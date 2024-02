Blizzard veranstaltete angeblich Psycho-Spiele à la Squid Game mit seinen Angestellten – Wer verlor, wurde gefeuert

Was verdiente Hall während seiner Zeit bei Blizzard? Hall enthüllte, dass er während seiner Zeit bei Blizzard lediglich 10,50 US-Dollar pro Stunde verdiente. Dieser Stundenlohn lag deutlich unter dem Durchschnitt für Arbeiter in Südkalifornien, was es für ihn und viele seiner Kollegen schwer machte, ihren Lebensunterhalt zu bestreiten.

Blizzard soll hier also einen Aufmerksamkeitstest verwendet haben, wie ihn wohl noch so manch einer aus seiner Schulzeit kennt, um Mitarbeiter gegeneinander auszuspielen.

Was sagt Hall zu der Arbeit bei Blizzard? „Die Arbeit bei Blizzard gehörte mit Sicherheit zu den besten und schlechtesten Erfahrungen, die ich bisher in meiner Karriere gemacht habe“, schrieb Jason T. Hall auf X/Twitter. Er betonte, dass die Erfahrungen von Sayers kein Einzelfall seien.

In einer Reihe von Tweets berichtete er von den negativen Erfahrungen, die er während seiner Zeit bei dem Unternehmen gemacht hatte und prangerte insbesondere die Personalabteilung an. Sayers beschrieb sie als „offen böse und nutzlos bei jedem Schritt“ .

