Ehemaliger Mitarbeiter von Blizzard knackt Weltrekord auf Twitch gleich 2-mal in einer Woche

Nur zwei Tage später, am 15. Dezember 2023, übertraf Jason T. Hall seine eigene Leistung. Diesmal sammelte er unglaubliche 9.665 Subs und 1.318.607 Bits und kommentierte: „Zwei Tage nachdem der Weltrekord-Hype-Train auf Twitch aufgestellt wurde, hat die Community ihn erneut gebrochen. Das ist absolut wild. Zum zweiten Mal in einer Woche fühle ich mich von euch allen geehrt. Es gibt keine Worte dafür, wie großartig ihr seid“.

Was hat der Entwickler erreicht? In der Welt der höchsten Hype-Train-Rekorde auf Twitch sind Namen von riesigen Streamern wie Kai Cenat oder EliasN97 allgegenwärtig. Doch nun mischt auch Jason T. Hall, mit seinem Kanal „PirateSoftware“, kräftig mit.

Was ist ein Hype-Train? Die Plattform Twitch bietet ihren Streamern eine Belohnungs-Funktion namens Hype-Train. Dieser wird ausgelöst, wenn Support-Events, also das Verschenken von Abos oder Bits, auf einem Kanal einen bestimmten Wert erreichen, die der Streamer vorher festgelegt hat. Sobald der Hype-Train gestartet ist, fängt an, ein Countdown abzulaufen, in der die Community ihre Unterstützung zeigen kann, um Level aufzusteigen.

