WoW: Nach dem Release-Hype von Dragonflight: Spielt ihr jetzt noch?

Die neuste Erweiterung von World of Warcraft ist Dragonflight, das für viel Begeisterung gesorgt hat. Nun ist das Addon aber schon vor über 3 Monaten erschienen. Habt ihr schon das Interesse verloren oder habt ihr noch genug zu tun?

Wie lief es für Dragonflight?

Das ist gerade in Dragonflight los: In den Monaten nach Release wurde Dragonflight immer weiterentwickelt und es kamen neue Inhalte ins Spiel. Der erste Raid, das Gewölbe der Inkarnationen, und die erste Season mit Mythic+-Dungeons wurden geöffnet.

Außerdem kam mit dem Handelsposten ein ganz neues Feature ins Spiel, mit dem ihr euch monatlich kosmetische Belohnungen erspielen könnt. An der Balance der Klassen schraubt Blizzard stetig weiter.

In Kürze steht außerdem Patch 10.0.7 mit einem neuen Gebiet und neuer Beute an – der Patch erscheint voraussichtlich Ende März oder Anfang April. In dem Update stecken auch die lang erwarteten Traditionsrüstungen für Orcs und Menschen.

Die beliebtesten Dungeons aus Season 1 seht ihr hier im Video:

Umfrage: Spielt ihr noch Dragonflight?

Die Diskussionen in der Community von WoW sind immer noch rege, allerdings nicht mehr ganz so häufig zu beobachten wie zu Release der Erweiterung, was recht normal ist. Wenn ein neues WoW-Addon erscheint, ist immer mehr los, das Interesse schwindet aber irgendwann.

Dragonflight will aber mehr Spieler gehalten haben als die meisten Erweiterungen zuvor und legt außerdem etliche Grundsteine für die Zukunft, auf denen die Entwickler aufbauen wollen. Darum wollen wir nun von euch wissen: Spielt ihr eigentlich noch?

Blizzard hat bereits verraten, wie es 2023 mit Dragonflight weitergeht. Insgesamt 6 Content-Patches soll es geben. Patch 10.1 wird „bald“ erscheinen, Season 2 und einen neuen Schlachtzug sowie etliche Verbesserungen mitbringen.

Falls ihr noch spielt: Was macht euch gerade am meisten Spaß? Falls ihr aufgehört habt: Warum, was könnte euch zurückbringen? Lasst uns gerne einen Kommentar da!

