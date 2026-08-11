In Herr der Ringe ist er nur eine Sekunde lang zu sehen: Habt ihr diese Filmlegende in der Saga entdeckt?

Die Filme zu Herr der Ringe werden von einer großen Menge an Figuren bevölkert. Darunter ist auch der geheime Auftritt eines legendären Komponisten, der für zahlreiche Ohrwürmer gesorgt hat.

Um wen geht es? Howard Shore ist Komponist und untermalt seit Ende der 1970er Jahre die Bilder verschiedener Filme mit seinen Melodien. Auch wenn ihr seinen Namen und sein Gesicht vielleicht nicht kennt, dürften sich einige seiner Stücke tief in eurem Bewusstsein festgesetzt haben. Shore ist nämlich der Komponist der Herr-der-Ringe-Trilogie von Peter Jackson.

Später schrieb er auch die Musik für die Hobbit-Filme. Damit aber nicht genug: Von Mittelerde abgesehen steckt Shore hinter den Melodien von Filmen wie Die Fliege, Das Schweigen der Lämmer oder Mrs. Doubtfire.

Er kann zurecht als Legende in Hollywood bezeichnet werden, was wohl auch ein Grund dafür ist, dass er in Herr der Ringe nicht nur zu hören, sondern auch vor der Kamera zu sehen ist.

Ein anderer Charakter, der nur am Rande auftrat, entwickelte sich zum Fan-Liebling und erhielt sogar eine Dialogzeile.

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Beim Trinkgelage mit Legolas und Gimli

Wann ist Howard Shore zu sehen? Der Auftritt ist kurz und dürfte wohl nur den wenigsten aufgefallen sein. Im Extended Cut von „Die Rückkehr des Königs“ finden etwa bei Minute 00:19 die Feierlichkeiten in Edoras statt, bei dem Gimli in einem Wett-Trinken gegen Legolas antreten möchte.

Sie sind umringt von verschiedenen Personen. Einer davon ist Howard Shore. Er hält selbst einen Humpen in den Händen und stimmt in das Gelächter ein, als Legolas, wenig begeistert von der Idee eines Trinkspiels, verzagt ins Leere starrt.

Shore ist zugegebenermaßen nicht leicht zu erkennen. Er ist von der Seite zu sehen und seine Haare sind etwas länger als man es von ihm kennt. Da er zudem nicht als Einziger im Bild zu sehen ist, geht der Auftritt leicht unter. Direkt neben ihm steht übrigens der Re-Recording Mixer Michael Semanick.

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Ob Shore in seiner Rolle selbst mit dem überaus trinkfreudigen Gimli mithalten kann, bleibt offen. Fest steht jedoch, dass der Komponist besonders mit seinem Soundtrack zu Herr der Ringe Filmgeschichte geschrieben hat und so einige seiner Stücke ins kollektive Gedächtnis übergegangen sind. Wer weiß, wie sich Peter Jacksons Trilogie ohne ihn angehört hätte.

Der kurze Auftritt von Howard Shore ist übrigens nicht der einzige Cameo in den Filmen. Regisseur Peter Jackson taucht in jedem einzelnen der drei Teile in verschiedener Gestalt auf. Und auch die Künstler John Howe und Alan Lee, die mit ihren Konzeptzeichnungen für den Look von Mittelerde verantwortlich waren, treten an verschiedenen Stellen in Erscheinung.

Habt ihr Howard Shore in „Die Rückkehr des Königs“ erkannt? Welche anderen Gastauftritte sind euch beim Schauen aufgefallen? Schreibt uns eure Beobachtungen gerne in die Kommentare. Wenn ihr euch abseits der Filme für das Universum von Tolkien interessiert, hat MeinMMO-Redakteurin Sophia ein paar Tipps für euch: Wer von Herr der Ringe nicht genug bekommt, hat ein riesiges Universum zu entdecken – So steigt ihr ein