Neues WoW-Cinematic zeigt die Macht der Inkarnationen und ziemlich düstere Gestalten

Das neue Cinematic zu Patch 10.0.7 von World of Warcraft ist da – schaut euch hier an, wie die Story auf den Dracheninseln weitergeht.

Blizzard hat in den vergangenen Tagen nicht nur den Release-Termin für Patch 10.0.7 veröffentlicht, sondern auch jede Menge weitere Inhalte offenbar. Das Sahnehäubchen dabei ist der Story-Trailer, der die Geschichte auf den Dracheninseln weiterführt.

Was ist im Cinematic zu sehen? Das Cinematic “Geheimnisse der Insel” zeigt die Ankunft der verbliebenen Urinkarnationen auf der Verbotenen Insel – dem einstigen Startgebiet der Dracthyr. Allerdings ist auch die Splitterflamme unter Sarkareth hier, die noch immer nach Geheimnissen sucht, die Neltharion hier zurückgelassen hat.

Die Inkarnationen nehmen ihre humanoide Gestalt an und dringen tief in das Gewölbe ein, und demonstrieren ihre Macht, indem sie die Verteidigungsanlagen ausschalten und die Elementare in ihre Einzelteile zerlegen. Letztlich finden sie einen wichtigen Hinweis – ein Indiz auf Aberrus, der Ort, an dem Neltharion seine Experimente durchgeführt hat. Die Inkarnationen beraten über das Vorgehen, werden dabei aber von Sarkareth beobachtet, der seine rechte Hand damit beauftragt, einen genauen Blick auf die Inkarnationen zu werfen, um über jedes Ereignis informiert zu sein.

Interessant ist auch, wie detailliert die Modelle der Inkarnationen in ihrer humanoiden Gestalt sind – ein Detail, das auch in den Kommentaren auf YouTube immer wieder in höchsten Tönen gelobt wird.

Wann geht das live? Wer das Cinematic im Spiel bewundern will, der muss sich noch bis zum 22. März gedulden. Dann geht Patch 10.0.7 nämlich live und erlaubt uns allen Zugang zur verbotenen Insel – wo der Content für einige Wochen reichen sollte, bevor Patch 10.1 Glut von Neltharion bereits veröffentlicht wird.

Wie hat euch das Cinematic gefallen?