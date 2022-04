WoW: Rufer der Dracthyr – Alles zur neuen Klasse in Dragonflight

World of Warcraft Dragonflight bringt eine neue Klasse mit sich. Wir schauen uns an, was sie kann und was sie einzigartig macht.

Eines der größten Features der neuen Erweiterung „Dragonflight“ ist die Einführung einer neuen Klasse. Die „Rufer der Dracthyr“ („Evoker“) schließen sich Horde und Allianz an und dürften für neue Optik und coole Synergien sorgen und so das Geschehen in PvE und PvP ein bisschen aufrütteln.

Was sind die Rufer der Dracthyr? Die Rufer der Dracthyr sind nicht nur eine neue Klasse, sondern auch zugleich ein eigenes Volk. Die Dracthyr entspringen nämlich den Dracheninseln. Der Grundsatz ist: Alle Dracthyr sind Rufer und nur Dracthyr können Rufer werden. Klasse und Volk sind also untrennbar miteinander verbunden.

Die Rufer der Dracthyr vereinen dabei alle Kräfte der fünf Drachenschwärme in sich und nutzen diese, um Zauber zu wirken, schwere Atem-Angriffe durchzuführen oder die Zeit zu manipulieren und damit zu heilen.

Ähnlich wie Dämonenjäger haben Dracthyr auch nur 2 Spezialisierungen:

Verheerung: Eine Fernkampf-Spezialisierung mit mittlerer Reichweite. Sie benutzt verschiedene Atem-Angriffe sowie Klauenhiebe, um ordentlichen Schaden zuzufügen.

Bewahrung: Eine Heiler-Spezialisierung, die sich der Magie des grünen und bronzenen Drachenschwarms bedient, um Heilungen hervorzurufen und diese zu beschleunigen.

Welche Rüstung verwenden Dracthyr? Kettenrüstung. Das ist der bisher am seltensten genutzte Rüstungstyp, daher war es nur logisch, der neuen Klasse diese Art Ausrüstung zu verleihen. Sie konkurrieren also künftig mit Schamanen und Jägern um die Beute.

Neue Spielmechanik: Ermächtigen – Ein neues Feature, das lediglich die Dracthyr haben, ist im Grunde eine ganz neue Spielmechanik. Denn einige Fähigkeiten der Dracthyr können ermächtigt und aufgeladen werden. Dafür muss man die entsprechende Fähigkeitstaste gedrückt halten, anstatt sie nur kurz anzutippen. Solange die Taste gedrückt bleibt, lädt sich ein Fortschrittsbalken auf. Lässt man im richtigen Augenblick los, wird die entsprechende Fähigkeit ermächtigt und hat etwa zusätzliche Effekte oder einfach größere Effektivität.

Was auf dem Papier nach einer kleinen Änderung klingt, ändert doch drastisch den Spielstil und Rhythmus, mit dem man World of Warcraft spielt. Das gibt den Dracthyr einen einzigartigen, abwechslungsreichen Twist und dürfte selbst langjährigen Veteranen ein neues Spielgefühl vermitteln.

Zahlreiche Anpassungen: Dracthyr ähneln in gewisser Weise den Worgen, denn sie haben zwei äußere Erscheinungen. Einmal ihre Dracthyr-Gestalt, in der sie kämpfen. Dort ist ihr Körper mehr der einer Echse, mit Schuppen übersät und eben ein sehr drakonisches Wesen. Die zweite Gestalt ist humanoider Natur und entspricht von den Körperproportionen einer Mischung aus Mensch und Blutelf. So sind bei den Frauen die Hüften schmaler und die Männer etwas weniger klobig.

Hier gibt es jede Menge Anpassungsoptionen. Egal, ob Form und Farbe der Schuppen, die Intensität der drakonischen Ausprägungen oder sogar unterschiedliche, ineinander übergehende Haarfarben sind möglich.

Was ist die Story der Dracthyr? Die Dracthyr wurden einst von Neltharion erschaffen, noch bevor er als „Todesschwinge“ bekannt wurde. Neltharion hat versucht, die Mächte der Drachen zu vereinen und in den Körper der Primalisten zu binden – daraus sind die Dracthyr erschaffen. Aus Lore-Sicht sind die Dracthyr eine Art „Drachen-Supersoldaten“ und damit eine wahre Heldenklasse.

Trotz ihrer großen Macht haben sie allerdings einen Nachteil: sehr wenig Erfahrung. Dracthyr müssen gerade erst ihren Platz und ihre Aufgabe in der Welt finden, weshalb sie eine recht jugendliche, neugierige und wissbegierige Persönlichkeit haben, die bisweilen auch in die Naivität abschweifen kann.

Wo starten Dracthyr? Im Gegensatz zu anderen Klassen beginnen Dracthyr bereits auf Stufe 58. Sie können sich der Horde oder Allianz anschließen und questen durch ein eigens für sie erschaffenes Startgebiet. Das Startgebiet soll an die Story der Dracthyr heranführen und mit ihrem einzigartigen Spielstil vertraut machen – andere Startgebiete könnten das einfach nicht abliefern.

Mehr zu den Dracthyr erfahren wir sicher, sobald die Beta gestartet ist. Zur Beta von Dragonflight könnt ihr euch hier anmelden.