PC-MMORPGs von NCSoft sorgen für Rekordquartal, doch liefert nicht Aion 2 das meiste Geld

Die Verantwortlichen von NCSoft haben den Finanzbericht für das 2. Quartal 2026 veröffentlicht. Es gibt Grund zur Freude, da die PC-MMORPGs des Konzerns so erfolgreich wie nie sind. Ein wichtiger Faktor: Aion 2.

Was zeigt der neue Finanzbericht von NCSoft? Nachdem der koreanische Publisher und Entwickler jahrelang einen starken Mobile-Fokus bei seinen Neuveröffentlichungen gelebt hatte, sind es dieses Jahr vor allem die PC-MMORGs, die den aktuellen Positivtrend von NCSoft zu verantworten haben.

Schon im ersten Quartal 2026 konnte man sich über spürbar steigende Umsätze und ein Rekordquartal der PC-MMORPGs freuen (Quelle: NCSoft). Das nachfolgende Quartal war dann sogar noch erfolgreicher. Umgerechnet etwa 243 Millionen US-Dollar soll das PC-Portfolio in den 3 Monaten eingenommen haben. Das sind 8 Prozent mehr als im vorherigen Rekordquartal und 216 Prozent mehr als im 2. Quartal 2025.

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Die Väter des Erfolgs: Aion 2 und … Lineage?!

Woher kommt der Erfolg? Ein Großteil der Umsätze kommt dabei vor allem von zwei aktuellen Spielen. Aion 2 kann zwar nicht die extrem starken Umsätze aus dem 1. Quartal halten, bildet mit etwa 51 Millionen US-Dollar aber eine tragende Säule des Erfolgs. Laut der NCSoft-Führung soll die Zahl der Abonnenten nach den jüngsten Anpassungen des Bezahlmodells übrigens wieder gestiegen sein.

Komplett durch die Decke gegangen sind indes die Umsatzzahlen von Lineage Classic. Die Neuauflage des MMORPG-Klassikers von 1998 ist im Februar 2026 mit einem Abo-Modell gestartet und geht in Südkorea und Taiwan ab wie eine Rakete. Mehr als 130 Millionen US-Dollar soll die Classic-Variante allein im zweiten Quartal eingenommen haben. Damit konnte man die Umsätze der Lineage-Teile für den PC im Vergleich zum Vorjahr um das Neunfache ausbauen.

Was erfahren wir noch? NCSoft möchte den aktuellen Erfolg in den kommenden Monaten weiter ausbauen. Mit dem globalen Release von Aion 2 im Oktober 2026 und mit Guild Wars 3, das im Herbst 2027 einen Beta-Test erhalten soll. Aber auch mit weiteren Projekten wie dem Online-Shooter Cinder City oder dem Mobile-MMORPG Horizon: Steel Frontiers.

Insgesamt möchte NCSoft bis Ende 2027 insgesamt zehn neue Spiele veröffentlichen. Ob dazu auch Guild Wars 3 zählt, ist unklar. Es scheint jedoch so zu sein, dass man den dritten Teil der beliebten MMO-Reihe bis spätestens Mai 2028 live sehen möchte – mehr dazu erfahrt ihr hier: ArenaNet bekommt Vermögen von NCSoft, um Guild Wars 3 zu machen, vom Erfolg oder Misserfolg könnte alles abhängen