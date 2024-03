Am 20. März 2024 erscheint Patch 10.2.6 auf den europäischen Servern von World of Warcraft. Mit am Start: der Battle-Royale-Modus Plunderstorm! Wir durften im Vorfeld mit zwei Blizzard-Entwicklern über das Feature plaudern und fassen euch hier alle wichtigen Erkenntnisse zusammen.

Was ist Plunderstorm? Bei dem neuen Spielmodus für World of Warcraft handelt es sich um eine PvP-Erfahrung im Arathihochland, in der alle Spieler gegeneinander kämpfen, um den letzten und damit siegreichen Überlebenden unter sich auszumachen.

Das aus Fortnite und anderen Battle-Royale-Spielen bekannte Prinzip funktioniert in WoW wie folgt:

Ihr stürzt euch nicht mit euren hochstufigen, toll ausgerüsteten WoW-Helden ins Gefecht, sondern mit Charakteren, die nur Basis-Klamotten und -Fähigkeiten besitzen.

Besiegt Kreaturen und Spieler, um während einer Partie im Level aufzusteigen und Zugang zu neuen Fertigkeiten zu erhalten.

Wenn ihr auf die Art einen Zauber aufsammelt, den ihr bereits kennt, wird dieser aufgewertet.

Alle Charaktere haben Zugriff auf eine Heilfähigkeit und einen Doppelsprung. Es gibt keinen Fallschaden.

In Plunderstorm gibt es keine Ausrüstung, kein Inventar und kein Zauberbuch, mit dem ihr euch herumschlagen müsst. Einzig die Freischaltungen auf eurer Aktionsleiste wirken sich auf die Spielerfahrung aus. Die Leiste besteht aus sieben Slots für Zauber und Fertigkeiten.

Die Maximalstufe der Charaktere liegt bei Level 10.

Jedes Match soll etwa zehn bis 15 Minuten dauern.

In Plunderstorm sind keine WoW-Addons erlaubt.

Hier seht ihr das Startfenster vom Plunderstorm-Modus.

Wie oder wo melde ich mich für Plunderstorm an? Ladet den Client von Dragonflight herunter (egal, ob ihr die aktuelle Erweiterung besitzt oder nicht) und meldet euch dort mit eurem WoW-Account an – ihr braucht ein aktives Abo.

Sobald ihr eingeloggt seid, findet ihr im Fenster für die Charakterauswahl zwei Optionen: Dragonflight sowie Plunderstorm. Wenn ihr auf das letztgenannte Symbol klickt, landet ihr im entsprechenden Charakterfenster, in dem ihr euer Alter Ego anpassen und einer Partie beitreten könnt.

Ähnlich wie in anderen Battle-Royale-Titeln könnt ihr eine Solo- oder Duo-Partie starten. Wenn ihr euch solo anmeldet, trefft ihr auch nur auf Solo-Anmelder. Über Duo bekommt ihr es mit anderen Zweier-Teams zu tun. Dabei könnt ihr euch vor der Anmeldung mit einem Freund zusammenschließen oder euer Glück mit einem zufällig zugeteilten Mitstreiter versuchen.

Über Plunderstorm könnt ihr euch Transmog-Vorlagen, Mounts und Pets erspielen.

Welche Belohnungen kann ich über Plunderstorm verdienen? Über den Abschluss von Quests und das Einsammeln von Plunder erspielt ihr euch für euren Account Ruhm. Jeden Aufstieg im Ruhmstufen-System belohnen die Entwickler mit Beute.

Zu den Highlights gehören ein Papageienreittier (für Modern-WoW und Classic) und das Haustier „Pepe der Pirat“ (nur für Modern-WoW). Es winken aber auch allerlei Transmog-Skins im Piraten-Design (nur für Modern-WoW). Abholen könnt ihr euch die Schmuckstücke bei Da’kash im Wartebereich von Plunderstorm.

Wer ein Match gewinnt, verdient sich einen besonderen Wappenrock sowie eine exklusive Augenklappe (nur Modern-WoW).

Über eure gespielten Plunderstorm-Partien erspielt ihr euch Ruhm für die accountweite Progression.

Ein Experiment wie die Saison der Entdeckungen

Was haben die Entwickler noch verraten? Im Gespräch betonten Lead Software Engineer Orlando Salvatore und Lead Producer Ray Bartos mehrfach, wie ausgiebig der Modus intern getestet wurde – das gesamte WoW-Team, aber auch viele weitere Blizzard-Mitarbeiter waren beteiligt. Der Grund dafür ist klar: Es gab für Patch 10.2.6 keinen PTR.

Ähnlich wie die Saison der Entdeckungen ist auch Plunderstorm ein Experiment, das die WoW-Fans überraschen soll. Gleichzeitig gab’s so einen Modus in WoW noch nie. Umso wichtiger ist es, dass alle Spiel- und Interface-Elemente leicht verständlich ausfallen.

Sammelt den Plunder ein, um während einer Plunderstorm-Partie im Level aufzusteigen.

Plunderstorm soll zwar nur eine gewisse Zeit verfügbar sein (einen genauen Zeitraum nannten die Entwickler nicht), doch steht vom Release-Tag an ein Team bereit, um zeitnah auf Problemberichte der Spieler eingehen und Bugfixes bereitstellen zu können.

Beim Design von Plunderstorm hat sich das Team nicht nur Battle-Royale-Spiele angesehen, sondern sich auch von anderen Genres inspirieren lassen. Die Monster-Camps, über die Helden leveln konnten, könntet ihr etwa aus Warcraft 3 kennen. Auch Einflüsse aus den Fighting- und MOBA-Genres soll es geben.

Was mit Plunderstorm langfristig passieren und ob es weitere Experimente dieser Art geben wird, ist laut den Devs ausschließlich vom Feedback der Spieler abhängig. Eine Lehre hat das Team aus der Vorlaufphase von WoW-Patch 10.2.6 aber bereits gezogen.

Gemäß den beiden Entwicklern wurde zu früh zu viel Hype aufgebaut (etwa durch die Piratenflagge in der Roadmap und diversen Tweets), nur um dann über Wochen Funkstille zu wahren, um ja nicht zu viel zu Plunderstorm anzudeuten. Sie können die Kritik der Spieler an der Kommunikation des Dragonflight-Teams daher nachvollziehen.

Zu guter Letzt bestätigten die Blizzard-Mitarbeiter noch einmal, dass zeitnah nach dem Launch von WoW-Patch 10.2.6 der öffentliche Testserver für die kommenden Season-4-Inhalte online gehen wird. Falls ihr weitere Infos zur nächsten Endgame-Phase von Dragonflight sucht, schaut hier vorbei:

