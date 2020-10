Nach Massen-Entlassungen schließt Blizzard nun wohl Standort in Frankreich

Laut Insider-Berichten schließt Activision Blizzard nun wohl Büroräume in Versailles, Frankreich. Das hatte Blizzard wohl am heutigen Dienstagmorgen seinen Mitarbeitern verraten.

Woher kommt die Info? Jason Schreier berichtet via Bloomberg.com über die Vorkommnisse bei Blizzard. Schreier ist bekannt dafür, gute Kontakte in der Gaming-Branche zu haben und stellt eine verlässliche Quelle dar. Seinem Bericht zufolge verrieten ihm heute drei Leute, dass Activision Blizzard am Dienstagmorgen, den 6. Oktober, die Botschaft seinen Mitarbeitern in Versailles überbrachte.

Die Büros ins Versailles sollen geschlossen werden.

Was passierte im Standort in Versailles? Blizzard hat rund um den Globus Büros, in denen Mitarbeiter arbeiten. In den Büros in Versailles arbeiteten Anfang 2019 noch rund 400 Leute für Blizzard. Sie waren für Marketing, Kundensupport und Übersetzungen zu verschiedenen Sprachen verantwortlich. Dazu kamen weitere Aufgabenbereiche für verschiedene Titel von Activision Blizzard.

Sollte wohl eigentlich anders laufen

Das sagt der Bericht: Die Quellen, deren Namen der Bericht nicht veröffentlichen sollte, sprechen von anderen, ursprünglichen Plänen. Eigentlich sollte das halbe Büro zum Standort in London umgesiedelt werden. Doch der Brexit und die Corona-Virus-Pandemie hätten diesen Plan gehemmt. Das führte zu der Entscheidung, den Standort zu schließen.

Unklar ist, wie viele Leute nun ihren Job verlieren. Angeblich soll es in der nächsten Woche genauere Informationen für die Mitarbeiter geben.

Umstrukturierung zu Activision: Einst war das Büro in Versailles ausschließlich eine Einheit von Blizzard, die für Spiele wie Diablo und World of Warcraft verantwortlich war. Wie Bloomberg berichtet, wurde bei einer Umstrukturierung ein Teil des Personals unter das Dach von „Activision Blizzard“ gestellt.

Im Juni 2019 entließ Blizzard Europe 30 % seiner Belegschaft. Davon waren auch die Büros in Versailles betroffen.

Schreier erklärt: „Eine kürzliche Umstrukturierung machte die halbe Belegschaft zu einem Teil von Activision Blizzard. Ein weiteres Beispiel von Activisions wachsendem Einfluss in der Firma.“

Stellenausschreibung zeigen: Das könnte stimmen

Das spricht für den Bericht: Schaut man sich die Job-Ausschreibungen bei Blizzard an, sieht es für den Standort in Versailles wirklich schlecht aus. Dort ist genau eine offene Stelle ausgeschrieben, und die ist für einen HR-Coordinator. Der soll unter anderem für das Entlassen und Einstellen von Mitarbeitern zuständig sein. Befristet wäre der Job dann bis Mai 2021.

Als Vergleich: In Irvine bietet Blizzard aktuell 205 Jobs an. (via careers.blizzard.com)

Die einzige Job-Ausschreibung für Versailles bei Blizzard via careers.blizzard.com

Die Schließung des Büros in Versailles wirft ein düsteres Licht auf die Stimmung innerhalb von Activision Blizzard.

Schon im Januar 2020 zeigte ein neuer Insider-Bericht tiefgreifende Änderungen bei Blizzard. Da war die Stimmung laut den Insidern bereits „am Boden“.