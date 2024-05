Gronkh sagte einen Deal über „richtig viel Geld“ ab und zockte stattdessen das neue Katzen-Spiel auf Twitch

Erik „Gronkh“ Range gehört zu den größten Streamern im deutschen Twitch. Ein Deal zu dem Vampir-Spiel V Rising hätte dem Streamer viel Geld eingebracht, doch er sagte ab und spielte lieber mit einem schwarzen Kätzchen.

Was war das für ein Deal? In seinem Stream am 12.05.2024 verriet Gronkh, dass er für den vorangegangenen Freitag ein Angebot hatte, das Survival-Game V Rising zu zeigen. Das verließ am 8. Mai den Early Access, was mit einer deftigen Preiserhöhung einherging.

Gronkh sagt, er hätte mit einem nur zweistündigen Stream zu V-Rising „wirklich viel Geld“ verdienen können. Doch er sagte ab und sorgte stattdessen als niedliche Katze in Little Kitty, Big City für Chaos. Er sei eben ein richtiger Geschäftsmann, erklärte Gronkh lachend.

Katzen-Power statt Blutsauger

Warum lehnte Gronkh ab? Wie Gronkh erklärt, hätte er V Rising für die Kooperation nur zwei Stunden lang zeigen sollen. Das klingt eigentlich nach einem guten Deal: viel Geld für vergleichsweise wenig Arbeit. Der Twitch-Streamer sagt jedoch, er habe V Rising im Early Access schon gezockt – und zwei Stunden seien einfach nicht genug.

„Ich finde, V Rising nur zwei Stunden zu spielen, reicht halt nicht. Das muss man sehr viel länger spielen. Ich wollte euch nicht zwei Stunden von einem Spiel zeigen, wo man eigentlich viel länger hätte reingehen müssen.“

Den entsprechenden Ausschnitt könnt ihr euch direkt hier ansehen. Den vollständigen Stream findet ihr auf Gronkh.tv.

Wie lief das Katzen-Abenteuer für Gronkh? Little Kitty, Big City bedeutete für Gronkh vermutlich nicht das große Geld, mit dem V Rising gelockt hatte. Den Abend kann er wohl dennoch als Erfolg verbuchen: Mit durchschnittlich 21.449 gleichzeitigen Zuschauern war der Stream der zweitstärkste der letzten 30 Tage für Gronkh (via SullyGnome).

Als einer der größten deutschen Twitch-Streamer kann er den ausgeschlagenen Deal vermutlich auch verschmerzen. Ein Grund für diesen anhaltenden Erfolg dürfte aber auch sein, dass Gronkh das Zuschauer-Erlebnis seiner Fans wie in diesem Fall über das schnelle Geld durch einen Deal stellt.

Um seine finanzielle Sicherheit müssen sich Fans von Gronkh aber wohl auch keine Gedanken machen: Der Streamer hat dafür einen Deal angenommen, das kommende große Update von Destiny 2, The Final Shape, vorab zu zeigen.

