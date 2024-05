Noch eine weg: WoW verliert eine der besten Story-Schreiberinnen

Das Team von World of Warcraft hat eine weitere, wichtige Person verloren. Die Story-Schreiberin Christie Golden ist nicht mehr bei Blizzard.

Vor einigen Monaten haben wir darüber berichtet, dass es nach der Übernahme von Blizzard durch Microsoft zu einigen Entlassungen gekommen ist. Vor allem Mitglieder des Overwatch-Teams soll es dabei getroffen haben, aber auch einige Entwickler von World of Warcraft sind betroffen.

Von einer recht prominenten Person kannte man die Kündigung noch nicht: Christie Golden. Die Story-Schreiberin ist ebenfalls nicht mehr bei Blizzard.

Wer ist Christie Golden? Christie Golden dürften die meisten Blizzard-Fans vor allem für ihre Romane kennen. In den letzten 25 Jahren hat sie viele Geschichten zu unterschiedlichen Blizzard-Universen geschrieben. Egal ob es das Buch „Thrall“ oder auch der Bestseller-Roman „Arthas“ war – Golden hat viele der wichtigen Charaktere von Warcraft gestaltet und mit deutlich mehr Leben gefüllt, als dass das in einem MMORPG wie World of Warcraft möglich war.

Sie war dabei nicht nur an Blizzard gebunden, sondern hat auch Romane zu anderen Franchises geschrieben, etwa zu Star Wars, Halo oder Assassin’s Creed.

Die letzten sechs Jahre war sie bei Blizzard direkt angestellt als Teil des „Story & Franchise Development Team“, bis sie Januar dann gekündigt wurde.

Viel von Thralls Story geht auf Christie Golden zurück.

Was hat Golden bei Blizzard gemacht? In ihrer Zeit als direkte Angestellte bei Blizzard in den letzten sechs Jahren war Golden für mehrere Dinge verantwortlich. Sie hat die Skripte für die meisten In-Game-Cinematics von Battle for Azeroth geschrieben, aber auch viele der Interaktionen zwischen Anduin und Sylvanas in Shadowlands. Auch der Kurzfilm „Nachleben: Maldraxxus“ stammt weitestgehend aus Goldens Feder.

Warum erfährt man das erst jetzt? Bei Christie Golden kamen mehrere Schicksalsschläge gleichzeitig zusammen. Nicht nur wurde sie am 26. Januar bei Blizzard entlassen, sondern einen Tag später starb auch ihr Neffe an einer Krebs-Erkrankung. Golden erklärte jetzt auf Twitter/X, dass sie sich daraufhin eine Weile lang aus der Öffentlichkeit zurückzog, um ein wenig nachzudenken und auf „Seelenfindung“ zu gehen.

Daher sprach sie erst jetzt, rund drei Monate später, über diese Vorfälle.

Auch wenn nicht alle von Goldens Stories bei den Fans immer gut ankamen, hat sie zu einem großen Teil dazu beigetragen, dass viele der beliebten Charaktere von Warcraft heute so detailliert ausgearbeitet sind.

Etwas anderes “golden”-es solltet ihr schonmal farmen – denn ihr braucht 3 Millionen Gold im neuen WoW-Addon.