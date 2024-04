Ein Volk in Final Fantasy 14 hat ein hässliches Gebiss – Die Entwickler machen es noch schlimmer

Durch das bevorstehende Grafik-Update für Final Fantasy 14 soll es hochauflösende Texturen, eine bessere Beleuchtung und mehr geben. Sowohl der Spielcharakter als auch die NPCs erhalten ein optisches Upgrade. Viele Spieler sind sich allerdings einig, dass es das Volk der Lalafell nicht besonders gut getroffen hat.

Was stört an dem Gebiss? Die Lalafell sind ein kleines, putziges Volk. Sie haben die Größe von Kindern, wodurch sie in Kämpfen unterschätzt werden könnten. Doch nicht nur ihre Körpergröße, auch ihr Gebiss sieht bislang aus wie das eines Kindes.

Im reddit-Forum regen sich viele Spieler darüber auf, dass der Mundraum momentan wie eine „allumfassende Leere“ aussehen würde. Es sei gruselig, dass der Mund nur aus einem großen schwarzen Loch besteht, an dessen Oberseite winzige Zähne zu finden seien.

Doch nach dem Grafik-Update wird es nicht besser:

Das schwarze Loch des Mundraums wird nach dem Grafik-Update mit Zähnen gefüllt sein. Allerdings sind die Zähne nun so weit im Fokus, dass sie unnatürlich aussehen. Durch den geöffneten Mund können Spieler selbst die hintersten Backenzähne sehen, weil der Winkel der Zahnreihe kleiner ist als zuvor.

Sie denken nicht, dass das neue Aussehen eine Verbesserung gegenüber dem bisherigen Mundraum sei. Eigentlich soll das Grafik-Update ja ein Upgrade der Optik sein. Auf reddit lässt die Community ihrem Unmut freien Lauf.

Die neue Erweiterung Dawntrail könnt ihr euch im folgenden Trailer ansehen:

Testet selbst das neue Grafik-Update zu Final Fantasy 14

Was sagen Spieler zu dem neuen Gebiss? Die neuen Zähne kommen bei Spielern nicht so gut an. reddit-User Afeastfordances schreibt beispielsweise, dass durch die sichtbaren Zähne eine große Lücke zur Wange entstehen würde. Das würde für ihn wie ein Hamster wirken.

Andere vergleichen sie mit Bibern oder denken, dass die Lücke so aussehen würde, als hätten die Lalafell bei einer zahnärztlichen Untersuchung unsichtbare Wattebäusche zwischen den Zähnen und der Wange.

Für den Threadersteller selbst sieht das neue Gebiss wie das eines Delfins aus. Nach schneller Suche können wir bestätigen: Delfine haben tatsächlich ein Gebiss mit so einem steilen Winkel und wir sehen gewisse Ähnlichkeiten.

Es bleibt abzuwarten, ob Square Enix sich dem Feedback der Spieler annimmt und noch einmal Änderungen am Gebiss vornehmen wird. Bis dahin müssen Spieler mit dem Hamster-Biber-Delfin leben.

Wann erscheint das Grafik-Update? Das neue Gebiss wird es erst mit der neuen Dawntrail-Erweiterung am 2. Juli 2024 geben. Die Bilder aus dem reddit-Forum stammen von dem Benchmark-Tool, mit dem Spieler vorab testen können, wie gut das neue Grafik-Update auf ihrem PC laufen wird.

Einige Fans befürchten nämlich, dass sie die neue Version gar nicht spielen können. Sie schaffen aktuell gerade so die Mindestanforderungen. Ihr könnt dank der Anleitung von Square Enix selbst testen, ob euer PC den neuen Anforderungen gewachsen ist.

Folgende Features sind im Benchmark-Tool enthalten:

Weibliche Hrothgar

Grafik-Update

Unterstützung für hochauflösende Bildschirme

5.1-Kanal-Surround-Sound

Das Benchmark-Tool ist kein Tool, mit dem ihr Final Fantasy 14 weiterspielen könnt. Es soll vielmehr zeigen, was auf Spieler mit der kommenden Erweiterung zukommt, und beinhaltet dementsprechend nur einen ausgewählten Abschnitt.

