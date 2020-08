Der Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm kehrte gestern Abend am 07.08. zurück ins Live-Streaming. Nach mehr als 40 Tagen Pause sahen ihm in der Spitze über 500.000 Leute auf YouTube zu. Dort sprach er über seinen Twitch-Bann.

Das ist die Situation:

Das sagt Dr Disrespect nun zum Twitch-Bann:

Ihr wollt wissen, was passiert ist. Warum wurdest du gebannt? Ratet mal. […] Wir haben noch immer keine Ahnung. Wir haben keine Ahnung. […]So weit es mich angeht, haben wir nichts getan, was einen Bann rechtfertigt. Und schon gar nicht die Art, wie sie uns gebannt haben. Keine Kommunikation vorher, keine Kontaktaufnahme, Nichts. Boom. Fertig.

Das Problem ist: Es gibt Leute in der Community, die unruhig auf eine Antwort warten. Das erzeugt eine hohe Dringlichkeit und führt zu Spekulationen. Und ich denke das ist einfach das verdammte Vorgehen einer Kakerlake. Punkt.

Das Letzte, was ich dazu sagen werde: Ich muss bei dieser ganzen Sache clever sein. Wir reden hier über einen dicken Vertrag, über viel Geld […] Es ist großes Geld im Spiel. Also lassen wir die Juristen-Profis ihre Arbeit verrichten und das tun, was sie zu tun haben. Mein Gewissen … ich fühl mich so wohl.

Guy „Dr Disrespect“ Beahm