Anni The Duck soll ihre Katzen misshandelt und wie Spielzeuge behandelt haben

Nicht nur die Ex-Partnerin von AnniTheDuck hat über ihre Erfahrungen mit der Streamerin gesprochen, sondern auch ihre ehemalige beste Freundin Mowky. Warum sie ihr Schweigen gebrochen hat, könnt ihr hier nachlesen: In einer Doku waren sie beste Freundinnen – 3 Monate später sagt Mowky, wie furchtbar Anni The Duck wirklich ist

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

So soll der Umgang ausgesehen haben: Reved geht in ihrem Statement auf Twitch darauf ein, dass Anni ihre Tiere mehr als Spielzeug angesehen habe. Als Beispiel nennt sie Situationen, in denen die Katzen nicht kuscheln wollten, und laut Reved so lange festgehalten wurden, bis sie nachgegeben haben.

Reved erklärt auf Twitch, wie sehr sie in der Beziehung mit Anni The Duck litt

Was wird AnniTheDuck vorgeworfen? Die erste Person, die der Streamerin vorgeworfen hat, ihre Katzen zu misshandeln, ist ihre ehemalige beste Freundin Mowky in ihrem Statement auf X .

wpDiscuz

Insert

You are going to send email to