So fühlte es sich an, live auf der BlizzCon 2023 zu sein

Oehmen erklärt jedoch, dass sein Vorgesetzter sich zwar für gewöhnlich zwei Stunden Mittagspause nahm und in dieser Zeit zockte, dafür aber auch regelmäßig zwei Stunden länger im Büro geblieben sei, um Gespräche mit Mitarbeitern in den USA zu führen.

Getroffen habe es damals unter anderem den damaligen Manager von Oehmen – einen der besten, die er je hatte, erinnert sich der Blizzard-Veteran. Sein Boss sei wegen seiner Spielzeit in World of Warcraft gefeuert worden.

Was berichtet der Ex-Mitarbeiter? Wie Oehmen berichtet, habe man in Versailles bereits 2019 spüren können, dass es langsam zu Ende gehe. Damals suchte man offenbar nach Vorwänden, um Mitarbeiter entlassen zu können.

2020 schloss Activision Blizzard seinen Standord in Versailles. Ein ehemaliger Mitarbeiter berichtet, dass schon in den Monaten zuvor nach Gründen gesucht wurde, um Angestellte entlassen zu können. Ein solcher Vorwand für eine Kündigung soll die Spielzeit in WoW gewesen sein.

