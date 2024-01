Nach 5 Jahren bringt Final Fantasy 14 endlich das Volk, dass sich die Spieler wünschen: „Sie sind perfekt“

Das Entwicklerteam von Final Fantasy 14 versucht den Spielern bei vielen Dingen entgegenzukommen. Dennoch musste die Community ganze 5 Jahre warten, bis das neue und lange gewünschte Volk endlich kommt: Ab dem neuen Addon Dawntrail könnt ihr endlich als weibliche Hrothgar ins Abenteuer tauchen.

Am 7. und 8. Januar 2024 veranstaltete Square Enix in Tokio das dritte Fan Festival der 2023/2024-Reihe. Dabei gab es die vorerst letzten Ankündigungen für die kommende Erweiterung Final Fantasy 14: Dawntrail, die im Sommer 2024 erscheinen soll.

Zu den ganz frischen Ankündigungen gehört die neue magische DPS-Klasse, der Pictomancer. Dieser macht aus euch einen magischen Maler. Zudem begeisterte das Dev-Team rund um Naoki Yoshida die Spieler mit der Ankündigung zum neuen spielbaren Volk: Die weiblichen Hrothgar sind endlich da.

Nach 5 Jahren Wartezeit gibt es endlich die weiblichen Hrothgar in Final Fantasy 14

Was sind die Hrothgar? Hrothgar sind eins der Völker, die für den Spielercharakter in Final Fantasy 14 ausgewählt werden können. Alle Völker könnt ihr euch in unserem Artikel ansehen, in dem wir darauf eingehen, ob es sich auch 2024 noch lohnt, neu ins MMORPG zu starten.

Bei dem Volk handelt es sich um aufrecht gehende Raubkatzen. Besonders ist, dass sie die einzige für den eigenen Charakter wählbare Gruppe sind, die nicht einfach ein Mensch mit Geschmack ist . Die weiteren Völker im Game sind eher konventionell: Neben normalen Menschen gibt es Elfen, sehr muskulöse Menschen, Menschen mit Hörnern, Menschen mit Katzenohren und Menschen mit Hasenohren.

Die Hrothgar sind jedoch am ganzen Körper behaart und haben auch raubkatzenähnliche Köpfe.

Warum mussten die Spieler 5 Jahre warten? Die Hrothgar sind ursprünglich 2019 in Final Fantasy 14 implementiert worden – zumindest die männliche Version. Das Volk wurde in der Erweiterung Shadowbringers zusammen mit den damals noch rein weiblichen Viera veröffentlicht. Das brachte viel Aufregung rund um den Genderlock der Völker.

Traditionell haben alle Völker in Final Fantasy 14 alle eine weibliche sowie eine männliche Version. Zudem wünschten sich die Spieler damals vermehrt monsterähnliche Völker, wie es sie auch in World of Warcraft gibt. Vermutlich deswegen wurden die männlichen Hrothgar zusammen mit den weiblichen Viera erstveröffentlicht.

Aufgrund vielfachen Wunsches aus der Community wurden die weiblichen Hrothgar schließlich für die Erweiterung Endwalker angekündigt. Zum Release sollten aber erst einmal die männlichen Viera bereitstehen. Das Release der Hrothgar Damen wurde auf den Patch-Zyklus geschoben.

Schließlich wurde es sehr ruhig um die weiblichen Hrothgar. Erst zum jetzt kürzlichen Fan Festival in Tokio wurden sie mit Video und Artworks für Dawntrail bestätigt.

Es gab in Tokio übrigens endlich den vollständigen Trailer für Dawntrail:

Auch nach der langen Wartezeit freuen sich die Spieler

Wie reagiert die Community auf die weiblichen Hrothgar? Die Resonanz in der Community zum MMORPG ist sehr positiv. Nach der langen Wartezeit tun sie ihrer Freude in den sozialen Medien kund. Hier ein paar Stimmen:

Volzod via reddit: „Jepp, sie sind perfekt. Ich hatte Angst, dass es nicht passieren würde und sie sind viel besser, als ich hoffen konnte.“

via reddit: „Jepp, sie sind perfekt. Ich hatte Angst, dass es nicht passieren würde und sie sind viel besser, als ich hoffen konnte.“ Dezere via reddit: „Gott sei Dank nicht noch eine Miqo’te. Sie sieht fabelhaft aus.“

via reddit: „Gott sei Dank nicht noch eine Miqo’te. Sie sieht fabelhaft aus.“ Ok_Strawberry_3938 via reddit: „Sie haben sich direkt für FFX-Femme-Ronso entschieden, und das finde ich gut.“

via reddit: „Sie haben sich direkt für FFX-Femme-Ronso entschieden, und das finde ich gut.“ @norseorisha69 via X.com: „Oh, sind die niedlich. Normalerweise spiele ich keine der großen, bulligen Rassen, aber haben schon was.“

via X.com: „Oh, sind die niedlich. Normalerweise spiele ich keine der großen, bulligen Rassen, aber haben schon was.“ @FurlockODonnel via X.com: „Ich bin so glücklich, ich bin so glücklich, ich bin so glücklich. Sie sind so viel besser als ich erwartet habe!“

Allerdings gibt es auch stellenweise Kritik: Vor allem im Dawntrail-Trailer würde die gezeigte Hrothgar etwas komisch aussehen, da ihr Kopf sehr klein sein. Im In-Game-Trailer zum Volk jedoch sind die Proportionen angeglichener, weswegen sich die meisten Spieler nicht daran zu stören scheinen.

Freut ihr euch auch schon auf die weiblichen Hrothgar? Oder werdet ihr euren nächsten Fantasia nicht für die Raubkatzendamen verwenden? Wir sind gespannt auf eure Kommentare.