Twitch macht das, was sie bei DrDisrespect nie taten: Sie erklären den permanenten Bann eines bösen Buben

Das MeinMMO-Team hat Sons of the Forest angezockt. Seht hier, wie chaotisch unsere ersten Stunden verliefen.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

Warum ist das so selten? Normalerweise gibt Twitch selbst keine Bann-Gründe bekannt. Sie teilen den Streamern, die sie bannen, den Grund des Banns in einer E-Mail mit, geben aber selbst kein Statement ab. Ob die Streamer den Bann publik machen oder nicht, bleibt ihnen überlassen.

Was war da genau passiert? Wie Dexerto weiß, hatte Ross am 24. Februar willentlich auf Twitch den Chat seines Kick-Kanals für 20 Minuten geteilt und ihn dort unmoderiert gelassen. Es hätte mehrere „rassistische und antisemitische Nachrichten“ dort gegeben.

Sons of the Forest ist das meisterwartete Survival-Game auf Steam – Alle Infos in 2 Minuten

Sons of the Forest: Angst, Gelächter und ein Teamkill nach 30 Sekunden – So verrückt sind unsere ersten Stunden

5 Tipps für einen guten Start in Sons of the Forest

Friendly Fire 8 startet bald – Gronkh & Co. sammeln jährlich Spenden in Millionenhöhe

Erkennt ihr diese deutschen Twitch-Streamer an ihren Synchronstimmen in Videospielen?

Das sagt Twitch: In einem Statement an die US-Seite Dexerto erklärt Twitch nun, Ross sei dafür gebannt worden, dass hasserfüllte Inhalte in seinem Twitch-Chat unmoderiert geblieben waren.

Insert

You are going to send email to