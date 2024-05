Blizzard hat uns 13 Dinge verraten, die ihr ziemlich sicher nicht über WoW Remix MoP wisst

Vor dem Start von Remix: Mists of Pandaria von World of Warcraft hatten wir die Möglichkeit, mit zwei Blizzard-Entwicklern über das kommende Event zu sprechen. Dabei haben wir einige Dinge erfahren, die nicht in der offiziellen Vorschau stehen.

Am 16. Mai 2024 startet bekanntlich das neue Event Remix: Mists of Pandaria für World of Warcraft, und zwar um 19:00 Uhr. Anders als der Battle-Royale-Modus Plunderstorm richtet sich die Retro-Reise nach Pandaria vor allem an Fans von PvE-Inhalten wie Quests, Dungeons und Raids.

MeinMMO hatte im Vorfeld des Events die Möglichkeit, mit den beiden Blizzard-Entwicklern Ciji Bambrick (Senior Test Analyst) und Brian Dowling (Senior Game Designer) über Remix: MoP zu plaudern. Dabei erfuhren wir diverse Details, die nicht in der offiziellen Ankündigung stehen.

Durch zeitbegrenzte Events der etwas anderen Art sorgt Blizzard aktuell für frischen Wind im 20 Jahre alten Gebälk der World of Warcraft.

Was ist WoW Remix: Mists of Pandaria?

Klären wir zuerst die Grundlagen: Ähnlich wie Plunderstorm ist auch Remix: MoP ein zeitglich begrenztes Event, das euch die Wartezeit auf die kommende Erweiterung The War Within versüßen soll. Im Zuge des Events dürft ihr euch einen neuen Stufe-10-Charakter erstellen und mit diesem in Pandaria in hoher Geschwindigkeit auf Stufe 70 leveln.

Das Besondere an dem Event: Euch stehen so gut wie alle Inhalte aus der gesamten Erweiterung Mists of Pandaria zur Verfügung, um auf XP-Jagd zu gehen, also auch die diversen Dungeons sowie Raids, die Zeitlose Insel oder die Insel des Donners.

Im Zuge des Events verdient ihr euch neue Belohnungen, die ihr teils auch in den anderen Versionen von World of Warcraft nutzen könnt, und natürlich dürft ihr genauso euren beim Event gelevelten Charakter in The War Within weiterspielen. So weit, so bekannt.

Von kleinen Rufern, legendären Skins und kostenlosen Mounts

Kommen wir zu den Details, die bei unserem Interview mit Ciji Bambrick und Brian Dowling zur Sprache kamen:

Remix: MoP soll etwa drei Monate laufen, also bis Mitte August . Wir können davon ausgehen, dass die Erweiterung The War Within erst nach dem Ende des Events starten wird.

. Wir können davon ausgehen, dass die Erweiterung The War Within erst nach dem Ende des Events starten wird. Mit dem Remix-Event möchten die Entwickler Inhalte aus der Geschichte von WoW in den Fokus rücken, die von vielen Spielern seit vielen Jahren nicht mehr erlebt worden sind. Sie haben sich dabei von den Saisons aus Diablo 3 inspirieren lassen.

Dass uns das Remix-Event jetzt nach Pandaria führt, hat absolut nichts mit den Plänen des Classic-Teams zu tun. Wir dürfen jetzt also nicht schlussfolgern, dass es nach Cataclysm Classic auf gar keinen Fall mit MoP Classic weitergehen wird .

. Die Pandaren-Erweiterung bot sich an, weil sich die zugehörigen Inhalte zwar modern anfühlen, Pandaria aber einige Besonderheiten bietet, wie die Szenarien, die große Zahl an Daily-Quests oder auch einige der beliebtesten Raid-Herausforderungen der WoW-Geschichte.

Die Raid-Instanzen von Remix: MoP könnt ihr bereits während der Level-Phase über den Raidfinder betreten. Alternativ sucht ihr Mitstreiter über die allgemeine Mitspielersuche, den Chat oder über eure Gilde.

könnt ihr bereits während der Level-Phase über den betreten. Alternativ sucht ihr Mitstreiter über die allgemeine Mitspielersuche, den Chat oder über eure Gilde. Bereits mit Stufe 25 den normalen Modus vom Mogu’shangewölbe oder mit Level 35 das Herz der Angst auf Normal zu betreten, wird eine große Herausforderung darstellen, vergleichbar mit heutigen heroischen Raid-Instanzen. Auf Stufe 70 sollten sich diese Raids dann tatsächlich wie „normale“ Raids anfühlen. Der jeweilige LFR-Modus soll indes deutlich leichter ausfallen.

oder mit Level 35 das Herz der Angst auf Normal zu betreten, wird eine große Herausforderung darstellen, vergleichbar mit heutigen heroischen Raid-Instanzen. Auf Stufe 70 sollten sich diese Raids dann tatsächlich wie „normale“ Raids anfühlen. Der jeweilige LFR-Modus soll indes deutlich leichter ausfallen. Der Dungeonfinder für Szenarien und Dungeons (inklusive heroischer Schwierigkeitsgrad) öffnet bereits nach dem Intro, auf Stufe 10. Wer direkt mit heroischen Dungeons loslegt, sollte sich auf eine schwierige Herausforderung einstellen.

In Remix: MoP auf Stufe 20 leveln und schon gehört dieses Mount euch!

Bei Händlern könnt ihr Schriftrollen kaufen, die Debuffs reinigen oder euch mit wichtigen Stärkungseffekten versorgen , die eurer Gruppe auf den niedrigen Stufen nicht zur Verfügung stehen.

, die eurer Gruppe auf den niedrigen Stufen nicht zur Verfügung stehen. Es gibt mehr als 60 Juwelen mit besonderen Effekten , die ihr in die neuen Gegenstände sockeln könnt. Diese erhaltet ihr über Quests, Dungeons, Raids und Händler. Das Ziel ist es, dass jeder Spieler schon vor Stufe 70 die gesamte Bandbreite an Edelsteinen besitzt, um experimentieren zu können.

, die ihr in die neuen Gegenstände sockeln könnt. Diese erhaltet ihr über Quests, Dungeons, Raids und Händler. Das Ziel ist es, dass jeder Spieler schon vor Stufe 70 die gesamte Bandbreite an Edelsteinen besitzt, um experimentieren zu können. Der mehrfach aufwertbare Umhang des ewigen Potenzials ist natürlich eine Anspielung an den legendären Umhang aus MoP. Natürlich verändert auch dieser mit jeder Aufwertung sein Aussehen. Wer einen bestimmten Meilenstein erreicht, kann sich sogar die spektakulären Flügelanimationen der originalen Legendary-Umhänge als neues Spielzeug verdienen.

ist natürlich eine Anspielung an den legendären Umhang aus MoP. Natürlich verändert auch dieser mit jeder Aufwertung sein Aussehen. Wer einen bestimmten Meilenstein erreicht, kann sich sogar die als neues Spielzeug verdienen. Die Kampfgilde wird in Remix: MoP leider kein Comeback feiern.

wird in Remix: MoP leider kein Comeback feiern. In Remix: MoP gibt’s das erste Mal die Chance, einen niedrigstufigen Rufer beim Leveln sowie in Dungeons und Raids zu spielen . Normalerweise startet das Volk der Dracheninseln auf Stufe 58.

. Normalerweise startet das Volk der Dracheninseln auf Stufe 58. Bis Stufe 20 kann jeder Interessierte Remix: MoP auch mit einem kostenlosen Probe-Account ausprobieren. Jeder Spieler, der beim Event Level 20 erreicht, wird mit dem schicken Flug-Mount Erhabener Phönix belohnt. Ab Stufe 20 geht es nur noch mit einem aktiven Abo für WoW weiter. Die aktuelle Erweiterung müsst ihr nicht besitzen.

Wie sieht es aus: Freut ihr euch auf WoW Remix: Mists of Pandaria oder lässt euch die nostalgische Reise nach Pandaria kalt? Verratet es uns in den Kommentaren! Übrigens: Um zu wenig Platz für neue Charaktere müsst ihr euch keine Sorgen machen: Vor dem Start von Remix Mists of Pandaria erfüllt Blizzard den größten Wunsch der WoW-Community