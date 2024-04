In WoW: The War Within braucht jeder von euch 3 Millionen Gold

In World of Warcraft: The War Within braucht ihr jede Menge Gold. Denn sonst könnt ihr eines der Features kaum nutzen.

Gold ist eine wichtige Sache in World of Warcraft. Für fast alles im Spiel benötigt man es. Vom gelegentlichen Kauf im Auktionshaus bis hin zu den Reparaturkosten, die beim Besuch von Dungeons und Raids entstehen oder auch als Bezahlung für Handwerker, die besonders schicke Ausrüstung herstellen.

Für viele Spielerinnen und Spieler ist Gold ein rares Gut und muss hart erfarmt werden. Da könnte es etwas verwundern, dass ihr in The War Within richtig viel davon braucht, wenn ihr ein neues Feature vollumfänglich nutzen wollt:

Satte 3.126.000 Gold braucht ihr, um die Kriegsmeuten-Bank vollständig nutzen zu können.

Was ist das für eine Bank? Die Kriegsmeuten-Bank („Warband Bank“) ist eine neue, charakter-übergreifende Bank, auf die euer ganzer Account zugreifen kann. Sowohl für das Handwerk als auch für den Transfer von Gegenständen von einem Charakter zu einem anderen kann die Bank genutzt werden. Vorbei sind die Zeiten, in denen ihr euch Items über Briefe im Spiel hin- und herschicken müsst.

Wie viel kosten die Bankfächer? Die Preise für die Freischaltung der Kriegsmeuten-Bank beginnen ziemlich moderat, steigen dann aber rasch an. Während das erste Fach nur 1.000 Goldstücke kostet – was jeder innerhalb weniger Minuten farmen kann – kostet der letzte Platz mehrere Millionen Goldstücke. Die Kosten für die Bankfächer sind wie folgt:

Bankfach-Nummer Kosten pro Fach Kosten gesamt 1 1.000 Gold 1.000 Gold 2 25.000 Gold 26.000 Gold 3 100.000 Gold 126.000 Gold 4 500.000 Gold 626.000 Gold 5 2.500.000 Gold 3.126.000 Gold

Beachtet dazu, dass es sich hierbei um Informationen aus der Alpha von The War Within handelt. Bis zum Release der Erweiterung könnten sich die Preise noch ändern.

Wie viel Platz bietet die Bank? Die Kriegsmeuten-Bank bietet pro Fach 98 Plätze an, bei Freischaltung aller fünf Fächer sind das also satte 490 zusätzliche Inventarplätze, die ihr für ungebundene und accountgebundene Gegenstände, wie etwa Handwerksmaterialien und Ausrüstung, nutzen könnt.

Muss man wirklich alles freischalten? Nein. Ein vollständiger Kauf aller Bankplätze für die Kriegsmeute ist nicht notwendig. Für viele Spielerinnen und Spieler dürften zwei oder drei Fächer bereits vollkommen ausreichend sein, um die allermeisten Gegenstände zwischen den Charakteren transferieren zu können oder Handwerksmaterialien gemeinsam zu nutzen.

Nur wer wirklich viele Gegenstände lagern will, wird wohl alle Bankfächer wirklich benötigen.

