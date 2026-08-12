Nach sieben Jahren kehrt ein RPG zu Herr der Ringe unerwartet zurück, obwohl alle dachten, es sei für immer verschwunden

Spiele zu Herr der Ringe gibt es viele, auch wenn ihr die meisten auf modernen Plattformen nicht mehr kaufen könnt. Ein ikonischer Titel ist plötzlich aber zurückgekehrt und lässt Fans auf weitere Wiederbelebungen hoffen.

Um welches Spiel geht es? Ganz ohne Ankündigung veröffentlichte Entwickler und Publisher Aspyr Media am 11.08.2026 die Legacy Edition zu The Lord of the Rings: War in the North (zu Deutsch: Der Herr der Ringe: Der Krieg im Norden).

Das ist ein ursprünglich 2011 erschienenes Action-RPG, das zur Zeit der ersten Filmtrilogie spielt und Film- und Buchinhalte vermischt. Die Story des Spiels findet parallel statt und das Besondere an der Rückkehr ist, dass das Spiel Ende 2018 ursprünglich delisted, also entfernt wurde. Heutzutage kennt man eher das Gegenteil, weshalb es Initiativen wie Stop Killing Games gibt.

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Eine andere Seite im Krieg gegen Sauron

Was macht das Spiel besonders? Das Spiel ist ein Action-RPG, in dem ihr 3 spielbare Figuren habt, darunter einen Dúnedain-Waldläufer, eine Elbin mit Zauberei und einen Zwerg als Nahkämpfer. Ihr könnt allein spielen und zwischen den Figuren wechseln oder zusammen im Koop zocken (sogar einen 2-Spieler-Splitscreen gibt es).

Anders als in den Filmen sieht man in Der Krieg im Norden ein deutlich düstereres Mittelerde mit noch mehr Gefahren und Monstrositäten. Als Belohnung begegnet ihr aber trotz der Parallelhandlung auch bekannten Figuren, die ihr aus der Trilogie kennt.

Die Legacy Edition ist zwar kein großes Remaster, bietet aber trotzdem einige Quality-of-Life-Features, wie etwa eine verbesserte Auflösung und Framerate. Den neuen Release könnt ihr auf Steam, PS5, Xbox Series S und X und der Nintendo Switch 2 zocken.

Wie kommt die neue Edition an? Viele Spieler scheinen sich über die Rückkehr zu freuen, vor allem, weil wohl niemand mehr daran gedacht hat. Oft bleiben Lizenz-Spiele, die delisted wurden, auch weg. Für Zombie_Slaya79 (Reddit) ist die neue Version aber eine tolle Nachricht, er schreibt: Dieses Spiel ist einfach unglaublich. Probiert es mal aus … Ich war damals total begeistert davon und freue mich riesig, dass es neu aufgelegt wurde.

Unter seinem Post stimmen ihm viele Spieler zu, andere wünschen sich jetzt auch die Rückkehr anderer Spiele, etwa des legendären Strategiespiels Der Herr der Ringe: Die Schlacht um Mittelerde. Damit sind sie nicht allein, auch Aufbau-Experte und Twitch-Streamer Maurice Weber wünscht sich den Titel zurück, wie er auf x.com schreibt.

Es gibt aber auch Kritik. So schreibt DerivitivFilms (Reddit): Ich finde es gut, dass es wieder zum Verkauf angeboten und aktualisiert wurde, aber es wäre schön gewesen, wenn die ursprünglichen ‘Besitzer’ des Spiels das Update erhalten hätten.

Wie sieht es bei euch aus? Holt ihr euch das alte Spiel heute nochmal und welchen Titel hättet ihr gerne zurück? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare. Mehr Geschichten aus Mittelerde erlebt ihr auch im MMORPG zum Franchise: Im MMORPG zu Herr der Ringe könnt ihr bald das erleben, wofür ihr sonst das trockene Silmarillion lesen müsstet