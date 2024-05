WoW Remix: Mists of Pandaria startet – Alles, was ihr wissen müsst

Der neue Spielmodus von World of Warcraft startet noch heute. Wir verraten euch alles Wichtige, was ihr zum Launch wissen müsst.

In World of Warcraft startet heute ein neuer, experimenteller Spielmodus. „WoW Remix: Mists of Pandaria“ belebt die alte Insel der Pandaren nochmal wieder und sorgt dafür, dass ihr Charaktere extrem schnell leveln könnt und gleichzeitig jede Menge Belohnungen freischaltet, die ihr dann im Hauptspiel verwenden könnt.

Das Wichtigste in Kürze:

Ihr erstellt einen neuen Charakter auf Stufe 10 für den Spielmodus.

Ihr benötigt lediglich ein Abo und nicht die aktuellste Erweiterung.

Der Charakter befindet sich auf eurem Realm, ist aber vorerst an Pandaria und den Spielmodus gebunden.

Das Leveln geht drastisch schneller – ihr erhaltet rund 3-mal so viele XP wie eigentlich und der Betrag lässt sich noch steigern.

Beute könnt ihr in Bronze zerlegen. Das ist eine Währung, mit der ihr Belohnungen freischaltet.

Es gibt viele unterschiedliche Juwelen, die ihr in eure Ausrüstung einsetzen könnt. Sie verleihen euch spezielle Fähigkeiten.

Wann startet WoW Remix: Mists of Pandaria? Der Launch des neuen Spielmodus ist am 16.05.2024 um 19:00 Uhr. Ab dann könnt ihr „WoW Remix“ auswählen und euch einen oder mehrere Charaktere erstellen.

Beachtet, dass mit Patch 10.2.7 das Charakter-Limit pro Account von 60 auf 65 angehoben wurde. Ihr könnt also 5 neue Charaktere erstellen, um sie etwa auf Pandaria zu spielen.

Wie bekommt man Belohnungen? Einige Belohnungen schaltet ihr ganz automatisch beim Spielen frei – etwa Transmog-Vorlagen oder Spielzeuge aus Pandaria, die ihr auf eurem Account noch nicht freigeschaltet habt.

Einen viel größeren Teil der Belohnungen – darunter Reittiere, Pets, neue Transmog-Vorlagen – bekommt ihr allerdings über Bronze. Das ist eine neue Ressource. Bronze erhaltet ihr immer dann, wenn ihr Beute, die ihr nicht benötigt, in Bronze zerlegt. Das ist bei einem „Ewigen Basar“ möglich, den es in jeder Zone gibt.

Die Bronze könnt ihr anschließend bei Händlern gegen Belohnungen eurer Wahl eintauschen. So könnt ihr ganz gezielt auf das hinarbeiten, was ihr haben wollt. Wenn euch Transmog-Vorlagen etwa nicht interessieren, könnt ihr diese links liegen lassen und nur auf die teuren Reittiere sparen.

Gibt es Dungeons & Raids? Ja. Sämtliche Dungeons, Raids und Szenarios aus Mists of Pandaria stehen zur Verfügung. Einige davon könnt ihr sogar schon extrem früh besuchen. So könnt ihr ab Level 25 bereits in das Mogu’shan-Gewölbe vordringen und dort Raidbosse bezwingen. Die Bosse skalieren mit eurem Level, sodass ihr selbst als kleiner Charakter schon starke Auswirkungen habt. Durch die besonderen Fähigkeiten dürfte die Schwierigkeit ohnehin eher moderat ausfallen. Noch mehr Fakten zu WoW Remix: Mists of Pandaria haben wir im Interview mit den Entwicklern erfahren.

Werdet ihr euch WoW Remix: Mists of Pandaria anschauen? Oder hat das überhaupt keinen Reiz für euch?