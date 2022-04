Wie gefällt euch Dragonflight, die nächste WoW-Erweiterung?

Für alle Fans von World of Warcraft war gestern ein großer Tag. Nach langen Monaten des Wartens haben die Entwickler in einem fast einstündigen Livestream ausführlich über das nächste Kapitel der WoW-Saga gesprochen. Mit „Dragonflight“ geht es zurück nach Azeroth auf die sagenumwobenen Dracheninseln. Dort helfen die Spieler den Aspekten wie Alexstrasza, Kalecgos und Nozdormu dabei, die großen und kleinen Probleme der Drachenschwärme zu beheben. Mit dabei sind auch beliebte Charaktere wie Furorion oder Khadgar – und eine Reihe neuer Features.

