Kontroverser Streamer wird nach 4 Jahren entbannt, fliegt nach wenigen Minuten wieder von Twitch – Sogar der CEO entschuldigt sich

Die Plattform Twitch bannt Streamer, sollten sie sich nicht an die Regeln halten. Einige dieser Banns sind temporär, doch einer der kontroversesten Streamer ist seit 4 Jahren durchgehend gebannt. Jetzt hatte er wieder die Möglichkeit, live zu gehen, allerdings für eine sehr kurze Zeit.

Um welchen Streamer geht es? Der Twitch-Streamer Destiny war 11 Jahre lang auf Twitch unterwegs. Im Jahr 2022 ruinierte er seine Karriere in nur 14 Sekunden mit einer Aussage, die offenbar darauf anspielte, dass die Transgender-Streamerin Keffals versuchen werde, sich umzubringen.

Nach diesen Aussagen wurde er für „hasserfülltes Verhalten“ von der Streaming-Plattform permanent gebannt. Allerdings wurde Destiny am 21. Mai 2026 wieder entbannt, wenn auch nur für kurze Zeit. Sogar der CEO von Twitch, Dan Clancy, entschuldigte sich dafür.

Video starten Experte erklärt: Twitch steuert auf eine Katastrophe zu und muss kontroverse Inhalte verbieten Autoplay

CEO von Twitch nennt es einen Fehler

Wie kam es zu der Entbannung? Dan Clancy ging auf die Thematik rund um Destiny in einem seiner eigenen Streams ein. Dort entschuldigt er sich bei den Zuschauern und erklärt, wie es dazu kommen konnte (Twitch.tv).

Laut dem CEO sei die Entbannung durch einen menschlichen Fehler passiert. Allerdings sei der Fauxpas schnell entdeckt und auch behoben worden. Weiterhin betont er, dass hinter Twitch Menschen stehen und daran arbeiten, und Menschen nunmal auch Fehler machen können.

Wie lange dauerte es, bis Destiny wieder gebannt wurde? Viele Reddit-User waren überrascht, dass er überhaupt entbannt wurde, und fragten sich, wie lange es wohl dauern werde, bis Destiny wieder weg von Twitch sei.

Nachdem sich die Nachricht zur Entbannung wie ein Lauffeuer durch das LiveStreamFail-Subreddit ausgebreitet hatte, wurde Destiny schnell wieder gebannt. Um genau zu sein, waren es 13 Minuten, wie man anhand zweier Screenshots aus diesem Reddit-Beitrag entnehmen kann.

Auch der Streamer Adin Ross wurde vor einigen Jahren von Twitch gebannt. Nachdem er sagte, er wurde völlig ohne Grund gebannt, nannte Twitch ausnahmsweise eine richtige Begründung: Adin Ross habe seinen Twitch-Chat unmoderiert gelassen und es seien „rassistische und antisemitische Nachrichten“ geschrieben worden: Twitch macht das, was sie bei DrDisrespect nie taten: Sie erklären den permanenten Bann eines bösen Buben