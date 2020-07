Der Streamer Guy „Dr Disrespect“ Beahm ist seit Juni von Twitch gebannt. Das Netz spekuliert über die Gründe. Jemand, der die angeblich kennt, ist Rod „Slasher“ Breslau, ein bekannter Insider. Der informiert die Zuschauer über den Stand der Dinge, warum Dr Disrespect gebannt wurde und warum keiner drüber spricht.

Wer spricht da? Rod „Slasher“ Breslau ist ein E-Sport-Journalist. Er schreibt aber nicht fest für eine Seite oder eine Zeitung, sondern ist freier Autor. Der gilt aber als bestens vernetzt und informiert darüber, was in der Gaming-Szene und vor allem in der Twitter-Szene abgeht.

Er hat einen großen Twitter-Account, wo er regelmäßig Informationen veröffentlicht, die er von „Quellen“ gehört hat. Das tun viele, der Unterschied ist: Die „Leaks“ von Breslau bewahrheiten sich wirklich.

So war Breslau es auch, der verkündet hat, der Bann von Dr Disrespect sei permanent.

Breslau hat sich in den letzten Monaten einen Ruf als „Insider“ erarbeitet und wird dann auch in TV-Shows eingeladen, wenn man wen braucht, der den normalen Menschen da draußen die Welt des Gamings erklärt.

15 Mitglieder des Twitch-Stabs sehen zu

Der war nun zu Gast bei dem Twitch-Streamer HasanAbi, um über den Fall „Dr Disrespect“ zu sprechen. Der Stream, in dem Breslau spricht, wurde viel beachtet und diskutiert. Der Fall „Dr Disrespect“ fasziniert im Moment hunderttausende. Im Stream heißt es: „Warum wurde Dr Disrespect gebannt“ sei das neue „Wer hat JFK erschossen?“

So waren etwa 15 Mitglieder des Twitch-Stabs im Chat, während des Interviews.

Clips aus dem Stream erreichten über 180.000 Aufrufe.

Den Stream selbst sahen in der Spitze 27024 Zuschauer, das ist weit über dem Schnitt von HasanAbi

Warum wurde Dr Disrespect gebannt? Aus den Ausführungen des Journalisten wird einiges klar.

Zwar sagt Breslau nicht, was genau Dr Disrespect getan hat und ist vorsichtig, wenn er über das Thema spricht, aber es scheinen „Vorwürfe eines Verbrechens“ zu sein, das abseits des Streams begangen wurde. So vergleicht Breslau den Bann des Doctors mit dem von 3 Streamern, die permanent von Twitch gebannt wurden:

Breslau sagt: Im Fall von MethodJosh hätte Twitch dem Streamer nicht mitgeteilt, warum er gebannt wurde. Daher könne es nun gut sein, dass auch Dr Disrespect gerade wirklich nicht weiß, warum er gebannt wurde.

Dr Disrespect geht angeblich weder zu Facebook, noch zu YouTube

Wechselt Dr Disrespect nun irgendwohin? Breslau sagt, der Bann jetzt sei kein „Plattform-Move“, wie vermutet wurde.

Doc sei weder in Gesprächen mit Facebook, noch mit YouTube. Wenn es ein Plattform-Wechsel wäre, dann hätte Breslau das gesagt.

Andere Twitch-Streamer hätten zudem gerade keinen Kontakt zu Dr Disrespect. Niemand würde mit ihm sprechen.

Darum verrät Breslau nicht mehr: Der E-Sport-Journalist sagt, er kennt die genauen Gründe für den Twitch-Bann des Doctors, aber er wolle sie nicht privat auf seinem Twitter-Account veröffentlichen, denn er hat Angst vor einer Diffamierungs-Klage.

Daher stehe Breslau in Verhandlungen mit großen Seiten, auf denen er Details enthüllen kann, aber die müssten ihm rechtlichen Schutz garantieren. Darauf hat sich bisher keine Seite eingelassen.

Breslau sagt, Twitch sei hinter dem „Leaker“ her, der ihm Informationen gegeben habe. Die Tech-Firma sei nach dem ersten Tag, als Informationen nach außen drangen, sehr darauf bedacht, Lecks zu schließen.

Das steckt dahinter: Was Insider und Experten bei dem Fall „Dr Disrespect“ wirklich umtreibt, ist es, dass keine Informationen nach außen dringen. Twitch hat die Schotten dicht gemacht. Auch die sonst so gut unterrichteten Kreise schweigen. Dabei können Gaming-Firmen sonst nichts für sich behalten und selbst Millionen-Dollar schwere Projekte werden in allen Details Tage vorher geleakt.

So wie vor ein paar Monaten alle zu Hobby-Virologen wurden, sorgt der Fall von Dr Disrespect gerade dafür, dass viele Gamer zu Hobby-Detektiven werden und versuchen das Mysterium des Twitch-Banns zu lösen.

Eine einzigartige Perspektive auf den Fall „Dr Disrespect“ konnte vor kurzem der größte YouTuber der Welt, PewDiePie, geben. Der kennt sich mit großen Deals und Kontroversen um die eigene Person ja bestens aus:

