WoW Dragonflight: Für Beta anmelden – So sichert ihr euch eine Chance

Schon jetzt könnt ihr euch für die Beta von WoW: Dragonflight anmelden. Wir von MeinMMO verraten, wo das möglich ist.

Dragonflight wurde als nächste Erweiterung von World of Warcraft angekündigt. Auch wenn der Release noch eine ganze Weile weg sein dürfte, ist eine Beta zumindest grob am Horizont zu erkennen. Damit ihr direkt mitspielen könnt, müsst ihr euch allerdings anmelden – wir verraten, wie das geht.

Wie kann man an der Beta von WoW: Dragonflight teilnehmen? Eine Anmeldung für die Beta könnt ihr auf der offiziellen Seite von WoW: Dragonflight vornehmen. Achtet einfach darauf, dass ihr mit dem korrekten Battle.net-Account eingeloggt seid und klickt auf den Button „Beta-Anmeldung“. Wartet einen kurzen Augenblick und schon sollte „Danke fürs Anmelden, [Accountname]“ auftauchen.

Ist das erledigt, seid ihr für die Beta angemeldet.

Bedenkt allerdings, dass eine Anmeldung keine Teilnahme garantiert – es gibt lediglich eine Chance auf die Einladung zur Beta.

Wann startet die Beta von Dragonflight? Weder ein Start der Alpha noch der Beta ist bisher angekündigt. Auch wenn die Anmeldung bereits möglich ist, hat Blizzard noch keinen Termin rausgerückt. Nach eigenen Aussagen arbeite man aber „mit Hochdruck“ daran, einen Alpha- und Beta-Test möglichst bald starten zu können. Doch selbst hier ist noch unklar, ob man von Wochen oder Monaten spricht.

Alles, was ihr zu der neuen WoW Erweiterung „Dragonflight“ wissen müsst – in 3 Minuten

Vorsicht vor „Key-Versprechen“: Aber Achtung! In der Vergangenheit haben dubiose Seiten immer wieder versucht, euch „Beta-Keys“ zu verkaufen und so nach euren Bankverbindungen oder Login-Daten gefragt. In aller Regel gibt Blizzard für die Betas von WoW-Erweiterungen keine Keys raus, sondern schaltet die entsprechenden Accounts direkt frei. Fallt also nicht auf solche Betrüger herein. Solltet ihr je zur Beta zugelassen werden, dann sollte ein Blick in die Battle.net-App das bereits zweifelsfrei zeigen.

Wann ist der Release von Dragonflight? Auch hier gibt es noch keinen verbindlichen Termin. Wenn man sich jedoch vor Augen führt, dass die 3. Saison von Shadowlands erst seit wenigen Wochen läuft und es noch eine 4. Saison geben wird, die wohl auch 4 – 6 Monate andauern wird, dann dürfte alles dafür sprechen, dass Dragonflight wohl nicht mehr im Jahr 2022 erscheinen wird und wohl erst im Frühjahr oder Sommer 2023 veröffentlicht wird.

Sobald es offizielle Angaben von Blizzard zu einem Release-Fenster gibt – egal ob für die Beta oder den Launch der Erweiterung – werden wir natürlich darüber informieren.

Werdet ihr euch für die Beta anmelden und daran teilnehmen wollen? Oder wartet ihr lieber auf die fertige Version?