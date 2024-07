Twitch-Streamerin Mowky plant großes Statement zu Anni The Duck, Zuschauer mahnen: „Lass gut sein“

Die Twitch-Streamerin Mowky hatte im Mai 2024 schwere Vorwürfe gegen ihre einstige Freundin Anni The Duck erhoben, viele Content Creator zogen nach. Seitdem warten Fans auf ein Statement-Video von Mowky – jetzt soll es endlich kommen.

Was hat es mit dem Statement auf sich? Durch die deutsche Influencer-Szene gehen 2024 eine Reihe von Skandalen. Den Anfang machte die Twitch-Streamerin Mowky, als sie im Mai nach der vermeintlich harmlosen Frage eines Zuschauers die Fassung verlor und auf ihre ehemals beste Freundin Anni The Duck schimpfte.

In Folge verfassten viele weitere Content Creator ausführliche Statements dazu, wie sehr sie selbst unter Anni The Duck gelitten hätten. Anni The Duck verlor in kürzester Zeit Zehntausende Fans und beendete schließlich öffentlich ihre Karriere.

Von Mowky selbst kam aber kein groß ausformuliertes Statement mehr. Wie die Twitch-Streamerin erklärte, habe sie ein geplantes Video verworfen, nachdem Anni The Duck Einsicht gezeigt und sich aus der Online-Welt zurückgezogen hatte.

Dieser Entschluss wurde aber hinfällig, als Anni The Duck einen Comeback-Stream veranstaltete und darin viele ihrer einsichtigen Aussagen relativierte. Mowky war stinksauer und kündigte an, ihr angekündigtes Video nun doch produzieren zu wollen. Heute, am 26. Juli 2024, soll es endlich soweit sein.

Wichtiges Video oder unnötiges Nachtreten?

Wie kommt das an? Ihre Fans unterstützen die Streamerin zwar und warten mit Spannung auf das Video, doch nicht jeder ist von Mowkys Vorhaben begeistert. Auf TikTok, wo ein Ausschnitt des Streams verbreitet wurde, herrscht Uneinigkeit in den Kommentaren:

Soup: “Stehe nicht auf Annis Seite, niemals, aber man, warum tritt Mowky jetzt noch weiter nach? War doch durch das Thema.”

abelionel0: “Mowky, lass gut sein, das Thema ist durch und das, was du machst, ist toxisch und einfach nur Rache und die hilft niemandem.”

Hermine: “Die ist besessen von Anni, weil sonst läuft bei der nicht.”

Andere halten jedoch dagegen. So schreibt ein Nutzer: “Finds gut, dass Mowky ‘es nicht einfach gut sein lässt’ […], you go Girl!”

Alles zum Video

Wann kommt das Video? Eine genaue Uhrzeit ist noch nicht bekannt. Wie Mowky am 22. Juli 2024 auf X bekannt gab, sei das Video abgedreht und würde derzeit geprüft. In ihrem Stream am selben Tag kündigte die Streamerin an, dass mit einer Veröffentlichung am Freitag zu rechnen sei – das wäre dann der 26. Juli.

Wo wird man das Video anschauen können? Mowky erklärte, dass das Statement nicht auf ihrem Haupt-Kanal auf YouTube erscheinen wird. Die Streamerin möchte den Kanal nicht gefährden, sollte das Video mit einem Strike versehen werden. Stattdessen soll es auf einem eigens dafür eingerichteten, neuen Kanal erscheinen.

Das Video soll dann auf den öffentlichen Accounts von Mowky verlinkt werden. Da viele Beobachter der Situation seit Mai auf das Statement warten, ist aber davon auszugehen, dass sich die Nachricht auf sozialen Netzwerken wie X ohnehin schnell verbreiten wird.

Wir von MeinMMO halten euch ebenfalls auf dem Laufenden und ergänzen hier weitere Informationen zum Video, sobald es da ist.

