aus Spoiler-Gründen nicht konkreter ein, aber ich gebe gerne zu: Ich musste auch erst einmal mit Wuk Lamat warm werden.