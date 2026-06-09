Vor 25 Jahren hatten 4 MMO-Pioniere aus Deutschland kein Geld für ein Faxgerät, heute zahlen sie dicke Boni an ihre Mitarbeiter aus

Vor 25 Jahren gründeten 4 Studenten in Regensburg das Studio CipSoft. Heute gehören sie mit Tibia zu den erfolgreichsten Spiele-Entwicklern Deutschlands. In einem Interview blicken sie auf ihre Anfänge zurück.

Was verrät das Interview? Zum 25. Jubiläum von CipSoft hat Geschäftsführer Stephan Vogler auf cipsoft.com einige Fragen zu den Anfängen des Studios beantwortet. Gemeinsam mit Stephan Payer, Ulrich Schlott und Guido Lübke hat er das Studio 2001 gegründet.

Ihr MMORPG Tibia lief da schon 4 Jahre und es war eine bewusste Entscheidung des Quartetts, das Risiko einzugehen und sich Vollzeit um den Ausbau des Spiels zu kümmern. Ein Risiko war es, weil Tibia zu dieser Zeit noch keine sicheren Umsätze generierte. Stephan Vogler beschreibt das wie folgt:

Nach dem Studium hatten wir erstmal kein Geld. Wir haben zum Beispiel einmal vier Stunden lang darüber diskutiert, ob wir für 150 D-Mark ein Faxgerät kaufen sollen.

Verschärft wurde die Situation laut Stephan Vogler, weil es nach dem Platzen der New-Economy-Blase keine Möglichkeit gab, über Werbung mit Tibia Geld zu verdienen. Das Team entschied sich daher für etwas, das seinerzeit unvorstellbar war: die Etablierung eines Abos beziehungsweise die Monetarisierung über kostenpflichtige Ingame-Inhalte. Als die ersten Zahlungen eingingen war klar, dass das Studio eine Zukunft hat.

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Erst Pioniere, dann der Erfolg

Wie hat sich CipSoft entwickelt? Die MMO-Pioniere von damals, die kein Geld für ein Faxgerät hatten, haben sich über die Jahre hinweg zu einem der erfolgreichsten deutschen Entwickler gemausert. Mittlerweile arbeiten mehr als 100 Kreative für das Studio. Eine Kündigungswelle, wie sie vor allem bei großen Games-Unternehmen üblich sind, gab’s bei CipSoft nicht einmal.

Und obwohl Tibia schon so viele Jahre auf dem Buckel hat, steigen die Umsätze. 2025 war das erfolgreichste Jahr der Studio-Geschichte. Davon profitieren auch die Mitarbeiter direkt, da CipSoft diese am finanziellen Erfolg des Studios beteiligt. Fast 8 zusätzliche Monatsgehälter sollen an das Team ausgeschüttet worden sein.

Im März 2026 wurde CipSoft sogar vom Kölner Institut „Great Place to Work“ zum Sieger des Wettbewerbs „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2026“ gekürt.

Im Zuge des Grindfests 2025 hatte MeinMMO übrigens die Gelegenheit, mit CipSoft über die Anfänge des Studios und die Entstehungsgeschichte sowie den Werdegang von Tibia zu sprechen. Die Geschäftsführer Benjamin Zuckerer und Stephan Vogler gewährten im Talk spannende Einblicke hinter die Kulissen von einem der erfolgreichsten Games-Unternehmen aus Deutschland: Vom deutschen Jugendzimmer zum MMORPG-Welterfolg – Die unglaubliche Geschichte von Tibia